這間 旅人咖啡館 已經不是第一次來了，之前一訪過來用餐時的經驗很愉快，這次和朋友們聚餐，就又再度選在這裡；位在桃園火車站附近，取名為旅人倒也是很有詩意的名副其實XD，除了早午餐，也供應義大利麵／燉飯／比薩等餐點，店內裝潢屬網美系好看好拍，重點是服務親切周到這點覺得很棒！

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旅人咖啡館|店家環境

外觀

旅人咖啡館 外觀是白色挑高大樓，大大的時鐘LOGO，呼應了時間主題，旅人咖啡離桃園火車站相當近，相當適合在結束了旅程歸來，或即將啟程的旅人們坐下來休息。

室內空間以白金色系為主色調，頂上的植物籐編燈罩增添了活潑綠意，目前看起來還沒滿座，但其實大都已有預約了哦——瞧瞧幾乎每張桌上都有預約牌，若心血來潮沒有事先訂位就跑來，可能還會飲恨呢！

每張空著的桌子都是預約席，還好我們一周前就已事先訂位。

一進門入口右邊的網美搖椅還是如常，應該挺舒適的，後來一直有位小妹妹舒服地坐在上面擺盪很久😆😆。

自助區

餐具及水杯都自取，也提供調味料和分食小盤。

我們今天一行大加小共九人，原本以為看能否坐到最旁邊的西洋大長桌——蜜蜜超愛那個位子😍😍！還有仿西洋燭台好有FU呢，可惜這天那裡已有人預定，而且似乎是寶寶周歲慶，看到家長們還自備了氣球和照片掛旗等裝飾，看了也覺得心裡暖暖，是個被大家所愛的幸福孩子呢。

餐具都放在桌子上，我們這天有兩個幼兒，所以也主動附上可愛兒童餐具。

水杯原本是自取，不過我們今天人數較多，服務人員貼心地直接送來整壺，不用來回奔走很多趟😂😂——而且不只這個，我們今天有位下個月就要臨盆的孕婦XD，服務人員帶位時立馬拿了個抱枕讓她靠著，能坐得更舒服，真的覺得很親切周到呀💗💗！

旅人咖啡館|菜單介紹

旅人咖啡館 菜單

截取自店家臉書官網的菜單，餐點除了早午餐拼盤，還有義大利麵及燉飯比薩，沒吃飯不行的人也有米食類項目可選，鬆餅咖啡飲品當然也是不可少，種類豐富；除了單點，也能加價升級套餐，共有A~D四種可選擇：

A套餐：+90元(任選一杯飲品)

B套餐：+90元(附開胃小點、經典湯品)

C套餐：+150元(開胃小點、湯品及飲料)

D套餐：+150元(任選飲料一杯、當日甜點)

早午餐部份均附鮮奶／美式咖啡／紅茶擇一，想喝別的飲料的話，只要加購任何一種套餐，飲料都可以任選，價格折抵20元。

旅人咖啡館

今日點餐

今日點餐：炙烤雞腿排早午餐／奶油燻鮭魚燉飯／青醬鹽酥雞義大利麵／奶油時蔬野菇義大利麵／旅人海鮮比薩。

湯品/開胃小點

這天大家都有升級B-C套餐不等，附有今日例湯及開胃小點。

今日湯品是義式蕃茄湯，和上次一訪旅人咖啡的湯品又是不同，蕃茄味道鮮濃，加了洋蔥與義式香料等，喝起來爽口又營養滿分！

開胃小點則是鮪魚玉米麵包，上次的是雙色地瓜球~每次來都可以吃到不同的湯品和小點耶，覺得有變化也很不錯，不會吃膩。

奶油時蔬野菇義大利麵 180元

白醬＋菇菇是少爺偏愛的義大利麵口味，好像每次只要有類似的都會點XD，這道是蔬食無肉料理，醬汁濃稠度適中，而且麵量不少呢——吃了很有飽足感，白醬入口有奶香，是清爽又不會淡而無味的料理。

不知是巧合或刻意，剛好這紅色甜椒的切法看起來像是個小愛心💕，看得心花也開了XD——怎麼這麼一把年紀了還這麼少女心😆😆。

奶油燻鮭魚燉飯 260元

奶油燻鮭魚燉飯是在上頭附了一朵半熟煙燻鮭魚花兒XD，看起來討喜，燉飯的溼潤程度OＫ，不會太濃稠或水得像在吃稀飯XD。

同行另位友人也是點這道，不過因為要給孩子吃，所以特別請店家做全熟——不過所謂全熟，看起來只是沒有加煙燻鮭魚😂😂，不過少了鮭魚花，看起來燉飯中的碎鮭魚塊好像有比較多一些？

炙烤雞腿排早午餐 290元

我們上次來也有點這道，覺得早午盤餐是旅人的招牌餐點啊，有肉有蛋有菜有澱粉，整個就豐富又美味！組合一樣是有生菜沙拉／半熟蛋／薯條／雞腿排／麵包／優格，不過記得上次的麵包是四小片薄吐司，這次是半塊厚片，所以看起來麵包體類型也會不太相同。

不過美味度是一樣的！雞腿排皮酥內嫩，吃起來帶著香氣，旁邊優格本身完全不甜，上頭灑著玉米片，邊吃才發現有加蜂蜜調味，減緩了酸度又有蜂密香氣，生菜沙拉搭配的清爽油醋醬也很棒，酸甜夠味，又相當爽口。

青醬鹽酥雞義大利麵 260元

看到炸雞不點就很難過的就是我😂😂，什麼都要炸雞！連義大利麵都要加炸雞XD。

看到菜單覺得特別，所以點來吃吃看，是青醬義大利麵加上五個炸雞塊——雞塊是屬於台式炸雞，外表和口感都可以感受到地瓜粉的顆粒，台式炸雞配上義大利麵是奇妙的組合呀😆😆，不過我個人是比較愛日式脆皮的口感，這雞塊吃起來的顆粒粉感較重一些。

麵條的軟硬度適中，而且份量一樣大哦，吃下來頗飽的。

旅人海鮮比薩 260元

除了義大利麵燉飯外，也有比薩哦！上次一訪來時是早上，所以只有早午盤餐和鬆餅，這些正餐類餐食都還沒有販賣，這次把正餐種類一次點足😆😆。

這次點了海鮮比薩，旅人的比薩是薄皮款，餅皮不是想像中的酥脆感，有點軟勁，想像是類似厚皮比薩的口感；餡料不是常見的海料鮮剪碎鋪滿滿，而是每片比薩上都有一隻完整的蝦仁或透抽。

靜岡抹茶牛奶/藍柑橘檸檬氣泡飲

靜岡抹茶牛奶

靜岡抹茶牛奶喝起來順口，帶著抹茶香氣，但不會過苦，甜度也不會太高。

藍柑橘檸檬氣泡飲

藍柑橘檸檬氣泡飲外型吸睛，喝起來有汽水的冰涼暢快和水果酸甜，非常清爽好喝！本來少爺指名要抹茶牛奶的，結果最後都在喝這杯氣泡飲😏😏。

最後是酸甜的水果茶結束這次聚餐。

這次趕在友人下月臨盆前趕快來聚一下，不然下次要這樣出來不知要多久以後了😂😂，身為過來人的媽媽真的很有感XD！

這次在旅人咖啡的聚餐也很開心，上次是吃早午盤餐，這次是吃正餐部份，都不錯吃，就個人喜好來說，蜜蜜還是比較偏愛早午餐哦😊😊。

旅人咖啡館|停車資訊

旅人特約停車場

旅人咖啡位在桃園火車站附近，周邊停車場很多，相當方便，隔壁就是特約停車場，路邊也有停車格，停車不是問題哦！

旅人咖啡館|店家資訊

店家資訊：旅人咖啡館 桃園店

電話：03-3633197

地址：桃園市桃園區大林路83號

營業時間：周一~周五 11:00–21:00 周六~周日 09:30–21:00

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