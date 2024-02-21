桃園龜山新開炙庵牛排，採低溫熟成牛排，讓我們以最經濟的價格享用高品質的肉品，平價就能享用好牛排，最低238元起味增湯、飲料、冰淇淋、牛滷肉飯等自助吧吃到飽，採線上點餐不收服務費，雞排也相當Q彈美味，吃飽還可以順道賞花，現在正值櫻花季，到處都可以看到櫻花開滿枝頭的美景，讓人目不暇給，只要您用心體會，美景就在身邊。

桃園龜山超夯CP值高牛排館-炙り庵steak牛排。

桃園賞花秘境：禾聯總公司櫻花秘境

桃園賞花秘境：桃園巿區中正北路上，影片分享

桃園賞花秘境：健身工廠南崁廠停車場

每人低消一份餐點238元起，另外也有提供單點甜點、沙拉等選擇。

室內設計採木質色系，給人一種溫暖的感覺，用餐環境寬廣舒適。

桌上提供海鹽、胡椒可以自行添加。

採取線上點餐，再至櫃台買單。

也有雙拼組合餐可供選擇。

店內提供味增湯、飲料、冰淇淋、白飯、牛滷汁等自助吧吃到飽。

舒肥雞腿排249元，附薯條、花椰菜、洋蔥、玉米、蓮藕、蕃茄、醬料等。

擺盤精緻，餐具也相當有質感，平價就能享用美味料理。

原本以為只是平價牛排館，沒想到吃起來超讓人驚豔的，雞腿排煎的剛剛好，好吃的讓人一口接一口停不下來。

飯後冰淇淋也相當好吃。

桃園超夯櫻花秘境：禾聯總公司門口有一整排櫻花同時盛開

這裡可以近距離與櫻花合影，欣賞櫻花之美，影片分享

2024/2/19最新花況分享

近看竟是如此的美～

桃園賞花秘境：桃園巿區中正北路上

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炙り庵steak牛排-龜山長庚店：桃園市龜山區文化二路34巷6號；營業時間：11:00-22:00

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