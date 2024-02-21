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雙十國中對面有俗稱早餐一條街，從最左邊的高品營養廚房、再來是倆湌早午餐，緊連著的就是蚵男！隔壁還有古早味的力行早點，雖說一整排都在賣早餐，但各家早餐都有不同的魅力，族群也不太一樣，所以各不衝突，人氣也都很旺。開幕沒多久，最近買早餐就送紅茶，趕緊趁著他開幕的蜜月期來吃一下！

蚵男飯糰廣東粥 菜單

主打飯糰與廣東粥，還有飲品的部分。無論是飯糰或者廣東粥我個人都很愛，所以就都點來吃吃看啦！這天跟媽媽、老公一起來吃早餐，點了叉燒飯糰、皮蛋瘦肉粥和香菇瘦肉粥。

皮蛋瘦肉粥/香菇瘦肉粥 小45元

粥的部分內用是紙碗裝，環保不塑之客來內用的話，我蠻推薦自帶碗筷來用餐。份量上蠻剛好的，粥上面一綠搭配肉鬆、油條。

乍看很像，但實際上還是會有不一樣的料在裡頭。老闆基底的白粥就搭配瘦肉一起煮，再搭配不同的料在上面。這白粥的部分吃起來綿密，瘦肉也不會太柴。香菇瘦肉粥的部分，香菇是混和在粥裡面切小塊片狀，整體吃起來粥非常燙口，舀一口起來都在冒白煙。皮蛋瘦肉的部分，皮蛋就直接鋪在粥上，一目了然。整體而言廣東粥可圈可點，油條口感很脆口、肉鬆用的品質也不錯。

叉燒飯糰 50元

如果點傳統飯糰的話是40元，我點的是叉燒飯糰，跟傳統飯糰的料插不多，裡頭依然有那些肉鬆、油條、菜脯、酸菜、滷蛋等，叉燒飯糰的話則是再多叉燒肉在裡面。

小飯糰的SIZE大約手掌大，這大小我覺得剛剛好。吃起來跟進化路上的無名飯糰分量差不多，他們家飯糰裡頭也有放一點花生粉提味。

糯米的部分咬起來是偏軟Q的口感，跟附近這家進化路上的無名飯糰相比的話，米飯比較軟，但是也是好吃的口感。但通常這種煮比較軟的糯米飯糰，我會建議不要放冷掉才吃，怕糯米會變黏，就容易影響口感。

今天買早餐還送紅茶，可以選冰的或熱的，感謝老闆！

整體吃起來我覺得早餐飯糰和廣東粥都還不錯喔！吃過蚵男叭噗的朋友們如果想來吃早餐也可以來吃吃看老闆的手藝啦！老闆除了賣神出鬼沒的叭噗冰淇淋以外，也很會做飯糰和廣東粥的喔！目前老闆都是一人作業，所以人數較多的話記得要體諒一下老闆喔。

店名：蚵男飯糰廣東粥

地址：台中市東區力行路215號

營業時間：06:40-12:00(賣完提早結束)

公休日：目前無

粉絲團：https://www.facebook.com/kenan.baboo

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