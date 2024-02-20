中壢美食推薦這家傳說中超難訂的江家羊肉，一家電話難以接通必須提前兩週親自前往訂位的中壢羊肉爐名店，藏身於中壢郊區的田間小路上，江家羊肉雖然地處偏僻，且訂位方式超困難，即便如此但生意依然蒸蒸日上，就連平日中午時分經常一位難求。網友們對這裡的溫體羊肉料理讚譽有加，其中，每桌限點一盤的白斬三層肉更是必嚐之選！

江家羊肉｜交通方式、停車資訊

江家羊肉如果沒有google map的導航真的超級難找，位在鄉間小路中，四周都是農田，在桃園通常這樣的店都非常強，有自家超大停車場，但常常客滿沒位置停就是了，最好避開假日，江家羊肉真的超難訂，打電話通常是沒人接，據說是因為生意太忙真的連接電話的時間都沒有啦！想吃的話還是建議親自跑一趟來訂位

江家羊肉｜用餐環境

江家羊肉每個餐期都分為兩場，所以一定不能遲到，大家都蠻準時的，時間一到瞬間店裡就坐滿滿，畢竟只能吃一個半小時，時間就是金錢啊，然後還沒入坐，桌上就已經先SET好基本盤了

江家羊肉｜菜單

江家羊肉店菜單就以清燉薑絲羊肉鍋為主，分成大中小三種不一樣的價格，接著就是熱炒菜，特別推薦的不同部位羊肉，內臟類先到先點數量有限，賣完就沒有了，江家羊肉不收服務費。但點餐的方式不太一樣，主要是人很多，店家為了備料方便吧，就會直接推套餐

江家羊肉｜推薦必點

因為已經先預約，入座的同時清燉薑絲羊肉鍋就直接上桌了，高麗菜、茼蒿、羊肉也一同上桌，速度非常快

江家羊肉的湯底採用了一種獨特的清湯方式，湯底融合了蔬果的香氣，使整個用餐環境與傳統賣羊肉爐的店鋪不同，你不會聞到外面羊肉爐常見的藥膳或紅燒味，湯頭看起來非常清澈，與一般為了壓制羊肉味而使用濃郁湯底的羊肉爐不同，首先湯頭進行了長時間的處理，其次他們使用的是新鮮的溫體羊肉，這裡的羊肉湯喝起來既清新又帶有淡淡的甜味

桌上有豆腐乳跟辣椒醬油，沾羊肉或蔬菜很爽

清燉薑絲鍋裡面都是滿滿的帶皮羊肉、豆腐、玉米、蕃茄、洋蔥，玉米跟豆腐是額外點的，帶皮羊肉的份量真的也不少，那個帶皮羊肉的口感跟味道真的很強，吃起來皮很嫩帶有一點黏性，真的都沒有腥味，瘦肉的地方也超嫩

溫體羊肉片，粉嫩的色澤看起來就很好吃，溫體羊肉熟度的掌握跟溫體牛肉不太一樣，羊肉本身會帶有一點筋，所以不能像牛肉只有3分或5分熟吃那個嫩度，羊肉大約是7分熟才好咬，不過有帶點筋沒有想像中的嫩

白斬三層肉，江家羊肉必點白斬三層肉，一桌限定只能點一盤，算是江家羊肉的招牌了，上桌可以直接吃不用煮，也可進鍋涮一下熱熱的，羊肉塊有三層羊皮、像肥肉的筋膜與瘦羊肉，整個口感層次很不一樣，瘦肉超嫩，加上羊皮的部份帶一點Q度，筋膜部位入口即化，整體吃起來很有層次感

芹菜羊肉，芹菜羊肉是冬天限定菜色，芹菜吃起來富有清脆口感跟水份，搭配嫩嫩的羊肉一起吃很爽口，微微小辣更能刺激味蕾

客家薑絲羊肚，把它想像是羊肚版的薑絲大腸，酸香夠勁，羊肚吃起來很Ｑ脆沒有腥味，很特別裡面還加了很多豆芽菜，平添幾許清脆口感

香菜炒羊肉，沒錯！就是那個香菜，喜歡香菜的人一定會愛死這道，沒想到炒香菜這麼好吃，菜梗跟葉子都很嫩，加上濃郁的香菜氣息，加上羊肉的嫩甜，好吃

嫩筍炒羊肉，條狀的竹筍很甜脆，調味是帶有微微酸度的那種，羊肉也夠嫩，但跟前幾道相比比較沒有驚艷的感覺

生炒麻油肝，有點像是台式炒豬肝的作法，但羊肝的口感更嫩，不過羊肝的內臟味稍微比較重，如果不喜歡內臟位的朋友可能比較不能接受

招牌拌麵線，只有加上少許的羊油跟蔥油下去拌麵線，另外還有一些蒜蓉，羊油味道蠻明顯的，不用什麼調味就很夠味了

江家羊肉確實如同傳說中的那麼厲害，尤其是羊三層可以說是無懈可擊，很少吃到那麼嫩又好吃的羊肉，雖然湯頭比較清爽，但本身羊肉的品質非常好，完全不會有羊味，很厲害，但快炒類就蠻吃個人口味的，今天點這幾道朋友們都有不同好壞評價，如果你是愛吃羊肉料理的朋友，江家羊肉絕對值得造訪！

江家羊肉

地址：桃園市中壢區民權路三段382巷1-6號

電話： (03)426-6398

營業時間： 1100~1400；1700~2100（每週二公休）

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