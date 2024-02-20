今天來品嘗一下滿滿台灣味的常民式膨湃，位在三重大同北路的店小二魯肉

身為三重五大魯肉飯之一，就來看看店小二如何殺出這個一級戰區吧!

先提醒一下因為附近不好停車，正餐時間用餐人潮也多，除非你是天選之子，不然不太建議開車過去喔~



首先一看到魯肉飯端上桌，就聞到香噴噴的味道，魯肉上了一層焦糖色，油油亮亮的令人胃口大開!整碗魯肉是以肥肉切丁為主，入口可以吃到滿滿膠質感。這碗比較屬於南部口味，醬汁偏甜，白飯的部分令人讚賞，攪著滷汁不會有一球濕濕爛爛的感覺，黏度與彈性都恰到好處，也稍稍中和了滷汁的鹹甜味。

接下來是網路上一片推崇的蝦仁羹，算是來店小二必點的品項之一，他的勾芡不是很稠的那種，走的是清甜路線，喔對!老闆放蝦仁的手沒在手軟(一碗50欸老闆~)

吃過店小二的油豆腐後，深深覺得油豆腐才是本體(抱歉了魯肉飯?!)，軟嫩好入口的豆腐本人，並且吸附了滷汁的鹹香味，以為配菜不顯眼，但我絕對可以為了他再多扒一碗飯!



專程來吃我覺得倒不至於，但如果我是附近居民，一定三不五十來這邊吃粗飽!雖然價格有調整過，但我覺以雙北的物價已經很佛了!

店內座位不多，但翻桌率很快，下次如果有來到三重，可以來吃看看店小二喔，或是直接來刷三重五大魯肉飯們!

【店小二魯肉飯】

地址:新北市三重區大同北路27號

電話號碼：02-29845567

營業時間：11:00-21:30

FB:店小二

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