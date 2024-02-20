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台北平價串燒推薦「特別串燒」新開幕台北串燒!六種口味隨你變換 - 軟西，遊記

2024-02-20 19:45:43 軟西，遊記 人氣：101
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軟西，遊記

發表篇數：472篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：特別串燒
phone02-25717776
place台北市中山區長安東路一段48號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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特別串燒

位於松江南京站附近的特別串燒，是近期新開幕的台北平價居酒屋之一，串燒價格30-55不等，肉串價格也都落在35-45，除了常見的牛五花、羊肉串、豬肉串等，還有各種新鮮浮誇海鮮，連高級居酒屋最愛的奢華海膽干貝通通有，是上班族下班小酌大口吃美食的好去處。除了串燒都會刷上特別串燒自製鹹甜醬汁外，桌上還有六種不同口味的自製串燒粉可以變換風味，吃來解膩豐富多元，台北平價串燒推薦給軟絲們啦。特別串燒一樣收錄在軟西的松江南京站美食台北串燒台北居酒屋推薦中。

 

 

 

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▻原文:台北平價串燒推薦》特別串燒

從松江南京站步行過來大約7-8分鐘，即可看到明亮招牌的特別串燒，冰櫃裡面一字排開食材乾淨新鮮，看得讓人食指大動，準備大塊朵頤一番。

台北平價串燒 特別串燒用餐環境

近期新開幕的特別串燒，店內用餐空間不大，大約4-8人座，座位不多建議先訂位不然很容易客滿，桌距滿近，人多時整個空間充斥著杯碗碰撞聲和隔壁桌把酒言歡的各種聲響，雖然特別串燒坐滿略顯擁擠，但整體氣氛相當熱鬧活絡。

特別串燒頭頂上懸掛著的紅藍燈籠很有小居酒屋氛圍，搭配網美餐廳會有的設計感吊燈，日式又帶點潮流新穎餐酒館的感覺，很適合姐妹們來喝酒聊天吃串燒。

穿過點餐長廊的時候會先看到特別串燒的對話框，一樣採用紅藍相間顏色和頭上的燈籠相呼應，特別串燒要把特別吃法介紹給人客，「特別的串給特別的你」，這就是特別串燒的取名由來之一吧~

 

以台北市精華地區來說特別串燒價格相當平易親人，價格從30-55都有，肉串大部分也都落在40、50，特別串燒店外的玻璃櫥窗內食材價格一目了然，即便大口吃肉也不傷荷包，文末有特別串燒菜單可參考。

特別串燒營業到凌晨一點，是台北平價宵夜好選擇之一。特別串燒一樣收錄在軟西的台北串燒台北居酒屋推薦中。

台北平價串燒 特別串燒美食介紹

3月內用招待(小黃瓜)

這是3月來特別串燒都會招待的小菜，特別串燒的小黃瓜超級爽脆，咬下去咖咖咖還帶甜口爆汁，吃串燒滿滿肉品中相當化龍點睛的解膩，軟西跟姐妹輪番吃了好幾塊超涮嘴停不下來。

跟姐妹坐上桌後第一個注意到的就是特別串燒桌上的這六罐調味粉，每一罐都是特別串燒自製調配，拿來加串燒變換不同口味。

除了串燒都會塗上特別調製的醬汁外，想要變換口味可以自己調整，不僅增添了用餐趣味性，還解膩多變，吃著吃著又可以再點兩串不怕味道一樣不耐吃，軟西最喜歡的是韓式香甜粉，吃起來帶點甘甜香氣，搭配蔬菜或是肉品都很對味!

愛吃辣的也可以秘製辣椒粉和四川香辣粉，粉狀辣度巴在食材上帶香辣刺激感，在口中跳躍著點滴香、麻、辣，相當過癮。

培根麻糬串(NT45)

牛五鳥蛋串(NT45)

番茄豬五花(NT40)

麻糬本身很有韌度，和薄脆培根兩種截然不同口感相互搭配得宜，越嚼越有醬汁甜口。牛五花則是有牛肉本身的肉甜，肉汁讓鳥蛋不乾口，組合新鮮有創意。

其中番茄豬五花最討喜，番茄爆汁後果香酸甜中和了豬肉的油脂感，鹹甜爆汁清爽解膩，軟西推薦來特別串燒必點。

特別雞心(NT35)

青蔥牛五花(NT45)

青蔥豬五花(NT45)

雖然軟西不太敢吃雞心，但覆上特別串燒醬汁口感軟Q柴度低，喜歡內臟的朋朋鐵定愛不釋口。

肉串烤功好牢牢鎖住肉汁，不會過分乾硬反而帶水潤，青蔥本身辛香料香氣清新，大幅降低肉的膩度，串串都能感受得到特別串燒用心。

百頁豆腐(NT30)

豆干(NT30)

甜不辣(NT30)

杏鮑菇(NT35)

特別串燒的醬汁鹹甜鹹甜，有著烤醬香氣，不管肉串或是蔬菜都很涮嘴，尤其豆腐和豆乾，本身滿厚實有嚼勁。

甜不辣紮實夠味，鹹香涮嘴Qㄉㄟˋㄉㄟˋ，杏鮑菇肥厚Q彈，口感多汁。

豆皮熱狗捲(NT40)

櫛瓜(NT30)

米血糕(NT30)

豆皮熱狗也是很特別的串燒，層層酥脆豆皮搭配軟綿熱狗，交織出獨特軟脆口感；櫛瓜甜味爽脆，邊緣被烤得有點焦香氣但內裡Juicy；米血糕咬起來微硬彈牙，腮幫子會嚼得稍酸。

超級大草蝦(NT100)

特別串燒的草蝦真的超巨無霸，殼一剝就分離，原本很怕大隻蝦子乾澀或是腥味重，但特別串燒的草蝦完全不會，蝦子本身帶水Q彈，肥美潤口!

超大一隻完全真材實料，本身甜味夠吃起來又有鮮香，海鮮控別錯過啦~

干貝海膽(NT100)

另外在高級居酒屋都有的干貝海膽，一個動不動要價150-200以上，特別串燒也有但價格相對親民，炙燒過的干貝澎潤鮮甜，搭配逼逼撥撥鮭魚卵，和一口吞下滿溢的海鮮香，平價價格有著奢華享受!

月亮蝦餅(NT150)

 

特別串燒不止串燒，還有蝦餅，餅皮相當金黃脆口，卡滋作響之餘內餡吃得到塊狀蝦子很有口感，皮餡完美融合，這道也是軟西心頭好。

煉乳銀絲捲(NT40)

銀絲捲炸得有澎鬆感，加上煉乳增添甜香氣，當做飯後甜點剛剛好。

特別雞翅(NT100/5支)

雞皮炸得酥脆很有顆粒感，收汁乾脆一口咬下是雞肉本身的肉汁豐盈，吮指留香，即便放了一下也沒有油耗味。

加入檸檬後有清新酸香，美味雞翅很適合分食。

香酥起司球(NT60/5顆)

圓滾滾起司球超可愛，外皮帶點厚度更Q彈飽滿，裡面起司鹹香有勁，起司控自己磕掉一盤都沒問題!

烤午仔魚(NT200)

午仔魚雖然吃到後面偏鹹，但肉質滿細緻的。

廣島牡蠣(NT150/4顆)

牡蠣本身圓潤滑嫩，外皮酥香，沒有可怕腥味，反像是高檔日料餐廳才有的甘美水準，姐妹連吃兩顆直呼好好吃。

台北平價串燒 特別串燒菜單

特別串燒

近期新開幕的特別串燒，是近期的台北平價居酒屋之一，串燒價格大約30-55不等，尤其平常去居酒屋要價不斐的肉串在特別串燒只要35-45就有，各種新鮮浮誇海鮮食材奢華高貴不貴，距松江南京站步行距離內，是上班族下班小酌大口吃美食的好去處。特別串燒除了有自製鹹甜醬汁外，還有六種不同口味的串燒粉可以變換風味，台北平價串燒推薦給軟絲們啦。特別串燒一樣收錄在軟西的松江南京站美食台北串燒台北居酒屋推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:台北平價串燒推薦》特別串燒

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

 

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特別串燒

✓特別串燒地址：台北市中山區長安東路一段48號(地圖點我)

✓特別串燒交通：捷運新蘆線(O線、橘線)或松山新店線(G線、綠線)松江南京站

✓特別串燒電話：02-25717776

✓特別串燒營業時間：17:30-01:00，日公休

✓特別串燒臉書粉絲團特別串燒 FB

✓備註：可訂位、可外帶、僅收現金、免服務費。

 

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特別串燒可以訂位嗎?

特別串燒可電話訂位。

特別串燒有服務費嗎?

特別串燒免服務費，僅收現金。



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