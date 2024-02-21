由霍夫曼創作的巨型黃色小鴨又重回高雄了，展出從1/27日一直到2/25日一共30天

這次的展出多了一隻黃色小鴨，兩隻療癒的黃色小鴨悠游在愛河港邊的光榮碼頭

周圍搭配了市集、高雄燈會及冬日遊樂園，分享白天與晚上的黃色小鴨燈光秀及最佳拍照地點

高雄】巨型療癒黃色小鴨回來了 新年燈會逛黃色小鴨 冬日遊樂園 金呱閃閃燈光秀

來看黃色小鴨最方便的就是搭輕軌，在真愛碼頭、光榮碼頭或是駁二大義站下車，只是尖峰時間需要排隊上車

搭捷運到中央公園、市議會或鹽埕埔站步行10-15分鐘或是騎Ubike

我們開車停在五福四路尾端的停車格，再騎Ubike停在公園二路上的高雄流行音樂中心附近

兩隻巨型的黃色小鴨，各別停靠在高雄流行音樂中心前和珊瑚礁群建築前

10年前的展出與現在的黃色小鴨有著截然不同的新樣貌

高雄港歷經好幾年的整建，多了輕軌、高雄流行音樂中心和旅運中心，帶給人前衛國際的城市風格

參觀路線建議可以從輕軌駁二大義站往高雄流行音樂中心走

這是從高雄流行音樂中心拍出去的黃色小鴨，背景為輕軌和高雄市容

流行音樂中心旁的小山坡前有一些市集攤位，假日時駁二大義站也有市集可以逛

走上輕軌真愛碼頭站的音浪堤岸空橋可以欣賞整個高雄港，從上方取景兩隻黃色小鴨就可以一次入鏡

今天是平日下午，來看黃色小鴨的人依舊絡繹不絕

走到流行音樂中心對岸的珊瑚礁群建築就可以近距離欣賞巨大的黃色小鴨，搭配高雄流行音樂中心為背景

晚上的燈光秀也是最佳拍攝地點

珊瑚礁群建築有官方授權的商品販賣，裡頭有馬克杯、拖鞋、購物袋和應景的新年紅包

還有每日限量的縮小版黃色小鴨

繼續往鯨魚堤岸走，這裡新增了不少遊艇碼頭，停靠了好多艘豪華新穎的遊艇

鯨魚堤岸也有市集可以逛

賣著咖啡、小鴨造型的雞蛋糕等各式美食

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