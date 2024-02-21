澎湖包棟民宿清單看過來！親朋好友一行人到澎湖出遊、入住澎湖包棟絕對更划算，正在苦苦搜尋成堆的澎湖包棟民宿推薦、澎湖住宿資訊嗎？拋下手邊麻煩事，看這篇澎湖住宿包棟挑選指南、10間澎湖包棟推薦名冊就夠！



一、澎湖包棟民宿如何選擇？先從地理位置、住宿條件看起

無論是為了朝聖知名的澎湖花火節或單純到訪澎湖悠閒地享受眼前美景，旅遊行程規劃中最關鍵的考量必定是住的地方該怎麼選，要入住飯店還是民宿常常令人猶豫又頭疼。出遊的親友團人數眾多嗎？不妨考慮包棟民宿的形式住得更舒服！現在在澎湖住宿，包棟的方式可說是越來越夯，除了行動更自由、毋須擔心打擾到其他住客，相較於 1 個晚上要價幾千元的雙人房、四人房房型，澎湖地區多數包棟僅需 1－3 萬元左右，眾人分攤下來更划算，整題性價比相當高！

那麼品質優良的澎湖包棟民宿要怎麼評估呢？既然是出門玩，在看完整的澎湖包棟民宿推薦之前，可以先掌握澎湖包棟挑選的基準！首先根據民宿位置來判斷，了解一下住處與想去的景點之間距離、便利性等條件為何，再依多數人的需求做選擇，以下與你分享挑選時通常會納入的考量要點。

（一）澎湖包棟位置：市中心

位於市中心最大的好處當然就是去哪都方便：與機場、碼頭距離相近，一下船或者下機搭上接駁車，很快就到下榻的地方；由於位處中央，驅車前往大部分的熱門景點車程也不久。最重要的是晚間肚子餓時，不怕沒有地方可以覓食喔！

若是以方便性為優先、不時還能與附近熱情的當地居民聊聊天，推薦你考慮位置接近鬧區的澎湖包棟民宿。

（二）澎湖包棟位置：外郊區

市中心外的澎湖包棟民宿則多主推度假、偽出國感風格，海景泳池、戶外露台無一不缺，偏向在 Villa 內享受的形式，旅館內裝、外觀同樣經過精心設計。想要久違地遠離鬧區嘈雜、拍拍美照的三五好友，不妨住在澎湖市區外圍的包棟民宿。另一方面，就澎湖的熱門景點來說，距離跨海大橋、山水沙灘等這些離市中心稍遠的澎湖必去景點更近一些，車程上也能夠節省時間。

不過想要獲得安靜，相對來說就會離採購的店面較遠，最理想的作法是行經市區時，把晚上回民宿要吃的、要喝的、要玩的一次準備齊全，就不用再多跑一趟啦！

（三）澎湖包棟民宿其他條件

現今毛小孩在家中的地位越來越重要，出遊當然也要帶著牠們一起！此時包棟民宿是否有寵物友善同樣可以列入考量；除此之外，儘管包棟民宿整個空間都是專屬的，大部分的包棟民宿針對戶外烤肉依然有諸多限制，挑選包棟民宿時，不妨提前留意大家是否有諸如以上的需求，才能避免在旅途中掃興。

上述內容提及你挑選澎湖包棟時的痛處了嗎？究竟有沒有包棟民宿既滿足能夠帶寵物，又允許烤肉的條件呢？若有這個困擾，下方的澎湖包棟民宿推薦清單你一定要看！

二、澎湖包棟民宿推薦 Top 10 快收藏！

相信大家最期待的還是完整的澎湖包棟推薦清單，想知道各個澎湖包棟民宿特點、位置、澎湖民宿包棟價格參考，以及可以帶毛小孩和舉辦烤肉派對的包棟民宿，千萬別錯過接下來的內容。

🏡澎湖包棟民宿候選 1｜蘿蔔民宿 🏝好康分享!!! ☑️全球機票✈️時刻表&訂票整合系統頁面➡️ 🏝日本網卡推薦!!! ☑️WaySim威訊網卡， 輸入折扣碼luka543 ，就能立即享受 9折 優惠➡️ ☑️台灣高鐵🚄時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣客運🚍時刻表&訂票整合系統頁面➡️☑️WaySim威訊網卡，，就能立即享受優惠➡️ 點此查詢

蘿蔔民宿為各位旅客需要多間雙人房的首選（雙人房 5 間＋四人房 2 間，共 7 間房間），至市區只要 5 分鐘車程，有毛小孩的遊客還能帶著牠們一起來到蘿蔔民宿同樂，寵物友善的環境更安心。尚有電動麻將桌、KTV、庭院可烤肉，娛樂項目一個不漏。

【民宿位置】馬公市西衛里 689 號

【建議人數】10 到 18 人（可加床墊至 20 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、瓦斯型戶外烤肉爐

【價格區間】包棟定價 : $21,000／晚

【鄰近景點】開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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🏡澎湖包棟民宿候選 2｜忘了時間民宿





忘了時間民宿為本區唯一素雅潔白的包棟民宿，只看外觀也賞心悅目、在這拍照更好看！忘了時間位處澎南區鎖港社區，兼具熱鬧亦可體驗純樸風氣、逃離紛擾還是能有便利機能，白天不會直接被陽光曝曬早早叫起床，踏出民宿步行 3 分鐘抵達秘境小沙灘放鬆，享受暖暖的日光浴、深吸夾雜海水鹹味的清新空氣，名符其實讓你「忘了時間」！

【民宿位置】馬公市鎖港一路 73 巷 23 弄 8 號

【建議人數】10 到 16 人（無法額外加床）

【附帶設施】折疊桌椅、露營推車、含早餐

【價格區間】包棟定價 : $18,000／晚

【鄰近景點】山水沙灘、澎湖機場、海底郵筒秘境、風櫃洞、隘門沙灘

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🏡澎湖包棟民宿候選 3｜輕鬆駐民宿

輕鬆駐民宿距離澎湖機場車程只要 10 分鐘，下機直接驅車前往民宿、稍事休息再遊玩超方便；晚上回到民宿一樣有庭院可進行夜間烤肉 Party，總共雙人房 4 間＋四人房 1 間，溫馨的家居布置有如自己溫暖的小窩，是不少小資族親友團的包棟首選喔！

【民宿位置】馬公市湖西鄉鼎灣村 115 之 5 號（位於法務部矯正署澎湖監獄附近）

【建議人數】8 到 12 人（可加床墊至 14 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、站立式／戶外烤肉架

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】沙港天后宮、澎湖機場、夜釣小管

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🏡澎湖包棟民宿候選 4｜沐橙民宿

沐橙民宿距離山水沙灘僅 3 分鐘車程、還有特別的溜滑梯房型，非常適合親子出遊，雙人房 2 間＋四人房 2 間，共 4 間房間的配置對於小家庭或人數較少的包棟需求相當友善。大人放鬆、孩子們也能從中找到自己的樂子；若是出遊人數比較多，超過 30 人的大團體也可考慮將沐澄民宿 1 館、2 館合起來包棟，一同入住不用煩惱。

【民宿位置】馬公市鎖港七路 93 號

【建議人數】

1 館 → 8 到 12 人（可加床墊至 14 人入住）

2 館 → 8 到 14 人（可加床墊至 16 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、瓦斯型戶外烤肉爐

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】山水沙灘、海底郵筒

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🏡澎湖包棟民宿候選 5｜澎湖樂居民宿

樂居民宿附有超吸睛的樓中樓設計，無論是毛小孩還是自己的小孩都有空間跑上跑下，消耗過多的活力，晚上更好入眠。與此同時，樂居民宿的交通位置也很優越，坐落於馬公市區與機場之間，向西走抵達鬧區的景點、參與花火節盛會；向東走來到隘門沙灘附近踏踏浪，去哪都沒問題，尤其團體人數較多的一行人更推薦！

【民宿位置】馬公市東衛里 20 鄰東衛 212 之 27 號

【建議人數】10 到 18 人（可加床墊至 22 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、站立式烤肉架

【價格區間】包棟定價 : $21,000／晚

【鄰近景點】澎湖機場、開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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🏡澎湖包棟民宿候選 6｜月光客棧

月光客棧外觀有質感、前院充足的烤肉空間；內部雙人房 2 間＋四人房 3 間，共 5 間房間，內外兼具，可說是朋友出遊歡聚的首選！距離市區約 5 分鐘車程， 欣賞完美麗的澎湖煙火就能夠好好休息，月光民宿可作為你在澎湖的最佳依靠，此外當然也有不能或缺的寵物友善，不會多收清潔費或者押金喔！

【民宿位置】馬公市西衛里 237 之 18 號

【建議人數】8 到 12 人（可住 16 人，加床至 18 人）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、戶外烤肉爐、提供簡易卡司爐的廚房（無明火）

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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🏡澎湖包棟民宿候選 7｜幸福熊民宿

回到幸福熊就有如回到自己家！舒適溫馨的擺設不論是家庭出遊還是好友聚會都合適，與馬公市區、澎湖花火節會場相距不遠，鄰近中央老街、篤行十村等熱門景點，隨興走行程超方便。尋找鬧中取靜的包棟民宿不妨考慮幸福熊。

【民宿位置】馬公市西衛里 248 之 6 號

【建議人數】8 到 12 人（最多可住 16 人，無法額外加床）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、戶外烤肉爐、提供簡易卡司爐的廚房（無明火）

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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🏡澎湖包棟民宿候選 8｜朵月民宿

來到澎湖不選海景房入住未免太可惜，雅致的朵月海景民宿完成你來澎湖的期望，位於 2 樓的房間窗戶打開就能直面海景、享受悠然時光。此外，內附電梯不須自己扛行李，同行人當中若有年齡較大的長輩與行動不便者，在民宿內移動起來也不會太困擾，除了舒適的環境、擺設等基本條件，還有手作早餐可享用，胃口與視野都獲得滿足。

【民宿位置】馬公市鎖港里 241 之 1 號

【建議人數】8 到 12 人（無法額外加床）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、戶外烤肉爐、提供簡易卡司爐的廚房（無明火）

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】山水沙灘、海底郵筒

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🏡澎湖包棟民宿候選 9｜幸福悠活民宿

超過 20 個人要到澎湖旅遊嗎？幸福悠活民宿是你另一個大團體包棟的好選擇。六人房 2 間＋雙人房 1 間＋三人房 1 間＋四人房 1 間的多元房型選擇，空間雖大卻不冷清，處處可見用心的家具擺設。想要知道更多澎湖不為人知的必訪景點？詢問幸福悠活民宿的老闆與老闆娘就對了！

【民宿位置】馬公市大案山 22 之 9 號

【建議人數】10 到 21 人（可加床墊至 25 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、戶外烤肉爐

【價格區間】包棟定價 : $20,000／晚

【鄰近景點】開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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🏡澎湖包棟民宿候選 10｜米悦民宿 2 館

坐落於市區附近的米悅民宿尚有 1 館及 2 館，不論你是小團體到訪澎湖，還是一大群人抵達澎湖玩樂，米悅民宿都能滿足你的需求。素雅、簡潔的內部裝潢讓玩了一整天的疲憊身體徹底放鬆，另外，米悅民宿外頭有超空曠庭院，大夥兒不僅停車方便、想烤肉也 OK！

假如是 20－30 人，甚至人數更多的團體，建議可以考慮安排上述的蘿蔔民宿與米悅民宿 2 館一起包棟，最多可入住 40 人！

【民宿位置】

【建議人數】

1 館 → 8 到 12 人（最多可住 16 人，恕無法加床）

2 館 → 10 到 22 人（可再加床墊 24 人入住）

【附帶設施】電動麻將桌、KTV、戶外烤肉爐、提供簡易卡司爐的廚房（無明火）

【價格區間】包棟定價 : $20,000－$21,000／晚

【鄰近景點】開臺澎湖天后宮、觀音亭（看完花火節返回民宿剛剛好！）

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✏️雖說包棟民宿多了不少空間使用上的自由，此處還是要小小叮嚀，為了配合法規，KTV 歡唱或者是暢聊在 22：00 後都要留意降低音量，以免打擾到附近的居民喔！

三、澎湖包棟推薦找誰？快找澎式日常為你打理澎湖住宿大小事！

澎湖民宿如其多，若是有澎湖住宿包棟需求該找誰幫忙呢？澎湖包棟民宿推薦大家聯繫【澎式日常】提供符合你需要及人數的民宿類型。澎式日常特約民宿共計 18 間，無論是 30 位以上的大團體到訪澎湖，還是 8 到 10 人、小而溫馨的小包棟需求皆可滿足、一次瀏覽超便利！倘若有大團體需求，也可加入澎式日常官方 LINE 帳號尋求幫助。近市區、近海邊、近景點任意挑選；親子主題、寵物友善（不加收押金與清潔費，寵物也可以上床睡覺喔！）、長輩出遊、網美路線等多樣化住宿選擇，讓你在澎湖的旅途更加方便！

除此之外，澎式日常還有租機車、一條龍式全套行程套裝等服務，更能配合遊覽車包車，三天兩夜的旅行只須帶著行李箱出發，若有毛小孩同行也可客製化安排。關於你在澎湖的任何疑難雜症，都可以向澎式日常諮詢看看，從行程、住宿、交通全數包辦！

不僅澎湖包棟推薦你向澎式日常詢問，為了讓你於澎湖的旅途中放心享受，不妨進一步交由澎式日常為你打點在澎湖的二三事吧！快快點擊下方和澎式日常取得聯繫。

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🏷️前往官網：澎式日常旅行社 PenghuDaily

☎️電話詢問：06-927-7785

🏠店家地址：澎湖縣馬公市西衛里三多路 244 號

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