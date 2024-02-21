為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市板橋區【新北板橋美食】三角點熱炒 附菜單-臨洋港的前身，每一道菜色都各具特色，讓人難以抗拒的台灣料理-近新埔

新北市板橋區【新北板橋美食】三角點熱炒 附菜單-臨洋港的前身，每一道菜色都各具特色，讓人難以抗拒的台灣料理-近新埔

2024-02-21 08:45:08 Ruby說美食享受旅行 人氣：107
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：413篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：三角點熱炒
place新北市板橋區萬板路35號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業


 

三角點熱炒的前身是臨洋港熱炒，

在板橋當地可說是炙手可熱的餐廳，雖然換了其他業者，

但到用餐時間也是滿滿的人潮，假日也是一位難求。

用餐的環境大同小異，人聲鼎沸的吵雜聲，

加上煙味及乾杯的聲音，我想這就是台灣熱炒店的獨有特色吧。

因為Ruby當天用餐有一點急，所以沒有拍店外及店內的環境，

只有拍了美味的料理，請大家見諒一下。

菜單給大家參考一下。


 

炒川七 $120

蒜泥鮮蝦 $220
蒜泥鮮蝦則帶著濃郁的蒜香，蝦子沒有剝殼有一點可惜。

魚卵沙拉 $160
魚卵沙拉清爽爽口，是一道消暑開胃的好選擇。

去骨油雞 $200


三杯松阪豬  $200
三杯松阪豬則是酥香多汁，非常下飯的一道菜。

金沙蛋豆腐  $180
豆腐酥軟，外層裹上金沙，炸的酥酥脆脆，一口咬下，

豆腐的滑嫩與酥皮的酥脆交織在一起，口感豐富。

招牌米血糕  $130


鹽酥龍珠  $150

蔥爆牛肉  $150
每一道菜色都各具特色，

讓人難以抗拒的台灣料理就是如此好吃美味。

剁椒台灣鯛  $580
鯛魚鮮嫩，剁椒的微辣使得整道菜色更顯美味。

在品嚐完這一系列的美食後，Ruby深深感受到了三角點熱炒

所呈現的美味和屬於台式料理的風味。

無論是環境還是菜品和價格都很不錯，絕對是你尋找美味的不二之選。

如果你正好在這附近，不妨來三角點熱炒一試，也會愛上這台式美味的料理。

 

【店家資訊】
👉三角點熱炒
🏠新北市板橋區萬板路35號
☎️02 2254 6888
⏰PM17:00~PM02:30
 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    台北市中正區【公館美食】劉記川味牛肉麵附菜單
    延伸閱讀
    台北市中正區【公館美食】劉記川味牛肉麵 附菜單，祖傳三代創立40年的好滋味-近捷運公館站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_r
     Ruby說美食享受旅行
    新北市永和區【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳-附菜單，想吃只能現場候位，牛肉辣湯滿滿牛肉塊，酥皮濃湯必喝-近樂華夜
     Ruby說美食享受旅行
    台北市中正區【公館台大美食】老铁沒毛病酸菜魚附菜單，配菜單點式的方式，主打個人也能享用的酸菜魚，不夠酸也不夠麻有
     Ruby說美食享受旅行
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up