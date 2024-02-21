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「萬國通路創意觀光工廠」是全台唯一以行李箱為主題觀光工廠，這裏免門票入園、有停車場，佔地寬廣戶外園區的小湖裏竟然有整艘遊艇，觀光工廠裏規畫了多項主題，星際旅遊、行李箱時光劇場、行動體驗館、互動式光雕秀、DIY體驗~~等，非常有趣。當然，這次來才發現原來「萬國通路」的產品行銷全球，是全球市佔率第一的行李箱大廠，真的了不起啊。這裏臨近台南高鐵及台南交流道交通很方便。附近景點還有奇美博物館、十鼓文化園區、奇美食品觀光工廠，很適合列入台南一日旅遊的景點，天氣熱來吹吹冷氣也很棒。

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萬國通路創意觀光工廠 店家資訊

地址：台南市歸仁區中正南路二段1號

營業時間：08:00–16:30 公休日星期四

電話： 06 700 7600

官網：https://tw.eminent.com/

門票：免門票入園

萬國通路創意觀光工廠 交通停車

自行開車： Google導航輸入 萬國通路創意觀光工廠 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：萬國通路創意觀光工廠有三個停車場，停車收費$50/車(可折抵消費)，開車來很方便

「萬國通路創意觀光工廠」門口就有大大的行李箱，位置很好找

「萬國通路」是國內知名的行李箱生產大廠，相信很多人在高鐵站一定看過這品牌

這次到台南一遊，就來這裏瞧一瞧!

萬國通路創意觀光工廠 必拍場景

遊艇區

哈哈，一開始從遠方看到這台遊艇，但裏面應該沒有機器設備，但可以上遊艇參觀，體驗一下好野人出遊的感覺

嗯，用想像一下乘風破浪的感覺

築夢碼頭旁有築夢咖啡廳，可以休息一下喝喝飲料，買買東西

萬國通路創意觀光工廠 DIY價位

來DIY教室製作一個專屬於你的行李箱吧，其他也可以玩玩萬國經典手機座、筆筒、DIY 存錢筒

非常受親子族群的歡迎哦

雖然小小的但真的好可愛啊

萬國通路創意觀光工廠 室內環境

接下來就要進入觀光工廠了，館內分為1、2樓，共九個主題區域，可以自由參觀，也可以預約導覽

觀光工廠裏是以太空人為主角，帶領大家進入行李箱的小宇宙

一樓大致上是介紹行李箱及萬國公司的歷史演進

夢想航廳

透過影片可以了解萬國通路對於品牌理念，當然現代已將品牌行李箱發揚光大至世界各國

全世界很多名牌，很多都是萬國代工的

創意旅行區

透過圖文影音的方式來了解萬國通路的相關資訊

這一段來了解行李箱製造及後續的測試機台過程，不管任何部份，萬國都很用心的把關檢測

世界級專利的TPO複合式材質行李箱可是由萬國通路所研發

現場還可以讓你實際做個壓力測試，真的用力踩沒關係

目前市面上好一點的行李箱是用PC材質，差一點的用PP，也有的結合兩者的特點混合使用

萬國通路是世界第一的代工大廠，真的來這裏才知道，好厲害

世界光廊

這個世界光廊的主題也滿有趣的，旅人帶著行李箱乘著飛機，穿梭在一個個不同的國度，與不經意的大街小巷

不過，對小孩來說，最有趣的當然就是可以踩飛機啦

這個有個聲光互動場景的萬國上河圖也很厲害，隨著螢幕內的場景的變換，日本富士山、新加坡魚尾獅、紐約自由女神、印度泰姬瑪哈陵、一個個知名景點從眼前飄過，從白天到黑夜，一年四季不停的變化，好精采啊

象徵飛行紙飛機及熱氣球

行動主題體驗館

二樓中間的行動主題體驗館，也是非常適合展現行李箱的場景啊

這個意象也很有趣，連穩重如山的大象將行李箱無情踩壓在上面，也不動分毫哦

哈，這應該只是有趣的對比吧

從一進門也了解了不少行李箱和萬國通路的相關介紹，來這裏玩個小小的遊戲，測試一下對行李箱的了解。

主題區域展示了萬國通路代工全世界的產品，真的從運動品牌到世界大廠都看的到萬國的身影啊

哈哈，原來自已曾注意過的品牌都是從這裏出來的啊

新材質的行李箱

其他還有不同的情境搭配行李箱做不同的展出

萬國通路創意觀光工廠 旅行生活館｜銷售中心

最後來到一樓的旅行生活館，這裏當然展示了各式各樣的行李箱、背包、公事包等

如果有需要購買行李箱或背包的人，不妨可以前來逛逛哦

這種胖胖箱真的很好用

產品琳瑯滿目，除了行李箱、還有其他選擇、墨鏡也不錯！

連相關配件都有還有腰帶、皮帶、雨傘、購物袋、潤喉糖等，還有搭配護照換腰包！

萬國通路創意觀光工廠 心得評價

「萬國通路創意觀光工廠」位於仁德86快速道路旁邊觀光工廠。

本體規劃完整，外觀看起來有歐美風格的氛圍，室內規劃與參觀動線小而美，景區的設計，不論是室內還是室外，都是很好網拍的地方，也有教育學習的區塊設置，不呆板是有趣的，除了製造介紹，歷史進程，還有互動式體驗遊戲。商場展售的都是自家品牌的大大小小行李箱，能DIY行李箱、袋子等等。

最後有缺行李箱可到最後一站進行選購！不是專程買行李箱、無參與手作課程～大約逛1小時。

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