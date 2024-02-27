大家都有這種經驗嗎？有時候想到餐廳吃燒肉燒烤，可是懶得呼朋喚友，自己一個人去吃又好尷尬，現在有個好選擇，想吃隨時出發，不用等朋友自己就能，嘉義秀泰新店開幕：燒肉smile，推出個人式燒肉套餐，無論是三五好友，或是only you，都能享用美味好吃的燒肉喔！

▍燒肉smile 店家資訊

嘉義市西區文化路299號秀泰廣場3樓

05 216 1555

Am1100-2200

燒肉smile 粉絲頁

燒肉smile instagram

吃燒肉不稀奇，一個人也能輕鬆享用美味的yakinikusmile燒肉smile，終於來嘉義秀泰展店啦！除了享用個人套餐，店內還有沙拉自助吧、飲料、冰品無限享用，主打精緻又能滿足我們的肚子，三五好友聚餐也很適合喔！

用餐時段尤其是假日，建議大家養成先訂位的好習慣，避免在現場久候，若是到現場候位，店外備有叫號機，候位狀況分分鐘掌握，非常方便。

▍燒肉smile 交通環境

燒肉smile位於嘉義市秀泰廣場三樓，停車自然是相當方便，用餐都可折抵停車費用，若有秀泰聯名卡更能多折抵1至2小時，若是秀泰已無停車位，也可以到國華街上的停車場，步行約5分鐘。

秀泰附近其實也算是觀光重區，附近的檜意森活村、林業村、森林之歌及文化路商圈，假日都是人潮眾多，飽餐一頓後可以到附近走走。

▍燒肉smile 菜單

燒肉smile的用餐方式為單點套餐，肉類有多種牛豚雞的品項，當然也少不了各式海鮮囉，套餐消費滿$500，即可免費升級蔥油拌飯或蔥花玉子拌飯，除了主餐及白飯之外，套餐還會附贈湯品、泡菜及調料碟。

*用餐時間為2023/10，若菜單或價格有變動以現場為主*

▍燒肉smile 菜色分享

∣海鮮盛合套餐

看見這個套餐，是不是愉快的心情都來了～主餐的內容有鮮蝦、小鮑魚、圓鱈、干貝、小花枝、北寄貝及鱸魚菲力。

吃海鮮最重要的是什麼？當然就是新鮮囉，原以為魚肉吃起來都差不多，今天一吃才知道，圓鱈肉質細緻滑嫩，鱸魚菲力則是鮮美細緻有彈性，簡單地在網上燒烤後，不需額外調味或沾醬，真的超好吃！

鮮蝦非常貼心的去了殼，這樣也不容易吃到蝦殼烤後的那股微微焦苦的味道，肉質飽滿Q彈，只有4尾真的是吃不夠啦。

話說這是我第一次吃北寄貝，特殊的外觀讓我覺得好新奇，原以為是軟嫩的口感，吃起來除了徜徉在海邊的鮮味外，扎實帶點嚼勁的口感，真讓我回味無窮。

吃海鮮難免有人怕腥味，所以都會附上小金桔，讓味道更豐富有層次，不過我們是沒有用到啦，因為新鮮海味其實不太會有嚇人的腥味，反倒是沾取一些調料碟中的胡椒鹽，我覺得更能帶出鮮爽的味道。

一般燒烤搭配白飯，總覺得少了那麼點味道，我們升級後的蔥花玉子拌飯，真心讓我這個不愛吃飯的也大推，平時喜歡吃半熟蛋的朋友，建議可以升級這道，蛋黃與滿滿的蔥花拌在飯裡，口感極好，味道也超美妙，是屬於口味適中的組合，飯的份量也不會太少，吃起來非常滿足。

比起清爽好吃的飯來說，味噌湯的口味反倒比較重一些，濃厚的味噌，帶點小魚乾的海鮮香氣，味道還挺不錯的。

∣smile盛合套餐

無肉不歡的朋友也別擔心，點smile盛合套餐可以一次享用牛豚雞三種肉品，還有三種海鮮呢，看看這牛肉的花紋，一上桌就讓我口水分泌。

牛小排的肉質讓我愛上了，鮮滑柔嫩的口感，充份掌握住了我的胃！約73分的油花，分佈均勻到位，因為我不敢吃太生的牛肉，所以第一次有烤比較熟一些，原汁原味的呈鮮，肉汁在嘴裡散佈開來超迷人，或是搭配調料油蔥來提味都很美味，可以感受到更多層次的味道，燒烤醬汁也是鹹甜風味，不會太死鹹搶走肉品本身的味道，推薦愛吃牛肉的朋友可以品嘗看看。

松板豚的表現也很亮眼，爽脆彈牙、瘦而不柴的口感，吃起來會很想一片接一片，略帶嚼勁，咬著咬著滿嘴肉香四溢，完全沒有豬肉容易出現的腥味，我個人非常喜歡松板豚搭配燒烤醬汁的味道，天作之合剛剛好，難怪被指為所有豬肉中口感最棒的部位。

橫隔膜因為質地較為柔軟，建議一上桌就先烤了它，咻一下5分熟超誘人，豐富的肉汁帶著適度油脂，吃起來軟嫩濃郁，一直是許多饕客的最愛，灑上些許椒鹽或是搭配鹽昆布就很美味了。

這一盤黑呼呼的是啥呀？一上桌我就不斷研究，這倒底是某種菇類還是茄子呢？比對菜單才發現，這是燒肉smile很有名的黑金鑽烏骨雞，第一次在燒肉店吃烏骨雞耶，超特別的，雞肉全都處理乾淨並切為適口大小，就不用擔心有些地方烤焦，裡面卻還沒熟的麻煩問題，搭配燒烤醬汁也是絕配。

這份套餐我們升級的是蔥油拌飯，話說這蔥花鋪滿一半的白飯，給得很豪邁耶，攪拌時蔥油香緩緩飄散，鹹香可口，讓我大口大口的扒著飯，這是我對這碗飯最大的敬意，以後來每次都要升級，真的好吃。

如果吃得不夠滿足，也可以參考加價購的部份，有特色或限量餐點可以加購，主打就是一個要讓你吃好又吃飽的選擇。

燒肉smile的飲料冰品也是無限享用，霜淇淋是草玫與牛奶兩種口味，酸甜滋味很有少女心，飲料的選擇除了汽水機，也有果醋冰沙，味道很濃郁不會水水的，如果機器空了，店員也會快速趕來製冰，服務態度都很nice。

▍結語評價

享受美食，對每個人來說意義不同，像我這樣的職業婦女，每天上班家庭兩頭燒，偶爾能放鬆吃頓美食，可以說是邊吃邊療癒我的心靈，嘉義燒肉又一檔新店推薦，一個人也能享用的燒肉大餐，不用等身邊朋友約齊了，也不用等另一半有空檔，說走就走就能吃，專為個人打造的用餐環境，邊吃邊看手機也不尷尬，約會聚餐也有多人座位，趕快吃起來！

*用餐時間為2023/10，若菜單或價格有變動以現場為主*

嘉義市西區文化路299號秀泰廣場3樓

05 216 1555

Am1100-2200

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