隱藏在中茂新天地的漫嚼MANGIA義式餐廳真的是超級低調，開幕至今已經兩年之久，深受附近不少上班族與老饕們的喜愛，以義式料理為主軸，嚴選使用台灣在地食材，持續地推陳出新，多了不少創意佳餚，餐點品質都相當美味，大片的落地窗美景，可以直接眺望周邊大樓美景與街景，搭配上氣氛絕佳的用餐環境，氛圍感十足

菜單有排餐、前菜、輕食、義大利麵、燉飯、披薩、素食、飲品、酒類等等，選擇相當多元化，價位落在$250~$1980之間，還是間寵物友善，免費提供寵物餐可以與毛孩一起享用美食，當月壽星還贈送可朗芙冰淇淋，平日也有推出商業午餐，也有提供商務辦公的隔間空間，不論是聚餐、約會、商務會議都非常適合喲！！

漫嚼MANGIA義式餐廳 在哪？

漫嚼MANGIA義式餐廳位在藝文特區中茂新天地的4樓，這棟樓層真的是美食林立競爭激烈，不過大部分都是連鎖品牌居多，不妨來品嚐看看這間有著獨特風格與特色的義式餐廳

距離南崁交流道與南桃園交流道開車大約8分鐘的路程，交通相當便利，開車的話中茂新天地的地下停車場是特約停車場可以停放，機車可以停放在藝文二街旁綠園道的地下收費停車場或者是同德五街上的限時收費停車格

一進店內帶著暖意的歐式壁爐相當吸睛，雖然是假壁爐，但一進門就讓人感覺帶有暖意

店內空間

店內空間總共劃分成三個區域，半圓型的沙發包廂區、大片落地窗的美景區、以及典雅沙發區，訂位時如果有想要坐的位置也可以事先告知唷！！

左側邊是典雅的沙發區，右邊則是半圓形的沙發包廂區，帶點小隱私的半圓型沙發區個人超級喜歡，有攜帶寵物也比較適合坐這區，讓毛孩不會因為隔壁桌的動靜而互相吵架，人多坐這區也比較不會影響到他人唷！！這區大約可以容納90人左右的空間，桌與桌之間相當寬敞，搭配上暈黃燈光有著柔和舒適的氛圍～

大片落地窗的靠窗美景區就是我最愛的區域啦！！白天夜裡都可以看到不同的城市街景，邊用餐還可以欣賞戶外美景，真的是太Chill了，有超大的空間相當舒適，桌與桌之間有著適當的距離，非常適合情人約會、朋友聚餐～

會議室空間

這裡也有提供隱密的包廂，可以容納40～50人的大包廂，有300吋的螢幕、獨立音響麥克風，將玻璃拉門拉上就有著獨立的用餐空間，非常適合公司聚餐、商務會議或者是Party等聚會，有需要也可以詢問唷！！

這裡也使用智慧型送餐機器人，可愛的貓咪造型，還有生動活潑的表情以及俏皮的對話，不僅幫忙送餐，還能增加互動上的樂趣，真的是太可愛了

停車優惠

用餐消費可以折抵停車費用，只要滿1000就可以折抵一小時，最高折抵2小時，結帳部分只能使用現金、信用卡、銀聯卡、美國運通、電子支付等方式，沒有LINE Pay、街口支付、全支付唷！！

優惠內容

餐廳有許多優惠活動，像是當月壽星、平日商業午餐、停車優惠等等，以及貼心小提醒，最棒的就是寵物友善了，不少人帶毛孩出門每次想要用餐最難找，來這絕對讓你感受到對毛孩的貼心，入內需要攜帶牽繩或推車，如果毛孩想上沙發的話可以索取尿布墊，重點是免費提供寵物餐讓你跟毛孩可以一起享用美食，真的是超級貼心的服務

餐點

奶油菌菇蒜香炒蝦

喜歡蝦可以點這道前菜，最貼心的是蝦子都剝殼了，真的是太貼心了，使用蒜片、奶油、菇菇下去拌炒，入口有著奶油與蒜香的香氣，整整八隻蝦都富有彈性又鮮美～

伊比利松阪豬胡麻生菜沙拉

個人滿愛他們家的沙拉系列，可以感受到主廚對於食材的用心程度，整個沙拉份量不少也很豐富，裡面有玉米、小番茄、綜合堅果、帕瑪森起司、松阪豬等等，松阪豬經過炙燒帶點Q脆度不柴，相當美味，烤過的玉米以及小番茄更增添清爽，綜合堅果也是店家自己烘烤有著獨特的香氣，搭配胡麻醬調味，整體吃起來層次分明又清爽

酥炸雞腿塊佐青醬美乃滋

使用台灣的溫體雞腿肉，先醃漬過後再裹上特調的麵糊下去油炸，單吃本身就帶點鹹香，外皮酥脆，肉質更是軟嫩還帶點juice，一旁還附有特調的青醬美乃滋沾醬，單吃膩了也可以沾醬試試，多了羅勒的香氣也很不錯唷！

德國艾克堡啤酒 小王子、皮爾森、黑麥啤酒

來到這裡想要小酌也沒有問題，這裡提供了許多精釀啤酒，可以根據自己的喜愛搭配餐食唷！！

香煎櫻桃鴨胸佐柚子醬9oz

櫻桃鴨胸肉在煎的時候火侯掌控超級重要，整個鴨胸外皮帶點酥脆口感，肉質軟嫩多汁不柴，搭配上特調的柚子醬，多了份柚子的酸甜風味，整體吃起來不會太過單調，一旁還附有洋蔥絲、迷迭香以及季節時蔬的配菜

黑蒜綜合海鮮墨魚麵

墨魚麵選用100%杜蘭小麥的義大利品牌，裡面的配料有八鮮蝦、中卷、炸蒜片等等，食材上相當用心，麵體的軟硬度恰到好處，吸飽了醬汁整體吃起來Q彈美味～

鮮蝦栗子南瓜燉飯

不得不說他們家的食材挑選上真的超級用心，選用的是帶有甜味的栗子南瓜，自製而成的南瓜醬汁下去燉熬，整個融入飯中，吃起來有著南瓜的濃郁香甜口感，也可以吃到鮮甜的南瓜肉，配上新鮮白蝦以及堅果增添口感，整體吃起來非常有層次～

甜點

可朗芙冰淇淋

當月壽星贈送的可朗芙冰淇淋也不馬乎，底層是酥脆的可朗芙，上面的冰淇淋會根據當天變化不同口味，抹茶有著抹茶的甘苦清甜，焙茶冰淇淋更是受到友人們的喜愛，濃郁醇厚帶有茶香，冰淇淋入口即化不甜膩

法式香緹千層蛋糕

多達18層堆疊的岩燒餅皮，中間是鮮奶油卡士達醬，再加上自製烘焙堅果，充滿層次口感～

法芙娜可可千層蛋糕

使用法芙娜可可粉做的餅皮，整個蛋糕體濃郁的可可味，甜度也是恰到好處，不會過於甜膩，熱愛巧克力蛋糕可以試試

整體來說不論是排餐、義大利麵、燉飯還是甜點表現上，道道都可以感受到漫嚼義式餐廳對於食材的用心程度，口感更是豐富多變化，美味度跟精緻度都在水準之上，餐點也都選擇多元的創意菜色也是他們家的特色之一，空間氛圍更是相當舒適又放鬆，約會、聚餐不妨來這裡品嚐佳餚唷！！

菜單MENU

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