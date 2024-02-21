三角點熱炒的前身是臨洋港熱炒，
在板橋當地可說是炙手可熱的餐廳，雖然換了其他業者，
但到用餐時間也是滿滿的人潮，假日也是一位難求。
用餐的環境大同小異，人聲鼎沸的吵雜聲，
加上煙味及乾杯的聲音，我想這就是台灣熱炒店的獨有特色吧。
因為Ruby當天用餐有一點急，所以沒有拍店外及店內的環境，
只有拍了美味的料理，請大家見諒一下。
菜單給大家參考一下。
炒川七 $120
蒜泥鮮蝦 $220
蒜泥鮮蝦則帶著濃郁的蒜香，蝦子沒有剝殼有一點可惜。
魚卵沙拉 $160
魚卵沙拉清爽爽口，是一道消暑開胃的好選擇。
去骨油雞 $200
三杯松阪豬 $200
三杯松阪豬則是酥香多汁，非常下飯的一道菜。
金沙蛋豆腐 $180
豆腐酥軟，外層裹上金沙，炸的酥酥脆脆，一口咬下，
豆腐的滑嫩與酥皮的酥脆交織在一起，口感豐富。
招牌米血糕 $130
鹽酥龍珠 $150
蔥爆牛肉 $150
每一道菜色都各具特色，
讓人難以抗拒的台灣料理就是如此好吃美味。
剁椒台灣鯛 $580
鯛魚鮮嫩，剁椒的微辣使得整道菜色更顯美味。
在品嚐完這一系列的美食後，Ruby深深感受到了三角點熱炒
所呈現的美味和屬於台式料理的風味。
無論是環境還是菜品和價格都很不錯，絕對是你尋找美味的不二之選。
如果你正好在這附近，不妨來三角點熱炒一試，也會愛上這台式美味的料理。
【店家資訊】
👉三角點熱炒
🏠新北市板橋區萬板路35號
☎️02 2254 6888
⏰PM17:00~PM02:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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