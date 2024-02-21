桃園快炒推薦這家三街海鮮屋，桃園不少快炒名店，但其中有很多不為人知但在地人出沒頻率超高的私房快炒店，今天介紹的這家三街海鮮屋，在網路上的資料不多，但物美價廉口味好的口碑早已在鄉民間傳開，說是在地老饕都大推薦的快炒店也不為過啊！

三街海鮮屋｜交通方式、停車資訊

三街海鮮屋就位在位在桃園市桃園區龍鳳三街50號上，不過附近都是紅線不太能停車，但好在有三個特約停車場，走路過來都是大概2分鐘，停好車記得要拍照停車場的門口，這樣才會退停車費給你唷

三街海鮮屋｜用餐空間

三街海鮮屋店內寬敞座位眾多，而且幾乎都是大圓桌，平日早點來可以不用訂位就有位子囉，然後看到好像還也包廂的位置，是在斜對面，我們來的時候是平日，現場就有三大桌的客人，感覺是很好聚餐的好地方

三街海鮮屋｜菜單

三街海鮮屋快炒種類蠻豐富的，除了菜單上的菜色外，還有黑板上的菜色排行榜跟招牌菜，如果第一次來建議可以先從黑板上的下手，然後鵝肉聽說是招牌，但只有六日才有

然後加入會員還可以集點數，紅利可以換料理唷

然後三街海鮮屋還有一個很棒的地方是，內用全國冠軍米吃到飽，然後旁邊還有免費的鵝油醬油可以加，就是鵝油拌飯吃到飽啦，有夠佛心！

三街海鮮屋｜推薦料理

點了幾道黑板上的料理，五菜外加一個芋香米粉鍋，這樣1600元！四個人吃平均一個人只要400元，而且米粉鍋吃不完還打包，而且上菜速度只能用飛快來形容，真的是『快炒』！

文昌雞，文昌雞算是常見，但這裡的文昌雞可是大大不同，特殊的川燙做法讓雞肉保持鮮嫩的口感，又有充沛的肉汁感，而且還貼心去骨，單吃就很鮮甜了，店家也有附上金桔醬，微酸的口感更開胃

脆皮肥腸，炸得酥脆的肥腸裡有包入青蔥，外皮酥脆裡面軟嫩，微微蔥辣鮮香沾點椒鹽非常好吃！

酥炸紅糟鰻魚，必點！之前在基隆吃過我覺得應該就是很頂的紅燒鰻，沒想到三階的紅燒鰻直接超越，不僅刺少肉質還很紮實，加上紅糟經過油炸的香氣跟本身的鹹度，下酒配飯都超讚的！

椒麻粿條牛肉，原本想說是點來當主食吃的，沒想到它超級辣，一入口就可以感受到強烈的麻感辣度，加上又是用鐵板盛裝，炙熱高溫讓辣度感受更強烈，牛肉非常鮮嫩，粿條也很Ｑ彈有勁

芋香米粉鍋，超大一鍋CP值超高，裡面有很多料，芋頭也是給大塊，燉煮的非常入味，湯頭非常的濃郁夠味，米粉充分吸收了湯汁，濕潤滑順，有夠好吃的，這一大鍋360元，結果我們沒吃完打包還幫我們加湯，超讚！

皮蛋地瓜葉，也是超大一份！地瓜葉都有挑過，吃起來不會有粗粗的梗，軟嫩細緻的地瓜葉加上皮蛋特殊的香氣及口感，非常有層次口感

附上帳單，真的很佛心的便宜啊

桃園「三街海鮮屋」是一家值得推薦的熱炒店，以其豐富多樣的菜單和親民的價格著稱，並提供包廂，非常適合多人聚會，無論是日常聚餐或節日慶生，「三街海鮮屋」都是一個很好的選擇

三街海鮮屋

地址：桃園市桃園區龍鳳三街50號

電話：03 369 3537

營業時間：11:30–14:00, 17:00–22:00

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