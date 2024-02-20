在冬天最好的慰勞就是一個暖暖的鍋

秉持「吃之為道 中國美食文化開發」的使命，多年來致力於提昇美食與人文的結合，結合現代時尚的飲食觀，創造出膾炙人口的餐飲王國，旗下的無老鍋及鼎王麻辣鍋等個品牌每年吸引數百萬人聞香而來，乃享譽台灣的知名高級餐飲集團，深獲無數中外饕客的忠實喜愛與推薦。看著無老之語，可不是空口白話，這一天就前進在西門町店的無老鍋，走，愛就跟我一起吃去 !!

地點就在西門捷運旁，就在4號出口左側，很方便

走上手扶梯，直接送達

人間仙境在桃花源

覺得人間美味，是否就在 無老鍋 呀

無老鍋-台北西門町店

地址 : 台北市中正區中華路一段55號2樓

一進門就看到磚紅色櫃台很復古

在等工作人帶入前，往裡探一下

哇，高掛一個個燈籠，真是很有韻味

入口有一個觀音座，更增添風雅

由於避開人潮用餐的時間，所以選擇午後2點左右

因此才有機會感受一下整個餐廳環境

古典藝術，連藝文的鳥畫都能在一片玻璃牆呈現

我喜歡在這風雅充滿藝文的環境用餐

有種復古的氛圍

先來自拍一張，很有國風的Fu喔 !

立體的雕像擺其中，彰顯餐廳的氣勢

簡單走一圈，真的要來品嚐了

走回座位前，回眸一下，找到取醬料地方

左邊那一鍋可是吃到飽的白飯嗎?呵呵

那就順手先從甕裡拿些醬料回座位吧 !

坐好後，服務生已送來茶水

倒杯茶，好讓身子暖暖

此時面對中華路的落地窗，溫暖陽光灑進來，真好

親切的服務生，也很快把鍋與配料送上桌

我選的是具有特色的冰淇淋豆腐鍋

看這端端得像豆腐又像冰淇淋，實在太誘人了

一起送來的還有綜合青菜盤

搭配紫芋球和黃金球

全部放進鍋，再淋上乳白色的湯頭

無老鍋的湯頭有麻辣與麵包豆腐白湯鍋兩種

湯頭使用雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥、薑、蒜頭等優質食材，在沸騰的過程中激發出食材原味，保留其美味的精華，造就出具清香回味的鮮美湯頭。最後加入多樣中藥香辛料增添湯頭回甘的韻味，可真令人讚賞的驚嘆號。

肉質軟嫩的 無骨牛小排 都上桌了

哇，我要準備開動了 !!

還有手工丸子盛合盤

有魚丸.蝦丸.花枝丸與牛肉丸

既然大啖火鍋，那就再來個 海鮮重奏

有新鮮鯛魚和鮮蝦，就是鮮

好吃，真的好吃，來

這個是鴛鴦滑是手工餃有蝦和魚

煮熟之後再沾醬，真是美味呀

鮮魚和鮮蝦要即時吃喔

滿滿的鮮味在嘴裡!

這是冰淇淋豆腐，真是入口即化

一人一顆，可再單點!

油條好吃，是吃火鍋必點

而一口一口的牛油花，沾醬後大口大口的吃

真是暖暖在心裡，過癮!

您也喜歡這樣的鍋物嗎?

還沒吃完，我已準備找家人和朋友來吃了

最後服務生送上果醋，解膩

由於想再多待會兒，結果多要一壺果醋，呵呵

結果臨走前，忘了還有烏龍麵條還沒吃，服務生窩心的幫我們打包，還多給我們一份豆腐和鴨血

真的感受到無老鍋『以客為尊』的貼心服務，令貴賓感受到最真誠的服務與尊重，至今已是鼎王餐飲集團特色之一。

拍拍屁股，開心滿足意猶未盡地走出來

再確認營業時間，想必對於吃消夜的人，是一種福音

這裡是二樓排隊等待區，可想像滿滿的人龍景象

吃完無老鍋，突然有種莫名的幸福感!

以『人間仙境桃花源』為意境，從產品、服務、器皿、環境氛圍，營造出令人讚嘆的時尚五感饗宴。

這裡是一起嗑火鍋的好地方，會再來 !

朋友們，愛就跟我一起快樂GO唷 !!

無老鍋-台北西門町店

地址:台北市中正區中華路一段55號2樓

營業時間

週一~週日11:00~04:00(最後入座03:30)

無老鍋官網 https://www.wulao.com.tw/about.php

線上訂位 https://inline.app/booking/-LDaH7X_NGlrM_Vr0Kj9

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