這裡的雪季每年約在12月中到4月初，建議在1~2月來雪量很豐富，讓每一條雪道粉雪滿滿超好滑，還可以在晚上九點前挑戰夜滑。這裡也有雪上泛舟、雪橇、雪上摩托車、橡皮圈和兒童樂園都可以體驗，還有美食廣場可以填飽肚子，也必推泡個暖呼呼的溫泉舒緩筋骨，一系列好玩的讓你體驗到滑雪豐富的玩法，來這裡享受冬天就對了！

苗場滑雪場住宿

位處滑雪熱門地苗場滑雪場旁邊，可以從JR越後湯澤車站過來，建議搭乘飯店的免費接駁車。如果是從車站開車來大約30分鐘，也有提供免費停車。飯店位處山區，附近雖然沒有便利超商，但館內有土產店可以買一些必需品。

規模很大，有六棟，後方就是滑雪場，飯店內也有許多小店可以逛，還打造有兩個溫泉區，有露天溫泉，冬天下雪泡湯超有氣氛，或是滑完雪泡湯放鬆筋骨也很讚。館內雖然比較傳統和年代感，但整體還是維持的很乾淨，房內佈置簡單輕鬆，沒有過多的奢華裝潢。

飯店內餐廳雖然普遍被認為較貴，但披薩、拉麵和天婦羅等還是很受許多人喜愛，以度假村來說整體CP值很不錯，而且這裡是滑雪愛好者首選的住宿，下樓就可以輕鬆到滑雪場啦！

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很乾淨典型的日式溫泉飯店，位於山坡上，離溫泉街很近，走到越後湯澤JR車站15分鐘很方便，可預約定時車站免費接駁，也有滑雪場接駁。

這間整體以木造的越後湯澤飯店環境優美，庭院植物造景隨著四季有不同的美麗景色，室內也以些許花朵裝飾營造典雅氛圍，大廳有許多紀念品可以買，也有宵夜吃，本身位在滑雪勝地，也提供雪具出租，方便想體驗滑雪的旅客。房型是以日式榻榻米打造，晚餐後會幫忙鋪床，乾淨寬敞，在房內也可以獨享淡淡木香味的檜木浴缸，邊泡邊看雪景超有氣氛。

這裡還擁有兩層樓的大眾泡湯池，湯種選擇多，推薦到景觀超棒的露天溫泉，街景、山景和雪景都看的到。也推薦這裡的豐盛早晚餐，尤其晚餐是經典的懷石料理搭配海鮮，味道一級棒！

夫塔巴酒店 → BOOKING訂房 |

飯店位在越後湯澤車站斜對面而已，步行只有3分鐘，地理位置交通非常方便，門口就有滑雪場接駁站牌可以搭乘，不管要去哪個滑雪場都能很輕鬆快速，周圍也有許多餐廳，想吃飯很方便。

房型是日式風格榻榻米，簡單卻很溫馨，有加濕型空氣清淨器讓空氣保持濕潤，推薦加購這裡餐點品質很出色的晚餐和早餐，以當地新鮮海鮮和特產入菜，還有入口即化的甜點，餐點每天都有不同變化，用餐時安排客人坐私人包廂，很注重隱私和衛生。

滑完雪回飯店記得到溫泉區泡個湯舒壓，有一樓室內的溫泉浴場和三樓的室外溫泉浴場，冬天來露天溫泉浴池可以搭配雪景很讚。有免費滑雪用具專用置物櫃可以使用，非常友善滑雪客。員工也都親切有禮，這間越後湯澤住宿整體有五星級的服務品質和態度。

越後之御宿Inamoto →

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