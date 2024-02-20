幾年前牛奶鍋也有流行一陣子 以前一直想來都忘記了

沒想到這家店居然開到現在 真是蠻不簡單的

店家裝潢外觀明亮潔白 給人艷夏午後悠閒的舒適感

今天放縱日來吃牛奶鍋 除了聽說這裡的牛奶鍋好吃以外

主要就是為了塔羅占卜來的

本身無聊就會玩一下塔羅牌 所以是抱持觀摩老師如何解牌的心情去的

走進室內覺得燈光昏暗 地板和牆壁有些斑駁的年代感 (畢竟開了那麼多年了)

不知為何室內不開多一點燈 可能是想要營造浪漫氛圍吧?

不過個人還是希望店內亮一點比較舒服 (太暗好難拍照><")

*塔羅占卜要注意的是 不是每天都是塔羅占卜*

老師也不只一位而已 有好幾位 在不同日期 不同時間值班

就算我們是平日造訪的 等待時間還是有些久

占卜也不只有塔羅

還有易經 寵物溝通 烏龜占卜...

所以如果有特別需求的話 可以打電話詢問老師們的日期/時間

至於準不準...個人覺得就是趣味性而已 (自己算還比較準)

而且我期待的是塔羅占卜 沒想到今天的是易經占卜

這次易經占卜要個人出生時間和生日 不是每個人都很能接受這樣的算法 -"-

應該是人多的關係 占卜沒幾分鐘就很快就結束了 Σ('◉⌓◉')

我們本來坐這裡 後來店員發現有蒼蠅要做處理 就馬上幫我們換位子了

後來的位子換到房屋沙發區 喜歡窗框裡的小鳥裝飾~

店家現在有舉辦辦聯誼 求婚場地租借的活動

有興趣的可以去打電話詢問 收入會捐給兒童慈善機構

這次的口味主打是草莓系列

以下是我們點的餐點:

招牌牛奶鍋

覺得他們家的牛奶湯頭真是招牌 ✨

可以確實感受到濃厚奶味和滿口奶香

味道還不錯 連不太喝湯的我都貪嘴喝了兩碗

牛奶是高大牧場的 還不錯喝

但是居然不是鮮奶 是有加奶粉的 = ="

火鍋全部都是火鍋料居多 不是很喜歡

附餐白飯有點乾硬 肉肉跟蔬菜量偏少

沾醬本以為是鮮奶油還是起司醬 結果是膩口的甜沙拉醬

個人覺得沙拉醬有些多餘

跟牛奶鍋不搭 反而破壞了牛奶鍋賦予食材濃醇香的風味

我們根本是喝湯喝飽的0.0"

比較令人在意的是火鍋使用酒精燈的問題 建議改成電磁爐比較安全

除了店員要不時來回用夾子移動熱湯鍋的風險外 還有室內通風的問題

吃到後來聞到別桌傳來酒精燃燒味道 老頭子還被燻到眼睛不舒服 ´＿ゝ｀）

草莓系列的草莓蜜糖薯條

點蜜糖薯條還送草莓奶奶1 cp值很高

薯條份量多 裹上蜜糖吃起來很像拔絲地瓜的口感

就算放冷了薯條還是一樣脆 加草莓也沒有很突兀 只是我們還是喜歡吃鹹薯條

松露燉飯(升級套餐)

老頭子說吃起來味道蠻像湯飯的 不像一般燉飯的煮法

如果要保持吃正統燉飯的心情 是會有些失望啦

附餐麵包

就一般早餐店的蒜味吐司...

酥皮濃湯

老頭子說濃湯奶味十足 香濃可口~

綠茶&草莓奶奶

茶類做成可以打包帶走外帶杯還不錯 不過味道就一般 |||

草莓奶奶也很不錯喝 味道比我想像中還要濃厚許多

最後送上的點心-百香果凍

吃起來有稍許茶味和百香果味

但整體偏甜 還好 ´･ω)

整體而言空間裝潢 店員服務不錯(有10%服務費)

總算有踩點到此一遊 滿足自己的好奇心

大概就是這樣啦~

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