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新北市三重區二重國小小籠包｜５０年老字號路邊小籠包店，附近居民從小吃到大

2024-02-20 16:02:23 布咕布咕 人氣：101
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2116篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：二重國小轉角小籠包
place新北市三重區頂崁街11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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說到三重，絕對少不了道地又知名的小吃店

更有許多路邊攤美食，是大家所喜好的~

而位於三重靠近河堤有一個地方叫二重

二重這裡有一個二重國小的轉角處

有一間50年的小籠包店

他是一間路邊攤

已經開50年的時間了~

我們就帶大家來瞧瞧

位於三重頂崁街與忠孝路93巷交叉口的

二重國小小籠包

５０年老字號路邊小籠包店，附近居民從小吃到大

 

二重國小小籠包 目錄

二重國小小籠包 菜單

二重國小小籠包 推薦餐點

二重國小小籠包 評價

二重國小小籠包 影片介紹

二重國小小籠包 店家資訊

 

二重國小小籠包 菜單

這裡只有賣一樣東西

那就是小籠包

1籠10個80元

也可以單買1顆8元

想買幾個都可以~

這裡的小籠包都是手工現包

從麵皮到內餡都是自己處理的

不是工廠製作

點好之後

可以自行決定要不要加醬油和辣醬

在旁邊自己加

因為是路邊攤，所以沒有內用

小籠包1顆8元

白白圓滾滾的

看起來迷人~

一口咬下

鬆軟的麵皮

裡面的內餡味道

很像我們一般中式早餐店買的小籠包

味道幾乎一模一樣

完完全全就是傳統味道的小籠包

讓我回想到以前小時候

到中式早餐店買蒸籠裡的小籠包

一定會有人問所以好不好吃

布咕先生覺得

這個小籠包的味道跟中式早餐店現成的幾乎一樣風格

內餡味道幾乎非常的像

因此是不需要特別來吃~

主要是吃一種古早味、懷舊的感覺

相較之下

我還是比較喜歡薄皮的湯汁的那種~

 

二重國小小籠包 影片介紹

 

三重、蘆洲推薦好吃的美食小吃、餐廳、旅遊景點-懶人包

 

  (直接點擊連結)

 

 

店名：二重國小小籠包

營業時間：12:30~16 六、日公休

地址：241新北市三重區頂崁街13號之11號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 【三重美食】阿倍麵線｜絕對必吃！滿滿都是大腸的爆人氣麵線店！ 

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