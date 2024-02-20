高雄美食推薦這家正牌白糖粿，高雄有兩家很有名的白糖粿，一家是老牌白糖粿另一家是今天介紹的正牌白糖粿，很奇妙兩家距離很近都是數十年老店，生意也都很好，各有各的支持者，今天先品嚐正牌白糖粿吧！

正牌白糖粿｜交通方式、停車資訊

正牌白糖粿就位在苓雅區自強三路41號，表定是一點半開門，但一點就已經有不少人在現場排隊，真的有夠誇張的，要注意一點的是這裡很容易被檢舉違規停車，店家也有告示牌提醒，建議停好車再走過來買

到了現場不用排隊，直接拿號碼牌等叫號點餐，我們一點15分左右到還只拿到6號，然後前面3號的客人直接買30個……

正牌白糖粿｜菜單

除了白糖粿外，還有蘿蔔糕、炸蕃薯、蕃薯椪等小點心，價位也是超便宜，都是銅板價，白糖粿一個才15元！不過大概是來得太早，現場只有白糖粿可以買，其他的要等到兩點半之後才有

正牌白糖粿是超過一甲子的老字號點心攤，騎樓還可以看到老闆一起製作白糖粿，完全都是純手工，油都是天天換，很清澈，白糖粿幾乎是一起鍋就賣光光，所以老闆一直炸不停，生意超級好啦

炸好的白糖粿會先瀝油，再沾上細緻的白糖粉，口味有花生跟芝麻兩種，通常客人都是成雙成對的買，買一套也只花你30元而已！

正牌白糖粿｜白糖粿

太早來也沒別的選項，兩種口味各一，剛起鍋拿在手上真的是有夠燙的，隔著紙袋也能感受到外皮的酥脆感，白糖粉也滾得很均勻，重點是超大一顆這樣才賣15元真的很佛心啊！

白糖粿不僅美味，其純手工製作的不規則外觀更增加了它的獨特魅力，吃起來，口感酥香層次豐富，咀嚼時還帶有一點麻糬的質感，加上芝麻和花生的香氣，不僅香甜，而且風味十足，實在是好吃無比！

正牌白糖粿真的非常厲害，好吃又便宜，一定要趁熱吃！才能感受白糖粿酥脆帶有軟Ｑ口感唷！

正牌白糖粿

地址：高雄市苓雅區自強三路41號

電話： 0958 226 729

營業時間： 13:30–21:30

正牌白糖粿FB

店家/景點資訊

店家名稱：正牌白糖粿

所在地址：臺灣高雄市苓雅區自強三路41號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:30-21:30

店家電話：0958 226 729 Google即時導航

交通資訊

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