桃園港點吃到飽推薦這家夯鴨响饌-藝文店，夯鴨响饌-藝文店可說是未演先轟動，因為就位在藝文特區的精華地段，加上吃到飽的經營模式，超過60幾道現點現做的港式料理，通通無限吃到飽，真的有夠狂的！

夯鴨响饌-藝文店｜交通方式&停車資訊

夯鴨响饌-藝文店就位在藝文特區大興西路上，這棟樓已經被超夯集團全包了，一二樓是夯鴨响饌-藝文店，三樓是之前吃過的超夯の燒肉-藝文店，這裡也算是好停車的，旁邊都有很多收費停車場可以利用

夯鴨响饌-藝文店|用餐環境

夯鴨响饌-藝文店的用餐環境真的算優質的，最受歡迎的位置應該是靠窗這排，椅子都是藍色的質感沙發椅，挺適合小家庭用餐，如果要公司聚餐、或是大家庭用餐，夯鴨响饌-藝文店也有提供圓桌大包廂等選擇

夯鴨响饌-藝文店|價位、菜單

夯鴨响饌-藝文店是採吃到飽模式，菜單上看得到的全部任點吃到飽，而且都是現點現做桌邊服務幫你送上桌，人不用自己去夾，尊榮感十足呢，菜單價位如下

夯鴨响饌-藝文店的港式料理目測應該有超過60種以上，夯鴨响饌-藝文店試用手機APP點餐，直接掃帳單上的QR碼就可以進入點餐系統，菜色種類也幫你分好好，點餐直覺又輕鬆

桌上有熱水茶包可以自己泡茶喝，旁邊的辣椒醬是用老干媽，要喝冰涼的飲料，夯鴨响饌-藝文店還有可口可樂、雪碧、美粒果等飲料，都在冰箱裡可以無限自取，當然也都是免費的

夯鴨响饌-藝文店|吃到飽菜色攻略

像蒸魚、煎魚、港點等需要蒸煮烹調時間較長的料理可以先點一些，搭配快炒出餐，這樣吃的速度才會快，基本上服務生會先上一鴨三响（夯鴨、夯炒、饌鍋），畢竟是夯鴨响饌的招牌，喜歡吃再加點

明爐烤鴨，這個必需加點，很好吃！鴨皮吃起來超香的，鴨肉不會乾硬，鴨皮的脂肪甜香更是讓人吮指回味，旁邊有附上沾醬，其中我很愛他們家的紫蘇梅醬，酸酸甜甜很開胃

蜜汁叉燒，叉燒可惜了，蜜汁調味相當不錯，但可能切的地方不同，我拿到是比較瘦的地方，稍稍有點乾口，但還算好吃的蜜汁叉燒，油雞腿皮薄肉嫩，外皮油亮油亮閃耀著油光，師傅也幫你剁好一塊一塊，輕輕一咬就骨肉分離，但驚艷度不如明爐烤鴨

夯炒（青棒棒、紅吱吱、黑摸摸夯鴨），一般我們買烤鴨炒鴨架，幾乎都是醬炒，很少有口味的選擇，而且既然是鴨架，肉都很好，夯鴨响饌有三種口味的炒鴨，青棒棒是我們最熟悉的大蔥醬汁炒鴨，鹹香夠味有水準

紅吱吱夯鴨是鹹酥口味的，鴨肉上面包裹了一層滿滿的蒜酥，吃起來蒜香十足還有脆口酥香的口感，我們第一名都是給紅吱吱夯鴨，很厲害！

黑摸摸夯鴨是加入黑胡椒醬去炒，口味是很創新也不錯吃，但總覺得黑胡椒配烤鴨好像有點不搭

蠔油鱸魚，直接給一大尾，肉超級厚的，蒸魚醬汁很鹹香夠味，搭配肉質細嫩的鱸魚，超好吃

一鴨三响的饌鍋，是用鴨架主的酸菜鍋，可以單點雞柳、巴沙魚片、手工丸子加料一起煮，酸香可口，湯裡加了鴨架格外濃醇香

干炒牛河粉，以豆芽菜、河粉、牛肉等配料加上特調醬汁炒製，大火爆炒鑊氣十足，醬香完全釋放，河粉吸收了醬汁鹹香，口感軟Ｑ，份量給不多很不錯，留空間吃別的

鳳梨蝦球、干燒蝦，一人份就是兩隻蝦，反正吃到飽沒差，愛吃就多點幾份，蝦子蠻大尾的，而且麵衣比較薄脆，無論是酸甜的干燒蝦或是果香豐富的鳳梨蝦球，都很夠水準！

蠔油炒芥蘭，港式料理的經典的炒青菜，微微的苦甘加上蠔油提鮮，好吃

金沙豆腐，剛上桌的金沙豆腐黃澄澄金黃色澤看起來十分討喜，軟綿凝脂般的內在，外酥內嫩的口感，加上外層裹上鹹香的金沙，可是深深擄獲大小朋友的心呢

乾煎鱸魚，他們加點魚料理都沒讓人失望，之前去太夯泰料理，點檸檬魚也是直接給你上一尾鱸魚，換成港式吃到飽，給整尾魚的傳統也沒變……，乾煎鱸魚直接上整尾的，魚皮酥香，魚肉細緻，加點椒鹽就非常好吃

清蒸鱸魚，老實說算是失誤，一開始點魚也沒想到是來整尾的，點了乾煎跟清蒸….桌上現在有兩尾鱸魚，好在口味都不錯，輕鬆完食，清蒸鱸魚是港式做法，簡單用蒸魚醬油去蒸，很吃魚本身的新鮮度，夯鴨响饌也沒讓我們失望，優秀！

宮保雞丁，雞肉高溫爆炒鎖住肉汁，再以特製調味料及大火拌炒，雞肉吃起來外酥內嫩，因為加了不同種類的辣椒一同拌炒，所以辣香非常有層次

樹子水連，這的水蓮吃起來口感爽脆多汁，還有一股樹子的清香，點蔬菜剛好轉變一下味道可以吃更多

接下來，真正的大魔王才要登場，蒸籠海來囉！夯鴨响饌-藝文店除了快炒優秀外，還有許多手工製作的港點，直接菜單上刷一排，滿滿的各式港點看起來真是讓人食指大動！

列出以下必點港點：鮮蝦蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣、翡翠雞肉燒賣、手打牛肉丸、蝦皇餃、魚翅餃、鼓汁蒸鳳爪、麻辣大腸、牛筋，基本上可以都點一輪試看看，喜歡再加點，值得一提這裡的蝦系列都是擺整隻蝦，爽度一流，蝦系列我們起碼都點兩輪以上

港點四拼，四種經典港點擺在一籠，然後菜單上沒有也很妙，要跟服務人員說才有

夯鴨响饌-藝文店得出餐速度真的頗快，我們兩小時幾乎是吃沒停，不一會功夫就築起一個蒸籠高塔XD

甜點系列有馬蹄條、奶凍酪、芝麻、紅豆芝芝球可以選擇，這裡推薦芝麻芝芝球，芝麻餡料是流沙狀，芝芝球Q中帶酥，加上濃郁甜而不膩的芝麻內餡，飯後最佳甜點無誤

在桃園港式料理吃到飽算是少數，而且大部分都是要自己去餐台拿取，夯鴨响饌-藝文店算是突破傳統吃到飽的模式，一率採現點現做，快炒類都是單鍋炒，熱騰騰的快炒怎麼可能不好吃，加上價位也不貴，料理品項又多，這麼讚不吃嗎？趕快訂位訂起來！

夯鴨响饌-藝文店

地址：桃園市桃園區大興西路一段333號1樓

電話： 03 326 2266

營業時間：以FB粉專公告為主

夯鴨响饌-藝文店FB

店家/景點資訊

店家名稱：夯鴨响饌-藝文店

所在地址：臺灣桃園市桃園區大興西路一段333號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：03 326 2266

評價：★★★★★

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