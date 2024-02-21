アミュプラザ小倉｜AMU PLAZA KOKURA 6樓 廻転寿司平四郎

主打現點現做好吃壽司又美味的平價壽司

一盤130円起(稅別)，可說是相當經濟又實惠

總類多樣化，使用平板點餐

壽司做好用會利用軌道送至你桌邊喔~

位於熱鬧的JR小倉車站，同時也是北九州單軌電車起始站

周邊有許多商店街與百貨公司，來往逛街民眾可說相當的多~

以商店街來說最知名的就是魚町銀天街、中央商店街、京町銀天街

其中近地的有旦過市場擁有北九州廚房之稱，也是來小倉必去的景點之一。

而今天我們來到アミュプラザ小倉｜AMU PLAZA KOKURA

分為東館及西館 東館有2層 西館有8層

販售種類相當多元，滿足購物、美食一站購足的需求~~

逛街逛累了，總是要吃點東西補充一下元氣活力!!

既然都來到日本了，那不得不提到美味可口 現點現做的壽司

西館六樓 餐飲美食街 廻転寿司 平四郎

一盤只要130円起(稅別) 就可以享受多種類可口的壽司

使用平板點餐 平板多國語言支援下，

不用擔心日文看不懂無法點餐的問題~

餐點做好後，就會利用軌道將壽司送至桌邊~

不只賣壽司，還有拉麵、茶碗蒸、湯品、炸物、甜點等等…

美味點心，手指動一動~輕鬆送上桌

現點現做的迴轉壽司，菜色上都相當新鮮

鮭魚卵在嘴裡化開的瞬間，味道鮮甜好滋味瞬間綻放~

味噌湯用料也不馬虎，裡面的魚肉超大塊相當划算~!!

另外茶碗蒸挺不錯，值得品嚐一番~

酥炸香氣四溢的炸河豚 外酥內軟Q，搭配炸魷魚一起吃

Q彈鮮脆，最佳絕配!!!

鮭魚、鮪魚、花枝、比目魚等等…

顏色紅潤、沒有腥味且肉質彈性~

新鮮美味看的見，讓你吃在嘴裡，滿足在心裡!!!

一盤只要130円起(稅別) 廻転寿司平四郎

稅入後也只要143円起，選擇種類豐富多樣化

滿滿的餐點，看到都讓人眼睛為之一亮~

自動點餐自動送餐的方式~盤子會自動推到餐桌旁相當特別又新奇。

直接拿 直接取餐~美味壽司入口即化~快樂滿足的滋味，全寫在臉上喔!!!

アミュプラザ小倉｜AMU PLAZA KOKURA

廻転寿司 平四郎

北九州市小倉北区浅野1-1-1

アミュプラザ小倉西館６階

營業時間:11：00～22：00

前往方式:

乘JR 到小倉站，出站步行2分鐘

北九州單軌電車小倉站 步行約2分即可到達

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