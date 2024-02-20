這幾年，除了南投賞櫻的經典景點阿本農場之外，絕對不能錯過望高茶園的櫻花森林。這片櫻花森林位於望高茶園景觀餐廳下方的山坡地，上千棵櫻花等著你來拍照。來這裡的人大多數都是手機相機一直拍一直拍，絕對讓你不會後悔。由山櫻花展開序幕，不過今天來拍已經很多落花了，當然樹上還是很多啦!!緊接著就是八重櫻、粉紅佳人與吉野櫻等…陸續在綻放中。花期預計會延續到3月初，所以你還有足夠的時間可以一起安排行程，連草坪頭的玉山觀光茶園也可以納入行程喔！

探訪望高茶園景觀餐廳下的櫻花海

拍攝日期：2024/01/30

因為台21望高隧道的完工，現在到望高茶園更方便了！而且，有個新發現的櫻花寶地就在望高茶園景觀餐廳旁邊的小徑。你只要跟著小徑往下走，整座山坡都綻放著一片櫻花海，美不勝收！望高茶園的位置也是蠻高的，大概有1400公尺高，站在那上面往下看，能一次欣賞到東埔日橋、東埔月橋，還有陳有蘭溪。感覺就是站在巔峰，視野真是開闊到讓人嘆為觀止！你甚至還能遠眺下方的部落，這視野真是超級讚的！這種高空的景觀，簡直是美不勝收啊！

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望高茶園這邊有個小停車場，可以停好幾台車呢。如果停車場滿了的話，可以考慮停在路邊，當然要確保不妨礙其他車輛通行喔！這禮拜感覺應該是最後欣賞到櫻花滿開的時候了，真的得趕緊去看看，不然就錯過了賞花的盛況喔！

而且，如果你往下看，可以看到櫻花林步道一直延伸下去，山櫻也都開得相當美。園區內還有一個觀景台，可以遠眺山谷，欣賞到超美的風景！不管是櫻花還是山谷，都是一場視覺盛宴，真的超值得一遊的！

這個園區是私人的，雖然進去參觀是免費的，但也請大家一定要遵守一下他們的規則哦。比如說，不可以帶外面的食物、飲料和水果進去，還有記得要自己帶下山的垃圾。這樣才能保持園區的整潔，也是對主人的尊重啦。

園區的開放時間是早上8點到下午5點呢。這邊還可以看到望高茶園的空拍圖哦！真的超美的，因為望空茶園這邊的櫻花樹都長得蠻高的，所以走下去賞櫻步道的時候，得抬頭遠眺才能欣賞到櫻花的美景！

一踏進步道，迎接你的應該是第一棵粉紅佳人或者是富士櫻呢。那棵樹上既有花苞又有嫩嫩的葉子，而且已經有些花朵開得燦爛了。園區的步道形狀就像個之字，蜿蜒而下，有點點的坡度，不過你可以根據自己的體力來決定要走多遠。走到哪裡就拍到哪裡，盡情享受櫻花的美好吧！

櫻花季不可錯過的美景：望高茶園櫻花森林深度探索

是不是超美的啊？趕快把握賞花期來欣賞這片美景吧！去年我來的時候天氣也超好，今年也是一樣，不管怎麼拍都美爆了！真的是個完美的賞櫻季節，不管是藍天白雲還是陽光灑在櫻花上，都能拍到驚豔的畫面。

現在開的是山櫻花啊！前半段這裡真的是超好拍的，而且已經趨近於滿開的狀態。我想這禮拜應該是賞櫻的最佳時間點！快點趁著櫻花綻放的美景，來場難忘的賞花之旅吧！

綻放中的櫻花真的美翻了！不管是從哪個角度看，都超美，手機相機來到這邊真的就是不停地拍照！絕對是攝影愛好者的天堂，每個畫面都讓人驚艷，感覺記憶體永遠都不夠用啊！

如果你還有體力的話，可以繼續往下走，這裡整個步道都被櫻花落滿了，超美的！就像是走進了櫻花隧道一樣。還碰巧有人利用櫻花瓣擺出一個2024加上一個愛心的字樣，超厲害的！真的要感謝這位大大的巧思，讓我有機會拍下這美麗的畫面。

看過去是不是感覺整個都被粉粉的櫻花包圍啊？而且走在櫻花步道時，有時候會被落下的櫻花花瓣輕輕打到，超有感覺的喔！感覺就像是置身於一片粉紅的夢幻世界，櫻花的浪漫氛圍真的是讓人陶醉啊！

店家/景點資訊

店家名稱：望高茶園

所在地址：556臺灣南投縣信義鄉太平巷72之6號位於海拔高度1320公尺處

營業時間：日 一 二 四 五 六 08:00-17:00

店家電話：0919056072

評價：★★★★★





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