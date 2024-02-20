說到三重，絕對少不了道地又知名的小吃店
更有許多路邊攤美食，是大家所喜好的~
而位於三重靠近河堤有一個地方叫二重
二重這裡有一個二重國小的轉角處
有一間50年的小籠包店
他是一間路邊攤
已經開50年的時間了~
我們就帶大家來瞧瞧
位於三重頂崁街與忠孝路93巷交叉口的
二重國小小籠包
５０年老字號路邊小籠包店，附近居民從小吃到大
二重國小小籠包 目錄
這裡只有賣一樣東西
那就是小籠包
1籠10個80元
也可以單買1顆8元
想買幾個都可以~
這裡的小籠包都是手工現包
從麵皮到內餡都是自己處理的
不是工廠製作
可以自行決定要不要加醬油和辣醬
在旁邊自己加
因為是路邊攤，所以沒有內用
小籠包1顆8元
白白圓滾滾的
看起來迷人~
一口咬下
鬆軟的麵皮
裡面的內餡味道
很像我們一般中式早餐店買的小籠包
味道幾乎一模一樣
完完全全就是傳統味道的小籠包
讓我回想到以前小時候
到中式早餐店買蒸籠裡的小籠包
布咕先生覺得
這個小籠包的味道跟中式早餐店現成的幾乎一樣風格
內餡味道幾乎非常的像
因此是不需要特別來吃~
主要是吃一種古早味、懷舊的感覺
相較之下
我還是比較喜歡薄皮的湯汁的那種~
營業時間：12:30~16 六、日公休
地址：241新北市三重區頂崁街13號之11號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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