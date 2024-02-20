特別串燒

位於松江南京站附近的特別串燒，是近期新開幕的台北平價居酒屋之一，串燒價格30-55不等，肉串價格也都落在35-45，除了常見的牛五花、羊肉串、豬肉串等，還有各種新鮮浮誇海鮮，連高級居酒屋最愛的奢華海膽干貝通通有，是上班族下班小酌大口吃美食的好去處。除了串燒都會刷上特別串燒自製鹹甜醬汁外，桌上還有六種不同口味的自製串燒粉可以變換風味，吃來解膩豐富多元，台北平價串燒推薦給軟絲們啦。特別串燒一樣收錄在軟西的松江南京站美食、台北串燒、台北居酒屋推薦中。

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▻原文:台北平價串燒推薦》特別串燒◅

從松江南京站步行過來大約7-8分鐘，即可看到明亮招牌的特別串燒，冰櫃裡面一字排開食材乾淨新鮮，看得讓人食指大動，準備大塊朵頤一番。

台北平價串燒 特別串燒用餐環境

近期新開幕的特別串燒，店內用餐空間不大，大約4-8人座，座位不多建議先訂位不然很容易客滿，桌距滿近，人多時整個空間充斥著杯碗碰撞聲和隔壁桌把酒言歡的各種聲響，雖然特別串燒坐滿略顯擁擠，但整體氣氛相當熱鬧活絡。

特別串燒頭頂上懸掛著的紅藍燈籠很有小居酒屋氛圍，搭配網美餐廳會有的設計感吊燈，日式又帶點潮流新穎餐酒館的感覺，很適合姐妹們來喝酒聊天吃串燒。

穿過點餐長廊的時候會先看到特別串燒的對話框，一樣採用紅藍相間顏色和頭上的燈籠相呼應，特別串燒要把特別吃法介紹給人客，「特別的串給特別的你」，這就是特別串燒的取名由來之一吧~

以台北市精華地區來說特別串燒價格相當平易親人，價格從30-55都有，肉串大部分也都落在40、50，特別串燒店外的玻璃櫥窗內食材價格一目了然，即便大口吃肉也不傷荷包，文末有特別串燒菜單可參考。

特別串燒營業到凌晨一點，是台北平價宵夜好選擇之一。特別串燒一樣收錄在軟西的台北串燒、台北居酒屋推薦中。

台北平價串燒 特別串燒美食介紹

3月內用招待(小黃瓜)

這是3月來特別串燒都會招待的小菜，特別串燒的小黃瓜超級爽脆，咬下去咖咖咖還帶甜口爆汁，吃串燒滿滿肉品中相當化龍點睛的解膩，軟西跟姐妹輪番吃了好幾塊超涮嘴停不下來。

跟姐妹坐上桌後第一個注意到的就是特別串燒桌上的這六罐調味粉，每一罐都是特別串燒自製調配，拿來加串燒變換不同口味。

除了串燒都會塗上特別調製的醬汁外，想要變換口味可以自己調整，不僅增添了用餐趣味性，還解膩多變，吃著吃著又可以再點兩串不怕味道一樣不耐吃，軟西最喜歡的是韓式香甜粉，吃起來帶點甘甜香氣，搭配蔬菜或是肉品都很對味!

愛吃辣的也可以秘製辣椒粉和四川香辣粉，粉狀辣度巴在食材上帶香辣刺激感，在口中跳躍著點滴香、麻、辣，相當過癮。

培根麻糬串(NT45)

牛五鳥蛋串(NT45)

番茄豬五花(NT40)

麻糬本身很有韌度，和薄脆培根兩種截然不同口感相互搭配得宜，越嚼越有醬汁甜口。牛五花則是有牛肉本身的肉甜，肉汁讓鳥蛋不乾口，組合新鮮有創意。

其中番茄豬五花最討喜，番茄爆汁後果香酸甜中和了豬肉的油脂感，鹹甜爆汁清爽解膩，軟西推薦來特別串燒必點。

特別雞心(NT35)

青蔥牛五花(NT45)

青蔥豬五花(NT45)

雖然軟西不太敢吃雞心，但覆上特別串燒醬汁口感軟Q柴度低，喜歡內臟的朋朋鐵定愛不釋口。

肉串烤功好牢牢鎖住肉汁，不會過分乾硬反而帶水潤，青蔥本身辛香料香氣清新，大幅降低肉的膩度，串串都能感受得到特別串燒用心。

百頁豆腐(NT30)

豆干(NT30)

甜不辣(NT30)

杏鮑菇(NT35)

特別串燒的醬汁鹹甜鹹甜，有著烤醬香氣，不管肉串或是蔬菜都很涮嘴，尤其豆腐和豆乾，本身滿厚實有嚼勁。

甜不辣紮實夠味，鹹香涮嘴Qㄉㄟˋㄉㄟˋ，杏鮑菇肥厚Q彈，口感多汁。

豆皮熱狗捲(NT40)

櫛瓜(NT30)

米血糕(NT30)

豆皮熱狗也是很特別的串燒，層層酥脆豆皮搭配軟綿熱狗，交織出獨特軟脆口感；櫛瓜甜味爽脆，邊緣被烤得有點焦香氣但內裡Juicy；米血糕咬起來微硬彈牙，腮幫子會嚼得稍酸。

超級大草蝦(NT100)

特別串燒的草蝦真的超巨無霸，殼一剝就分離，原本很怕大隻蝦子乾澀或是腥味重，但特別串燒的草蝦完全不會，蝦子本身帶水Q彈，肥美潤口!

超大一隻完全真材實料，本身甜味夠吃起來又有鮮香，海鮮控別錯過啦~

干貝海膽(NT100)

另外在高級居酒屋都有的干貝海膽，一個動不動要價150-200以上，特別串燒也有但價格相對親民，炙燒過的干貝澎潤鮮甜，搭配逼逼撥撥鮭魚卵，和一口吞下滿溢的海鮮香，平價價格有著奢華享受!

月亮蝦餅(NT150)

特別串燒不止串燒，還有蝦餅，餅皮相當金黃脆口，卡滋作響之餘內餡吃得到塊狀蝦子很有口感，皮餡完美融合，這道也是軟西心頭好。

煉乳銀絲捲(NT40)

銀絲捲炸得有澎鬆感，加上煉乳增添甜香氣，當做飯後甜點剛剛好。

特別雞翅(NT100/5支)

雞皮炸得酥脆很有顆粒感，收汁乾脆一口咬下是雞肉本身的肉汁豐盈，吮指留香，即便放了一下也沒有油耗味。

加入檸檬後有清新酸香，美味雞翅很適合分食。

香酥起司球(NT60/5顆)

圓滾滾起司球超可愛，外皮帶點厚度更Q彈飽滿，裡面起司鹹香有勁，起司控自己磕掉一盤都沒問題!

烤午仔魚(NT200)

午仔魚雖然吃到後面偏鹹，但肉質滿細緻的。

廣島牡蠣(NT150/4顆)

牡蠣本身圓潤滑嫩，外皮酥香，沒有可怕腥味，反像是高檔日料餐廳才有的甘美水準，姐妹連吃兩顆直呼好好吃。

台北平價串燒 特別串燒菜單

特別串燒

近期新開幕的特別串燒，是近期的台北平價居酒屋之一，串燒價格大約30-55不等，尤其平常去居酒屋要價不斐的肉串在特別串燒只要35-45就有，各種新鮮浮誇海鮮食材奢華高貴不貴，距松江南京站步行距離內，是上班族下班小酌大口吃美食的好去處。特別串燒除了有自製鹹甜醬汁外，還有六種不同口味的串燒粉可以變換風味，台北平價串燒推薦給軟絲們啦。特別串燒一樣收錄在軟西的松江南京站美食、台北串燒、台北居酒屋推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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