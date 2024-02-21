林口、龜山美食、桃園燒肉、林口燒肉推薦這家路易奇電力公司林口塑膠電廠，林口、桃園燒肉路易奇電力公司燒肉從很久之前就有注意到它，在網路上擁有超高討論度，超低調的店面、現點現切的各式頂級燒肉，而且自己烤竟然直接算半價，特殊的用餐模式都讓我非常好奇，日前知道路易奇電力公司林口塑膠電廠離我家超近的，立馬找時間來朝聖一下！

路易奇電力公司林口塑膠電廠｜交通方式、停車資訊

路易奇電力公司在全台有多家門市，路易奇電力公司林口塑膠電廠位於桃園市龜山區文化二路，純白色的外觀看起來超級低調，而且完全沒有招牌，只有牆上小小的一行字，從機場捷運長庚醫院站出口步行10分鐘內即可抵達，附近也有很多收費停車場可以停車

路易奇電力公司林口塑膠電廠｜用餐環境

推開大門眼前豁然開朗，跟低調的店面完全不同氛圍的用餐環境，用餐環境以白色系為主軸，提供兩~六人的座位區，刻意壓低座位數，換取更舒適的用餐環境，低調中帶有高質感，很有時下流行的文青風格

廁所是在二樓，上了二樓發現這裡有個奇妙的空間，問店員才知道這裡是美容體驗區域，擺放專屬的美容儀可以供客人免費使用，有興趣的話可以請店員操作

路易奇電力公司林口塑膠電廠｜自助吧

路易奇電力公司的自助吧很特別，一字排開超多種調味料可以選擇，下方則是碗盤器皿、筷子等餐具都可以自取，調味料可以說是路易奇電力公司的特色之一，柚子燒肉醬、義大利松露醬、燒肉淡醬、香蒜鹽、特製辣椒粉、路易奇用鹽、昆布鹽、日式鹽蔥、油封大蒜、檸檬角等等，都可以無限自行取用

路易奇電力公司林口塑膠電廠還有冰淇淋吃到飽，是日本明治和泰國明果，有很多水果口味的冰淇淋超好吃的

路易奇電力公司林口塑膠電廠｜菜單

燒肉品項非常豐富，提供來自日本、澳洲、美國和紐西蘭的多種肉品，包括牛肉、豬肉、雞肉和海鮮等，其中日本和牛是他們的熱門招牌。值得一提的是如果顧客選擇自己烤肉，就可以享受半價的優惠，如果不會烤菜單上還有『燒肉教戰守則』可以參考

路易奇電力公司林口塑膠電廠還有一個很棒的地方就是，點完餐後，師傅才會從冷藏櫃裡拿肉出來現切擺盤，這樣可以保持肉品上桌時的最佳狀態，現場也可以看到師傅的切肉秀唷

點好餐後店員會來開爐，這裡是用這種日本鑄鐵的爐子烤，搭配強力抽風機，吃完燒肉身上其實沒什麼味道，鑄鐵烤盤火力也比較容易控制

然後還會送上一壺熱雞湯，這雞湯有夠好喝的啦，乳白色的雞湯很濃醇，尤其這幾天寒流來，喝碗雞湯很舒服

自助區拿的調味料也準備好了，就等店員把肉送上來囉，身為一個美食部落客，烤肉絕對是必備技能之一，今天就自己烤啦，燒肉半價！

路易奇電力公司林口塑膠電廠｜推薦必點

今天我們點了一份新推出的第一名豬豬套餐（一人挑戰價780元）裡面包含豬五花壽喜（薄切）、本產特級松阪豬、伊比利豬法拉利（厚切）、醬漬軟嫩豬小排、椒鹽雞腿肉、日本冷藏直送冰鮮干貝、法式奶油生蠔、自家醃漬泡菜、櫛瓜、台梗九號米飯，不吃牛的人就可以點這套，我們還有再搭配一些和牛單點，加上自烤半價不用花大錢就可以吃很頂級了

一開始建議先烤一些油脂多的，所以我們就先烤這個日本頂級和牛月見金磚，真的跟磚頭一樣四四方方超級厚！而且一份是兩塊，直接放上去烤吧，一接觸到鐵板香氣四溢！

因為太厚了，雙面烤過之後再用剪刀剪小塊一點，再回烤一下，因為油脂真的很豐富，建議可以烤熟一點（大概七分）比較不會油膩，入口即化豐厚的油脂甜度，濃郁的肉汁甜味在口中化開且蔓延，外表濃郁的肉香氣直竄鼻腔，沾上蛋液更滑嫩！

日本頂級和牛牛小排，油花真的是美到一個不行！油花呈現雪花般紋路，厚度也讓人頗為滿意，烤好一面再翻過來烤個兩到三秒，這樣吃起來肉質鮮嫩，口感鮮甜香氣十足，和牛的油脂入口即化，非常厲害！

加點鹽蔥配飯也超好吃，值得一提的是這裡是用台梗九號，米飯煮的超棒，粒粒分明，米香也足，配燒肉最棒了

美國頂級牛小排，直接豪氣的切成骰子方塊狀，紅艷的肉色夾著雪白油花有夠美的

烤的時候就單面各烤個3~4分鐘，呈現金黃色就可以吃了，雖然油脂甜度沒有日本和牛那麼明顯，但肉香氣可是有過之而無不及，加上是厚切，一顆顆牛小排根本就是肉汁炸彈，鮮味在口中爆發，好吃！

美國醬漬橫隔膜，燒烤起來肉香四溢，並且帶有彈嫩的嚼勁，鮮甜的肉汁在咀嚼時滿溢而出，肉感十足！，而且有加入主廚的獨門醬料醃漬，越是咀嚼香氣味道越多甜鹹層次！

吃完牛肉，中途可以吃一下泡菜解解膩，自家做的泡菜充滿清爽果香，微微的辣度更能重啟味蕾感受，繼續吃！

豬五花壽喜（薄切），看似簡單薄片豬五花，我認真覺得這個很難烤，因為很薄油脂也多，一上去烤盤就冒火，大概涮一下變白就要趕快翻，不然會黏住，烤到表面微焦就可以了，吃的時候就像壽喜燒一樣沾蛋液醬汁，肉鮮四溢滑潤好吃

本產特級松阪豬，放上炙熱的烤盤上燒烤，烤至兩面金黃就可以吃了，厚切的松阪豬口感真的很棒，外層帶有酥脆感，肉的甜度爆高，也因為厚切的關係，松阪豬特有的脆度口感嶄露無遺

伊比利豬法拉利（厚切），伊比利豬的肉色較一般豬肉紅豔，且布滿了均勻的油花，伊比利豬與魚子醬、鵝肝並列為歐洲夢幻級食材

伊比利豬隨著熱度油花融化的同時，空氣中瀰漫陣陣燒烤香氣，伊比利豬是吃橡實長大，所以肉質會帶有淡淡的堅果香氣，伊比利豬的口感軟中帶Ｑ，油脂清爽芳香

醬漬軟嫩豬小排， 用特製醬汁醃過，上烤爐的豬排不斷地發出香氣，濃郁的醬香裹附著軟嫩的豬排非常下飯！

真理丼，必點！這個超強！生食級和牛小排、海膽、魚子醬整個鋪滿再加一顆生蛋黃！奢侈到一個極點，吃的時候攪拌均勻，各種鮮味在口中層層堆疊，每一口都是驚喜！

收尾來個海鮮、蔬菜吧！櫛瓜都是厚切，吃起來香甜水分又多，日本冷藏直送冰鮮干貝本身就是生食級了，雙面烤一下就可以吃了，水嫩鮮甜

法式奶油生蠔是使用主廚獨門調製的奶醬，加上本身尺寸就不小且肥美的生蠔，入口奶香濃郁還有濃香的海朝鮮香

近年來越來越多的高級單點燒肉餐廳受到歡迎，在這個趨勢中，路易奇電力公司雖然沒有豪華的裝潢，卻以新鮮、齊全的日本冷藏A5和牛吸引了眾多食客，顧客可以以低於高檔燒肉餐廳的價格，享受同等級的頂尖食材。更加吸引人的是，親自動手烤肉還可以享受更優惠的價格。對於追求高品質卻預算有限的消費者來說，這無疑是一個非常理想的選擇！

路易奇電力公司林口塑膠電廠

地址：桃園市龜山區文化二路32-18號號1樓

電話：03 328 2201

營業時間：週一～週五 17:00–00:00 週六日12:00–15:00, 17:00–00:00

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