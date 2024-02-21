



三角點熱炒的前身是臨洋港熱炒，

在板橋當地可說是炙手可熱的餐廳，雖然換了其他業者，

但到用餐時間也是滿滿的人潮，假日也是一位難求。

用餐的環境大同小異，人聲鼎沸的吵雜聲，

加上煙味及乾杯的聲音，我想這就是台灣熱炒店的獨有特色吧。

因為Ruby當天用餐有一點急，所以沒有拍店外及店內的環境，

只有拍了美味的料理，請大家見諒一下。

菜單給大家參考一下。





炒川七 $120

蒜泥鮮蝦 $220

蒜泥鮮蝦則帶著濃郁的蒜香，蝦子沒有剝殼有一點可惜。

魚卵沙拉 $160

魚卵沙拉清爽爽口，是一道消暑開胃的好選擇。

去骨油雞 $200



三杯松阪豬 $200

三杯松阪豬則是酥香多汁，非常下飯的一道菜。

金沙蛋豆腐 $180

豆腐酥軟，外層裹上金沙，炸的酥酥脆脆，一口咬下，

豆腐的滑嫩與酥皮的酥脆交織在一起，口感豐富。

招牌米血糕 $130



鹽酥龍珠 $150

蔥爆牛肉 $150

每一道菜色都各具特色，

讓人難以抗拒的台灣料理就是如此好吃美味。

剁椒台灣鯛 $580

鯛魚鮮嫩，剁椒的微辣使得整道菜色更顯美味。

在品嚐完這一系列的美食後，Ruby深深感受到了三角點熱炒

所呈現的美味和屬於台式料理的風味。

無論是環境還是菜品和價格都很不錯，絕對是你尋找美味的不二之選。

如果你正好在這附近，不妨來三角點熱炒一試，也會愛上這台式美味的料理。

【店家資訊】

👉三角點熱炒

🏠新北市板橋區萬板路35號

☎️02 2254 6888

⏰PM17:00~PM02:30



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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