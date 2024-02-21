全台最佳賞木蓮花盛地非楓樹湖莫屬，現在正值爆滿開，滿山滿谷的木蓮花讓人彷佛走入三生三世十里桃花源，夢幻至極，每個人到此都不停的讚嘆！也太美了吧！加上藍天白雲，像走入畫裡，美的不可思議。除了木蓮花還有櫻花、茶花、李花等百花盛開，美不勝收，喜歡的朋友要把握時間，畢竟花季不等人，這絕對是今年看到最美的一場花季盛事。

2024淡水楓樹湖木蓮花季開始囉～淡水楓樹湖整個山上呈現粉紅一片，若不進看還以為是櫻花，滿山滿谷的木蓮花在陽光照射下閃閃發亮，美極了～

最喜歡藍天下的木蓮花，粉裡透光，潔白無瑕，事隔多年，再次來到楓樹湖欣賞木蓮花，還是一樣的美～

數大就是美，滿山滿谷木蓮花粉紅花海開滿山頭～影片分享

入口處有洗手間，楓樹湖步道約430公尺，步道規劃完善，健行之餘還可以賞花。影片分享

這次的終點站走到巨石花園。

感覺春天的氣息就要來臨～春暖花開，現在正是賞花的季節！走！我們一起去賞花～

木蓮花出淤泥而不染，白裡透紅讓人喜愛

木蓮花花朵雪白碩大，散發清香，由於種植數量少，很難有欣賞機欣賞到，沒想到楓樹湖卻種植整片山谷，難能可貴。

木蓮花花語高尚純潔之愛、持續的愛意、與大自然之愛。

木蓮花的美非言語能形容，現在就跟我們一起欣賞木蓮花之美～

2024/2/18最新花況分享

楓樹湖置高點：巨石花園有處觀景台，可以居高臨下欣賞整個楓樹湖。

巨石花園入園需收清潔費，送地瓜單，也可以單買一碗60元

來楓樹湖CP值超高，不僅可以欣賞木蓮花，還可以同時欣賞櫻花、李花、茶花等各種花卉以及採橘子，完成淡水賞花採果健行一日遊。

淡水楓樹湖：新北巿淡水區水源里18鄰楓樹湖3-2號

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