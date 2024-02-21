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頂溪捷運站旁新開幕的新北平價牛排小時厚牛排是六扇門時尚湯鍋集團旗下的新餐飲品牌，以平價高熱量又可以吃到飽吃到撐的為訴求！在新北、桃園、新竹、彰化都有分店，今天我們是到了新北永和的小時厚牛排分店，可以加滿起司的沙朗牛排真的是吃到我一次愛上！滿滿奶香好幸福！

小時厚牛排 新北永和店位置、停車

小時厚牛排新北永和店就在新北永和的竹林路上，距離旁邊的韓國街相當接近，所以吃完飯也可以去逛逛韓國街買買一些韓國小吃或小點心。

機車

路邊有許多的機車停車格，店面旁也有個位數的機車位可供停車用餐。

汽車

汽車停車場相當遠，不然就是要找路邊停車。最近可能要到日月亭網溪國小地下停車場，再走路10分鐘喔。

大眾捷運

台北捷運超方便，頂溪捷運站離小時厚牛排走路3分鐘～節能減碳很方便喔

小時厚牛排菜單價格

小時厚牛排相當平價，價格真的很超值很划算

100元起就可以吃自助吧吃到飽！最貴也才350元，真的超便宜

小時厚牛排店內環境

小時厚牛排店剛開幕的時候人超級多，儘管他內用的座位已經非常多了

但還是滿到外面大排長龍，但是現在開幕一陣子，人潮已經沒之前這麼多，才好不容易可以吃他一次！

沒想到一吃成主顧，連續三天都會想念她的焗烤牛排！

亮黃色的環境，有點過激的設計

相當喧鬧的氛圍！

面紙就掛在牆上，隨手可及的方便～

店內貼著各種指引，凌亂的有點像夜市牛排，但我們這餐就不吃裝潢，CP值反映在肉上

自助吧吃到飽

咖哩飯

小時厚牛排的自助吧選擇很豐富！

除了飲料之外

還有咖哩飯可以選擇

咖哩飯旁邊是胡椒的牛排沾醬，不一定要用

玉米濃湯

旁邊還有玉米湯，奶味很重的

用料滿豐富

炸物/爆米花

誠意滿滿的還有點心跟爆米花

爆米花是甜的～

沒想到還有懷舊的古早味小點心

冰淇淋機

豐富到吃不完的冰淇淋

香草口味～差點吃不下

飲料吧

復古風味的奶茶跟紅茶

有著小時候的味道

烤土司

有花生、巧克力、大蒜奶油口味

記得先烤再塗醬喔

極選原塊板腱 310元

板腱本身帶筋，所以會比較香

牛排煎過的梅納反應超誘人，香到不行

麵可以選擇油麵或螺旋麵，我們選的是螺旋麵，上面會加蘑菇醬真的超級搭～而且給的分量很不錯，大胃口的甚至還可以無限加麵！

必吃！ 厚切莎朗 310元 (+70元焗烤)

這個焗烤讓我又驚又喜

太豐盛了啦！不用400元吃到這樣的滿滿起司牛排～整塊焗給你！爽到天邊去！

這個起司真的沒有在手軟哀！整塊加滿加好

每一口都可以吃到滿滿起司

加上莎朗本身很柔軟的口感真的很好吃！

咬下去那個口腔都是熱熱燙燙的起司在口中流淌

爽到翻白眼～

免費無限加麵

四次元胃袋大胃王William，一塊牛排跟一盤麵是滿足不了他的

看到免費續麵，他馬上就加點了

沒想到是直接續一整盤上來哀～太多了吧！雖然William還是吃完了…(好可怕大食怪)

整體吃下來，小時厚牛排永和店是真的很不錯，服務跟餐點的品質都很優秀，牛排原塊也是超加分，尤其那個用料不手軟的起司深得我心啊！ 新北牛排推薦小時厚牛排！

店家/景點資訊

店家名稱：小時厚牛排 新北永和店

所在地址：234臺灣新北市永和區竹林路14號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00

店家電話：02 8921 8169

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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