桃園義大利料理推薦這家漫嚼MANGIA義式餐廳，漫嚼MANGIA義式餐廳真的算是我在桃園的漏網之魚，在藝文特區中茂新天地開幕已經超過兩年，但由於中茂新天地這裡太多餐飲連鎖品牌，所以掩蓋了漫嚼MANGIA義式餐廳的光芒，但實際造訪，餐點品質超棒，口味精緻外用料也很實在，完全就是被埋沒的義大利料理之星！

漫嚼MANGIA義式餐廳｜交通方式、停車資訊

漫嚼MANGIA義式餐廳就在桃園藝文特區中茂新天地四樓，車子可以停停車場消費可以優惠停車，沒車位也可以停到對面的地下停車場，門面設計看似低調但蠻有質感的，旁邊還有義大利的風景壁畫跟花朵造景，櫃檯處也充滿濃濃的異國風情

漫嚼MANGIA義式餐廳｜用餐環境

地大就是任性！漫嚼MANGIA義式餐廳的用餐環境超級美，因為是邊間加上樓層不低，靠外側的座位區透過大面的玻璃窗可以看到藝文特區的街景，加上自然光真的很有質感，雖然坪數很大，但為了維持用餐舒適性，桌數刻意壓低，桌與桌之間相當寬敞舒適

裡面的座位區雖然看不到街景，但用餐氛圍也是一點都不馬虎啊，有舒適的高背沙發座位區，一個個就像小包相似的，前面也是歐洲街景的壁畫，加上暖黃奢華的吊燈，頗有在歐洲小酒館用餐的FU，再來漫嚼MANGIA義式餐廳是寵物友善，可以帶小狗狗來一起用餐唷，而且還有提供寵物餐點，真的超棒的！

漫嚼MANGIA義式餐廳｜菜單

漫嚼MANGIA義式餐廳主打的就是義式料理，從前菜、沙拉、排餐、燉飯、義大利麵等等，品項種類超級多，真的會讓人陷入選擇障礙，另外除了各式飲料外，這裡還有提供酒類，精釀啤酒也是他們的強項，還有壽星優惠的活動唷（點我看完整版菜單）

漫嚼MANGIA義式餐廳｜推薦料理

漫嚼MANGIA義式餐廳都是現點現做，而且都是單鍋料理，所以需要小小的等候一段時間，而且餐點份量真的很足！擺盤也很有精緻美感，讚的啦！

除了單點外，也有套餐可以選擇，也可以加價升級附湯品或是補差價換飲料

松阪豬胡麻沙拉，松阪豬經過炙燒，表面會有一層焦脆感，加上本身就很Ｑ彈的肉質口感，搭配爽脆的生菜及烤過的玉米一起吃，口感很有層次變化，胡麻醬的調味也恰到好處，有胡麻香氣但口味不會過重

熔岩起司麵包，香料麵包上林上大量的起司醬，起司醬裡有加入鮮奶油，吃起來會有濃郁乳香，起司吃起來有有微微的鹹度，加上Q軟充滿香料氣息的麵包，好吃又開胃！

奶油菌菇炒蝦，蝦仁經過奶油拌炒口感嫩滑而富有弹性，從奶油的豐富濃郁到蝦仁的鮮嫩彈性，再到菌菇的柔軟滑嫩，每一口都能感受到食材之間的完美融合和和諧的味覺享受

義式酥炸雞腿塊佐青醬美乃滋，使用台灣的溫體雞腿肉，先醃後炸，高溫炸酥外皮裡面保留充沛的肉汁，一口咬下香氣四溢，老實說我覺得單吃不沾醬就非常美味了，旁邊的青醬美乃滋帶有清雅的羅勒香氣，轉換胃口蠻合適的

金沙軟殼蟹義大利麵，奢侈的給一整隻完整的酥炸軟殼蟹，視覺效果十足，一上桌就可以聞到金沙鹹蛋黃的濃郁香氣，義大利麵沾裹了金沙的鹹香風味，裡面還加了明太子一起拌炒，海鮮鮮味十足，且義大利麵的熟度拿捏得很棒，軟中帶Ｑ，非常好吃！

酥炸軟殼蟹超好吃，外層超酥脆好似餅乾的口感，裡面充滿飽滿水嫩的蟹肉，還有鹹鮮彷彿濃縮一般的海潮鮮味，光是吃這隻軟殼蟹就值了

台灣究好豬戰斧，必點！這個有夠強，除了份量驚人外，它的肉質表現更是讓人驚喜

是使用台灣究好豬採舒肥料理的手法烹調，表面有著濃厚的烤醬風味，表面輕微烤煎，使其表皮呈現出微妙的焦香和脆口質地，與嫩滑多汁的內層形成鮮明對比，依該是目前吃過數一數二好吃的戰斧豬排

配菜有很棒，有我最愛的烤大蒜，吃豬排可以搭配一些配菜食用，口感更有變化性唷

西班牙黃金海鮮飯，想要體驗舌尖上的異國風情！這道鮮味滿滿的西班牙黃金海鮮飯絕對是必選經典！上面放滿了各式海鮮，有大蝦跟生食級炙燒干貝，用炙熱鐵鍋裝視覺效果十足！

吃的時候擠點檸檬汁，因為是用炙熱鐵鍋裝，底層燉飯會有輕微的鍋巴感，讓米香氣更加明顯，燉飯吸收了海鮮高湯的鮮味，柔軟富有鮮味，加上各式鮮甜Ｑ嫩的海鮮搭配入口，好吃極了，不過要注意一點，米飯之所以呈現黃色是因為使用香料之王番紅花的關係，所以孕婦不可以食用唷

精釀啤酒：德國艾克堡啤酒 小王子、皮爾森、黑麥啤酒，餐酒一家親，漫嚼MANGIA義式餐廳精選了許多精釀啤酒，可以隨己的口味喜好選擇搭餐

甜點的表現也相當不錯，千層蛋糕吃起來奶油相當綿密不油膩，然後壽星還會贈送可朗芙冰淇淋一份

初次來漫嚼MANGIA義式餐廳，明亮舒適的裝潢風格令人印象深刻，但比起裝潢，咬咬倒覺得漫嚼MANGIA義式餐廳的餐點菜色更為出色！無論是開胃菜，沙拉，湯品乃至主餐，美味度跟精緻度都是台灣義大利餐廳中的一時之選，尤其在小地方小細節的貼心更勝，加上輕鬆舒適的用餐氛圍，漫嚼MANGIA義式餐廳是咬咬吃過最棒的義大利餐廳

漫嚼MANGIA義式餐廳

地址：桃園市桃園區同德五街77號4樓

電話：03 356 6368

營業時間：週一～週五11:30–15:00, 17:00–21:30 週六日11:30–21:30

漫嚼MANGIA義式餐廳FB

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