台中新開幕餐酒館-雅典鑄鐵特色鍋燒意麵，出身台南的老闆，引進家鄉美食，讓大台中的朋友，也可以享受到鍋燒的好滋味，鍋燒搭配多款炸物、飲品，滋味更加美妙，值得推薦大家來嚐鮮！

鍋燒的湯頭是美味的關鍵，使用有機野菜、特選雞骨精心熬煮，絕美的風味喝起來香醇夠味，麵條吸滿湯汁，吃起來超涮嘴～不僅有鍋燒意麵，冬粉、雞絲麵、泡麵煮鍋燒也超速配喔！

每一碗鍋燒現點現煮，用料都超級多，丸子、豬血糕、蔬菜、雞蛋、炸金針菇、肉片、蝦子、玉米筍等通通有，每口麵都可以吃得到料，一大鍋暖呼呼的鍋燒美食，可以吃得超級飽、超滿足！

相當適合包場聚會，有種私人招待所的FU，燈光美氣氛佳的好去處，您也在苦惱要在哪裡辦活動嗎？來雅典鑄鐵特色鍋燒意麵 / Life Bar餐酒館就對了～

雅典鑄鐵特色鍋燒意麵位於很清幽的社區一樓，建築氣派又新穎，給人一種很CHILL的感覺，不論想要吃飽或者想續攤，來這邊準沒錯~

雅典鑄鐵特色鍋燒意麵用餐空間小而美，相當適合包場辦活動，不論是慶生會、寶寶趴、小型活動都很適合

座位想放鬆一點就選沙發區、小家庭可以坐4人桌，小倆口則有高腳椅選擇，各種不同類型的客人都很適合來這吃鍋燒~

寵物友善空間

友善空間歡迎帶毛小孩一起來用餐，店內可愛的哈士奇阿呆，看起來明明很機靈，完全不怕生，相當療育的笑容，大小朋友都愛他

雅典鑄鐵特色鍋燒意麵，同時也是Life Bar餐酒館，隨時想要CHILL一下或者想飽餐一頓都沒問題，店內氣氛絕佳給人一種高檔餐館的FU，但沒想到價格如此平易近人

晚上時段還會變成很有氣氛的餐酒館，燈光美氣氛佳，整體環境相當CHILL~有種私人招待所的FU，很推薦來這邊包場辦活動~

(圖片引用自官方粉專)

晚上的氣氛完全不同，多了一整情調，很多客人來這邊閒聊到凌晨，是絕佳的好去處，享受私人招待所的環境也不怕傷荷包

(圖片引用自官方粉專)

雅典鑄鐵特色鍋燒意麵菜單

鍋燒細列只要一百元起，真的是太便宜了，炸物也只要49元起，點個主食、配炸物、再來杯飲料，也不用兩百元，CP值相當的高~

Life Bar餐酒館菜單

懷舊復古原味鍋燒100元

雅典鍋燒的湯頭，使用有機野菜、特選雞骨精心熬煮，怪不得喝起來香醇不死鹹；麵條烹煮後吸滿湯汁，一入口超涮嘴，好吃到湯頭通通都不放過！

每一碗鍋燒的料都超級多，蝦子、丸子、豬血糕、蔬菜、雞蛋、炸金針菇、肉片、玉米筍等，不定期依照季節更替，吃麵的時候不用怕沒有料可以配，令我幸福不已！

鍋燒意麵

中北部比較少吃得到這種鍋燒意麵，老闆挑選知名的廠商，麵條吃起來不會軟爛，帶點Ｑ勁，更能吸附湯汁的精華，一咬下麵條口中滿滿湯汁好爽喔！

南洋椰香叻沙鍋燒150元

原味湯頭完全擄獲我的芳心，喜歡口味更濃一點的朋友，這一鍋南洋椰香叻沙鍋燒也不可錯過，郁咖哩風味＋椰子香氣，有種瞬間到東南亞的錯覺ＸＤ

泡麵

泡麵軟硬度剛剛好，泡麵吸滿南洋椰香叻沙湯頭精華，吃起來很涮嘴，叻沙香氣充滿口腔，帶點微微辣度頗能刺激味蕾～

裏頭的配料跟湯底的味道很搭，尤其百頁吸滿湯汁更好吃，椰香也能提出蝦子的鮮甜味，喝上一大鍋全身都暖呼呼～

古早味八寶丸$69

吃鍋燒再來份熱騰騰的炸物更過癮，跟鍋燒一樣是現點現炸，香噴噴不油膩，搭配鍋燒一起享用就是最棒的一餐～

古早味八寶丸口感多層次，這個是很少見的古早味，裏頭還有包著雞蛋，外皮酥脆、內餡彈牙，吃起來相當紮實的口感，不用沾醬就很好吃～

迷迭香雞腿排

迷迭香雞腿外皮酥脆、肉質厚實，上頭還真的有迷迭香的香草，香氣十足給人一種身心靈的放鬆感～

把迷迭香雞腿排浸泡在湯裡頭，吸收湯頭的香氣，放入口中感受到酥脆跟濕潤兩種口感，這個雞排超好吃，推薦一定要點喔

飲品都是現點現ＳＨＡＫＥ，茶飲喝起來頗順口，伯爵紅茶、文山青茶都是清爽的好選擇，價格更只要３０元銅板價，物超所值相當划算～

伯爵紅茶$30



伯爵紅茶佛手柑香氣十足，現沖茶飲相當新鮮，喝起來不會苦苦的，溫潤的茶汁茶味濃厚，搭配鍋燒一起品嚐相當速配～

文山青茶$30

青茶不會苦澀，相當滑順，茶香味十足，可以除去口中的食物味道，餐後喝上一杯劃下最棒的句點。還有多款特調飲品選擇，下次想要再來chill一下👌

雅典鑄鐵鍋燒& Life Bar 5大特色

1.台中新開幕鑄鐵鍋燒餐酒館，出身台南的老闆，引進家鄉好吃的鍋燒，料好實在現點現做，讓大台中的朋友也可以享受到鍋燒的好滋味，同時也有多款炸物、飲品選擇，推薦大家來嚐鮮！

2.鍋燒的湯頭相當重要，使用有機野菜、特選雞骨精心熬煮，絕美的風味喝起來香醇夠味，麵條吸滿湯汁，吃起來超涮嘴～不僅有鍋燒意麵，冬粉、雞絲麵、泡麵煮鍋燒也超速配喔！

3.每一碗鍋燒的料都超級多，丸子、豬血糕、蔬菜、雞蛋、炸金針菇、肉片、蝦子、玉米筍等，一口麵食一口配料，一大鍋暖呼呼，可以吃得超級飽！

4.再搭配份現點現炸熱騰騰的炸物，搭配鍋燒更過癮，香噴噴迷迭香雞腿排，外皮酥脆、肉質紮實；古早味八寶丸口感多層次，一口鍋燒、一口炸物相當滿足，還有多款炸物都超美味！

5.現場shake的飲品，冰涼解渴一大包竟然只要30元銅板價！伯爵紅茶、文山青茶都很順口，清爽除去口中味道，餐後喝上一杯劃下最棒的句點。還有多款特調飲品選擇，想要chill一下也沒問題喔👌

💭店家資訊 雅典鑄鐵鍋燒& Life Bar

🏠地址: 台中市南區三民西路343號

🚌交通: 近豐富公園站

☎️電話: (04)2378-6277

⏰時間: 1130-0200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/worldvapeshop.tcsm?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406823713

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