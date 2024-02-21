士林夜市附近新開幕「金書西豬肉湯飯돼지국밥」菜單提供韓國豬肉湯飯定食，價位不貴的平價韓式料理推薦，提供台北很少見的韓國豬肉湯飯料理，一開幕就吸引許多人前往朝聖。

金書西豬肉湯飯沒有提供訂位，只能現場等喔！建議營業時間到就來

士林美食 金書西豬肉湯飯 地點

「金書西豬肉湯飯돼지국밥」地址在文林路，士林夜市附近店面，之前剛開幕經過就看到大排長龍，沒想到隔一段時間來還是排隊，營業時間一到就出現排隊人潮，沒有提供預約和訂位服務，想吃真的要早點來喔～

金書西豬肉湯飯돼지국밥

地址：台北市士林區文林路312號

電話： 0911 711 272

營業時間：17:00–00:00

特休會公告粉專，特地前往記得先看

粉絲團：金書西豬肉湯飯돼지국밥

食記：【士林美食】金書西豬肉湯飯돼지국밥，韓式料理菜單推薦

士林美食 金書西豬肉湯飯 內用排隊登記

「金書西豬肉湯飯돼지국밥」內用有提供現場登記，人數需到齊才能入場用餐，現場叫號不在就視同放棄。

士林美食 金書西豬肉湯飯 內用環境

金書西豬肉湯飯돼지국밥目前只有一間店，內用座位不多，不過店家不會刻意併桌，所以不會覺得擁擠。

店員客氣地請我畫好菜單再拿到櫃台

環境有許多韓式小細節，牆上貼上許多韓國美食海報，桌上的貼紙也有很趣，難怪進來用餐的年輕人都急著先拍照，雖然消費族群以年輕人較多，但也有不少爸爸媽媽年齡層的來用餐。

角落有一台韓國飲料販賣機，想喝什麼就拿銅板來投幣，價格不貴。

士林美食 金書西豬肉湯飯 菜單價錢

金書西豬肉湯飯菜單價錢

菜單就賣韓國豬肉湯飯、韓國辛豬肉湯飯、韓國辛魚板年糕、辛豆芽五花拌飯、進口韓國魚板湯、五花肉盤還有小菜和白飯。

兩種湯飯都有附小菜，喜歡可以再單點，以士林夜市區域來看價格真的很便宜。

金書西豬肉湯飯菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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士林美食 金書西豬肉湯飯 餐點推薦

兩個人點韓國豬肉湯飯和韓國辛豬肉湯飯，另外還點了進口韓國魚板湯和五花肉盤。

韓國豬肉湯飯

除了豬肉湯飯還有醃漬大蔥、韓國進口泡菜和柚香蘿蔔這幾樣小菜

這樣一份定食在士林區竟然200元有找

環境和餐點擺盤還超吸睛

難怪剛開幕還沒有太多人打卡推薦就大排隊



清澈甘甜的湯頭來自雞骨、雞腳、豬骨、大根和洋蔥等食材慢火熬製8小時，以往吃定食的習慣都是一口飯配一塊肉或小菜。

店員送餐的時候分享韓國湯飯的吃法

把白飯、五花肉和小菜倒入湯中，攪拌一起食用

這寒冷季節吃到這道暖呼呼的韓國豬肉湯飯真是溫暖

原本甘甜的湯頭有了食材提味，味道變得濃郁鮮美

湯頭和米飯的香氣融合

加上片狀的白蘿蔔提味，真好吃啊

韓國辛豬肉湯飯

豬肉湯飯有辣和不辣的選擇

辣度對我來說是小辣

微微的辛香卻不會嗆辣

之前去韓國旅遊沒有吃過韓國豬肉湯飯

還真是第一次在台北吃呢

炙燒五花肉片薄脆好吃，口感鮮嫩，另外點一份單點吃更過癮。

豬肉湯飯有附韓國豆腐

豆香明顯、口感滑嫩，超級喜歡

五花肉盤 單點

切成薄片狀的五花肉採用低溫低鈉舒肥料理

上餐前再經過炙燒

肉汁還鎖在其中

入口帶有脆度和甜味

搭配醃漬大蔥和泡菜入口轉換風味



韓國豬肉湯飯附的五花肉就有7-8片

想吃更多就單點一份

進口韓國魚板湯

吃韓式料理少不了魚板湯

湯頭清甜、有著蔬菜的甜味

附有兩塊軟嫩入味的白蘿蔔

Ｑ彈又香的兩串魚板

泡進辛豬肉湯飯也很好吃



第一次吃到韓國豬肉湯飯就在台北士林，「金書西豬肉湯飯돼지국밥」內用沒有提供電話訂位，也沒有線上預約，就只能依照現場座位等待排隊，要是不想等太久，建議在營業時間提前來。

金書西豬肉湯飯돼지국밥

地址：台北市士林區文林路312號

電話： 0911 711 272

營業時間：17:00–00:00

特休會公告粉專，特地前往記得先看

粉絲團：金書西豬肉湯飯돼지국밥

食記：【士林美食】金書西豬肉湯飯돼지국밥，韓式料理菜單推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇金書西韓國湯飯食記邀請

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