

其實藍牙耳機對我來說真的是個消耗品，因為常常不見，搭車、上班都會攜帶，尤其是搭車的時候一拿下來往口袋塞很容易就不見了，今年耶誕節的時候才買了新的藍牙耳機，沒想到一月去韓國的時候就不知道把新的耳機掉在哪裡了，哈哈~所以藍牙耳機我不會買價格太高的，因為真的很容易不見，這次使用的也是一千元以下的平價款藍牙耳機 E-books SS45 鈦金高感度TWS真無線藍牙5.3耳機，雖然是平價款但是聽起的音質與外觀也是很不錯。



E-books 是中景科技的自有品牌也是台灣的品牌，之前看了一下它們的網站還有販售很多小家電的價格也都蠻平價的，而且現在到它們官網買這個藍牙耳機也很便宜，因為首次下載APP可以折200~原價890元折抵200元後只要690元，還達到免運門檻，這價格弄丟了不會太心疼。可以先下載APP喔!



下單之後，大概2-3天就收到藍牙耳機了，寄來的速度也算是很快速，打開之後藍牙耳機的包裝是紙盒吊掛式包裝蠻簡潔的，之前買得比較平價的耳機有的都沒有附充電線，E-books還蠻週到的還有附一條充電線，直接拆盒就可以使用囉!

因為我平常外出都是背小廢包，大概放一個短夾、一個氣墊粉餅、一支唇膏包包就滿滿的了，所以 E-books SS45 鈦金高感度TWS真無線藍牙5.3耳機 這個體積真的很輕巧，放得下我的小廢包很容易攜帶不佔空間。掀蓋式的鏡面設計也很華麗有質感，擦唇膏沒有鏡子的時候可以拿起來充當一下鏡子。



上圖是來自於官網中的產品規格，耳機的聲音實質聽起來很清晰沒有雜音，每天上班的時候都會戴著耳機，大概從早上十點開始使用到下午兩三點都不需要充電，我覺得使用時間其實也蠻長的，不需要一直充電。這款也有防水等級及通過國際IPX4認證，有防汗水所以運動的時候也可配戴。



鏡面的掀蓋式設計，很像拿出MINI粉盒般的有質感，感覺很秀氣，打開之後耳機會亮燈，耳機也很貼耳，戴久了不會覺得不舒服



有些耳機前面太大顆很難戴，這款戴起來不會，很輕巧也很容易塞進耳朵，塞進耳朵後也會有POWER ON的聲音讓你清楚知道已經開機可以使用了。







最近我出門都會帶這顆耳機，因為體積真的很輕巧，不管白天或夜晚都能輕巧隨行，那個掀蓋也很容易打開。等朋友的時候隨時打開拿起來聽音樂、追劇不會無聊。



最近剛好跟朋友去吃餐酒館，幫它拍一下寫真^^"，外觀質感上也很不錯，雖然是塑膠殼但上蓋與機身顏色是雙色，不會覺得死氣沉沉。



鏡面設計質感加倍，跟裝飾盤的銀色也很搭



這款耳機的按鍵剛開始用的時候需要找一下位置，後來找到了還蠻靈敏的，但不會靈敏到你一來拿下來就語音操作打電話給別人，之前用的別牌某一款就是會一直自動撥號給別人，害我很尷尬，接電話也是輕按一下就OK!





看影片-------->



E-books SS45 鈦金高感度TWS真無線藍牙5.3耳機

產品資訊: https://bmai.app/5k4ray

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