桃園龜山新開炙庵牛排，採低溫熟成牛排，讓我們以最經濟的價格享用高品質的肉品，平價就能享用好牛排，最低238元起味增湯、飲料、冰淇淋、牛滷肉飯等自助吧吃到飽，採線上點餐不收服務費，雞排也相當Q彈美味，吃飽還可以順道賞花，現在正值櫻花季，到處都可以看到櫻花開滿枝頭的美景，讓人目不暇給，只要您用心體會，美景就在身邊。
桃園龜山超夯CP值高牛排館-炙り庵steak牛排。
桃園賞花秘境：禾聯總公司櫻花秘境
桃園賞花秘境：桃園巿區中正北路上，影片分享
桃園賞花秘境：健身工廠南崁廠停車場
每人低消一份餐點238元起，另外也有提供單點甜點、沙拉等選擇。
室內設計採木質色系，給人一種溫暖的感覺，用餐環境寬廣舒適。
桌上提供海鹽、胡椒可以自行添加。
採取線上點餐，再至櫃台買單。
也有雙拼組合餐可供選擇。
店內提供味增湯、飲料、冰淇淋、白飯、牛滷汁等自助吧吃到飽。
舒肥雞腿排249元，附薯條、花椰菜、洋蔥、玉米、蓮藕、蕃茄、醬料等。
擺盤精緻，餐具也相當有質感，平價就能享用美味料理。
原本以為只是平價牛排館，沒想到吃起來超讓人驚豔的，雞腿排煎的剛剛好，好吃的讓人一口接一口停不下來。
飯後冰淇淋也相當好吃。
桃園超夯櫻花秘境：禾聯總公司門口有一整排櫻花同時盛開
這裡可以近距離與櫻花合影，欣賞櫻花之美，影片分享
2024/2/19最新花況分享
近看竟是如此的美～
桃園賞花秘境：桃園巿區中正北路上
桃園賞花秘境：健身工廠南崁廠停車場
炙り庵steak牛排-龜山長庚店：桃園市龜山區文化二路34巷6號；營業時間：11:00-22:00
林口長庚美食推薦2023│精選TOP 10間熱門餐廳│巷弄內美食清單│在地人推薦必吃美食│銅板美食小吃│龜山長庚湖周邊小吃店
林口玻璃屋餐廳【JAPOLI義大利餐酒館】林口三井OUTLET超美的水上餐廳/招牌必點水牛城辣雞翅/適合朋友聚會家人聚餐約會首選
桃園龜山新開日式早午餐【放飯早午餐】早餐就可以吃到小巧可愛日式飯糰和蛋拌烏龍麵/招牌必點日式串糰子紅豆湯/多項組合套餐150元起/桃園日式早午餐推薦
林口最新景點|李科永紀念圖書館|獨棟挑高二層樓綠建築|新北首座兒童專屬圖書館|四大專屬兒童主題閱讀區|林口免費親子景點
桃園落羽松秘境|長庚養生文化村|被落羽松包圍的觀景平台|欣賞落羽松最佳環湖步道|桃園IG打卡景點
林口最美的火鍋店【御鼎湯原本鍋物】鍋物268元起附餐吃到飽/全面升級麻辣鴨血滷味蛋糕自助吧無限享用/林口CP值高火鍋店
林口三井outlet美食【藏壽司】好玩好吃好拍的迴轉壽司/炙燒鮭魚每盤40元起/集滿5盤抽三麗鷗家族扭蛋/Hello Kitty暖心集點送
林口特色早午餐【6：35 林口旗艦店】現點現做中西式早餐/經典不敗招牌炒泡麵/清新明亮北歐風設計/林口CP值高的早午餐
林口好吃牛肉麵【奉上牛骨麵】果蔬熬製湯頭清香爽口/琳瑯滿目小菜/招牌必點清墩牛骨麵/林口扶輪公園
林口新開森林系早餐【早早來吃 Let's Eat Breakfast】一間結合陽光植物與藝術文化早餐店/道地台式早餐/必點人氣招牌炒麵/林口最美早午餐店
林口早餐店【早點初發】招牌必點菠蘿堡/三明治菠蘿專賣精緻早午餐/林口CP值高的早午餐
林口優質咖啡廳【Walk in 2麗園二店】清新明亮寬敞用餐環境/招牌必點超澎湃mini丼百元起就有/walk in一起享受美好時光
林口超夯人氣餐廳【Walk in Cafe東湖一店】白色獨棟簡約清木模建築/享受輕爽無負擔輕食/林口巿區景觀餐廳
桃園親子景點│林口誠品文化店│親子生活時光│文二立體停車場一樓│林口老街必吃美食
林口推薦美食【勤美亭】招牌必點浮誇蛤蜊麵/牛風味品項內用免費續湯麵/家庭聚餐用餐好所在
桃園免費親子景點【龜山大華親子館】全台首座結合捷運互動探索之兒童安全樂園/仿真模擬機場捷運站/免費DIY/桃園最佳親子探索樂園
2022桃園親子景點│桃園親子懶人包│收錄桃園最新十大免費親子景點│桃園親子館│享受美好的親子時光
林口新開玻璃屋餐廳【築樂複合式餐廳】新北超美景觀餐廳/林口三井OUTLET旁/家庭聚餐用餐好所在
2022林口新開餐廳【肉多多火鍋林口昕境店】蔬食自助吧無限享用/268起就可以吃到飽/林口CP值高火鍋店
林口新開餐廳【狂一鍋新台式火鍋】專人為你爆炒/新鮮野菜自助吧無限享用/299起就可以吃到飽/林口CP值高的火鍋店
林口CP值高海景餐廳【6115海景咖啡】隱藏版海景貨櫃咖啡/南灣頭濱海步道旁海景第一排餐廳/120元海鮮麵就可以坐擁無敵海景
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf