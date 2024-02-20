居酒屋常被人詬病價格太高，高雄新開幕一家超划算的好店-開串，多款串燒、烤物、鍋物通通吃到飽，超過50種美食，一個人居然只要699元起就可以吃到飽！

一開幕就天天爆棚，老闆累積豐富的餐飲經驗，點餐採用掃碼方式，餐點現點現做熱騰騰送上桌，滋味格外可口，衛生品質通通一把罩👍完全不輸給單點餐廳的品質～

開串結合日式居酒屋、中式鍋物、台式熱炒等複合式餐館，招牌必點赤嘴貝卜卜鍋、麻辣烤魚、水煮麻辣大蝦、炸豬排三明治、花魚一夜干，都是我超推薦的必點好料。

這家高雄人已經討論到爆炸，常常訂不到位高品質吃到飽，裝潢時尚好拍照，服務親切出餐快速，一口美食一口飲品，分享給大家來朝聖唷！

開串不孤獨的串燒魂，主打串燒、乾鍋等特色料理，新開幕裝潢有夠氣派，跟我想像的吃到飽大不相同，這根本就不輸給大餐廳等級！

結合日式、韓式、台式的元素，開串結合多元的美食元素，也提供豐富的菜色迎合台灣人的口味，讓美食不只好吃還超級好拍～

光看外觀跟裝潢，應該很擔心價格很貴吧！這種裝潢沒有一千元一般都吃不到甚麼，甚至可能常常吃不飽～

但來開串居然只要699元起，我選擇的899元價位，加10%服務費後，一千元也有找，重點是無限量吃到爽，令我跌破眼鏡，怎麼這麼高CP值啦！

滿滿的客人吃得津津有味，外頭還有不少候位的客人，訂位的電話也是響個不停，建議提早一周以上訂位才吃得到喔～

一桌一一桌有間隔的格局，用餐起來不怕左右鄰居互相干擾，座位上還有抱枕、插座可以自由使用，可以舒服地享受開串的好滋味

開串價目表

開串提供三個價位的選擇，我用餐這次還在試營運期間，人手也還不是很充足，因此1299元暫停供應，

之後還有超多的活動，指定日期有+99元調酒暢飲、或者是平日下午時段免收服務費等優惠，想不到吃甚麼的時候，就來開串報到準沒錯

開串菜單(2024.2)

899元的套餐包含699元的品項，數一數超過50種以上，通通無限量吃到飽，而且很多是餐廳的大菜，沒想到通通都可以點到爽

掃碼點菜快速又方便，一次可選擇8個品項，份量會依照人數安排，點完餐後等十分鐘就可以繼續再點，

飲品則是有額外的飲料單，是封口杯的設計，沒喝完也可以帶回去不怕造成浪費~

用餐時間兩小時蠻足夠，因為出菜速度非常快，才一下子就已經擺了滿滿一桌，來這麼燈光美、氣氛家的店，當然也不能忘記要拍照跟傳IG喔~

開串串燒 羊肉串/牛肉串/豬梅花串/豬大腸串/牛五花串

剛出爐的串燒香噴噴，有分成醬烤跟鹽烤口味，因為食材很新鮮，兩種口味都相當好吃~

建議一次不要點太多，串烤要趁熱吃口感最好，一次點一兩種口味串燒，在配一些鍋物、炸物最速配

羊肉串口感很紮實，羊肉的滋味特別迷人；牛肉串及牛五花串熟度抓得很好，一咬下口中充滿牛肉湯汁~

彈牙豬梅花串帶點油脂，吃起來不會乾乾的~豬大腸Q勁十足，燒烤醬甜而不膩，讓串燒更加美味，一口串燒一口冰涼飲品真是絕配

麻辣烤魚

吃完開串的必點串燒後，鍋物也是一大招牌，中國相當流行的麻辣烤魚，這邊就能吃得到，一大尾鮮魚先炸後煮，吸附香辣的湯汁超可口~

魚肉肉質絕佳，外皮Q彈、魚肉細緻，香辣中帶點微微的麻度，相當開胃的鍋物美食，在桌上持續加熱烹煮，魚肉越煮越入味，喜歡麻辣美食的朋友來開串必點

卜卜鍋

另一個我也超愛的鍋物，就是滿滿蛤蜊卜卜鍋，裏頭的蛤蜊怎麼都這麼巨大啊！吐沙處理得很乾淨，肉質Ｑ彈大海鹹香滋味有夠鮮！

煮滾後蛤蜊慢慢張開嘴巴，喝上一碗原味的卜卜湯，簡單的蔥蒜調味就好美味，補充滿滿的精、氣、神，用料超實在喜歡蛤蜊的朋友必來朝聖

炸豬排三明治

主食除了常見的麵、飯之外，還有超費工的炸豬排三明治，裏頭的豬排有夠厚實，炸得熟度抓得剛剛好，

三明治外皮酥脆不會乾乾的，濕潤醬汁成為豬排跟吐司的黏著劑，一大口咬下整體的口感很紮實，非常好吃一大份一下子就清盤，超推薦這道少見的功夫菜

日式肉絲炒烏龍

小朋友超喜歡日式烏龍麵，ＱＱ彈彈的口感，酸中帶甜的醬汁很開胃，上桌時上頭的柴魚片跟海苔絲還開心地跳舞

烏龍麵的鍋氣十足，調味剛剛好，不會過鹹過油，搭配烤物、炸物很MATCH，味道相當開胃，一口接一口相當涮嘴！

花魚一夜干

超大尾的花魚一夜干，顏色烤得有夠漂亮，帶點微微焦香，魚皮脆脆的好像餅乾；擠上檸檬汁、沾點胡椒鹽更能引出魚肉的鮮甜味

相當可口的一夜干美食，這個大小的花魚在居酒屋可能都超過400，來開串居然可以無限量吃爽爽，讓愛吃魚的我可以享受一夜干自由~

水煮多利魚

麻辣烤魚因為有魚刺，朋友就想另外再點水煮多利魚，水煮的調味真的好香喔~麻中帶辣，魚肉不會有腥味，

水煮魚是很舒服的辣度，又加上不用擔心有刺，可以大口嗑起來。我還把水煮的湯汁拿來拌烏龍麵，美味的湯汁一點都不浪費

鰹魚花扇貝奶油燒

開串的扇貝好大顆，扇貝肉格外有有彈性，加入奶油及柴魚味道超香，吃完我還再加點一份，這個在居酒屋吃都不便宜，來開串可以吃到飽真的好幸福

炸蝦天婦羅

剛起鍋最好吃，表皮酥脆卡滋卡滋，蝦子肉很大塊，爽脆度十足，淋上美乃滋大小朋友都喜歡~

我吃了兩尾因為真的很好吃，很多吃到飽的炸蝦都冷冷的，開串的現炸很酥，而且也不會有油耗味。之後如果有推出新菜色，我要敲碗推炸蝦三明治XD

海鹽烤蝦

吃完炸蝦後意猶未盡，我對開串的新鮮度很有信心，因為我吃完鼻子都沒過敏，可見蝦子真的有青(新鮮)啦~

蝦子烤到紅通通，再撒上簡單的海鹽，因為食材品質夠好，海鹽就能引出蝦肉的鮮甜，彈牙肉質深得我心！

白灼大鮮蝦

白灼的川燙大鮮蝦，直接單吃就好甜了，口味重一點的朋友也可以沾特製佐料，帶點辣度更能刺激味蕾，蝦蝦控一定要多點一些

水煮麻辣大蝦

愛吃辣的朋友除了我上述推薦的麻辣烤魚、水煮的大蝦也很夠味，蝦子香料下得很足，熟度抓得剛剛好，肉質不會煮太老～

多款蝦子好料都很美味，愛吃蝦蝦的朋友，來這邊就是天堂，價格物超所值，下次我還要揪海鮮控的朋友作伙來二訪！

鹽烤松阪豬附生菜

開串好料真的太多了，怎麼都這麼好吃，吃了這麼多都沒有地雷，可見店家對餐點品質控管相當用心，

有的朋友吃串燒覺得肉不夠大塊，就推薦可以點鹽烤松阪豬、厚切牛排等烤肉，肉超大塊沾上點胡椒鹽就好吃～

厚切牛排

松阪豬肉彈牙濕潤，小朋友非常喜歡，自己就吃了一份！而厚切牛排口感紮實，牛肉不是軟爛的組合肉，等級相當不賴～牛排記得一上桌就要趕快吃，避免放太久影響口感喔

炒水蓮

吃完大魚大肉後，別忘了補充纖維素，脆綠的新鮮水蓮吃起來很爽口，搭配串燒或炸物享用，緩解油膩感，胃口大開越吃越有食慾喔

菠蘿包

開串的鹹食我通通都喜歡，正在想說等等要去哪裡吃甜點時，親切店員來提醒最後加點，並告訴我們甜點很好吃

說實話我本來抱著懷疑態度，沒想到居然蓮甜點也這麼好吃，菠蘿包熱騰騰咬下去好酥脆，裏頭的乃油很濕潤，剛剛明明已經吃很飽，我仍無法抗拒菠蘿包的誘惑

牛奶布丁

不僅菠蘿包不輸給師大名店，甜點布丁根本就可以單賣，綿密細緻布蕾口感，蛋香氣十足，吃完不會甜膩，我們全桌每個人都吃了兩個～

開串飲品-鹿谷深培烏龍茶/頂級白毫綠茶/冬瓜茶

飲品有提供無糖的茶飲選擇，超貼心還有封口杯設計，就算喝不完也不怕浪費，省下另外買飲料的錢錢，來開串一口價就可以通通滿無足～

開串一定是２０２４我目前最推薦的吃到飽，味道、食材、裝潢、服務、ＣＰ值通通都給滿分，推薦給大家來朝聖一波吧！

開串#串燒鍋物 5大特色

1. 高雄新開幕吃到飽！只要699元起、就可以享受超過50種美食，通通無限量供應～掃碼點餐方式，現點現做熱騰騰上桌，滋味格外可口，衛生品質通通一把罩👍

2. 結合日式居酒屋、中式鍋物、台式熱炒等複合式餐館，不論想吃串燒、炸物、熱炒、鍋物、麻辣美食應有盡有，食材挑選相當用心，新鮮度滿分💯，份量十足可以吃得很過癮！

3 .招牌必點赤嘴貝卜卜鍋、麻辣烤魚、水煮麻辣大蝦、炸豬排三明治、花魚一夜干、鰹魚花扇貝奶油燒、鹽烤松阪豬等都是我超推薦的必點好料。串燒雞、豬、牛、羊、大腸等通通都有，醬燒、鹽燒我都喜歡。

4. 來這邊享有各種美食自由，真的太幸福了！裝潢時尚好拍照，不會有油煙味，服務親切出餐快速，提供信用卡等支付，一旁還有插座可以隨時充電，不只餐點好吃，服務及設施也是一級棒👍

5. 甜點飲品也深得我心，一口美食一口飲品，有我喜歡的無糖茶飲，清爽解油膩，一口接一口一吃就欲罷不能！甜點有濃郁冰淇淋、綿密牛奶布丁、酥脆菠蘿包，劃下最棒的用餐句點。這家生意超好的吃到飽，推薦大家一定要來朝聖

💭店家資訊 開串#串燒鍋物

🏠地址: 高雄市三民區澄清路460號

🚌交通: 公車澄清路站

☎️電話: 07-767-6538

⏰時間: 1100-2300

😪公休: 無休 2/1正式開幕

💰消費: 信用卡、applepay、現金、掃碼點餐、用餐時間2小時

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554034085978

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406819609



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