為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區江家羊肉電話打不通沒關係!這家也有白斬三層肉、清燉羊肉鍋，還能喝到誠意奶茶，就連料理也很有水準

桃園市桃園區江家羊肉電話打不通沒關係!這家也有白斬三層肉、清燉羊肉鍋，還能喝到誠意奶茶，就連料理也很有水準

2024-02-21 14:42:03 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：125
share
窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：722篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：總裁家溫體鮮羊肉料理
place桃園市桃園區民生路476號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

總裁家溫體鮮羊肉料理網路評價4.2顆星桃園羊肉爐，很多人想吃桃園羊肉爐都會跑去中壢江家羊肉江家羊肉電話打不通已經是公開的秘密，其實不用跑江家羊肉，這家總裁家溫體羊肉就有白斬三層肉，菜單主打國產羊肉，清燉羊肉爐完全不會輸給江家羊肉，總裁家羊肉菜單還有許多特色料理，像是剁椒羊肉、花椰菜乾羊肉、塔香羊腦煎蛋等等，就連飲料就連超夯的誠意奶茶這裡都有，讓樹小編吃過一次就愛上的桃園清燉羊肉爐，趕緊來跟大家分享>>>原始文章連結請點我

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

總裁家溫體鮮羊肉料理店家資訊

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

店家名稱：總裁家溫體鮮羊肉料理
店家地址：桃園市桃園區民生路476號
店家電話：03 311 3589
營業時間：12:00–22:00(週一公休)
官方網站：總裁家溫體鮮羊肉料理
預約訂位：線上預約訂位

總裁家溫體鮮羊肉料理停車

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

隱藏版的桃園清燉羊肉爐地址就在桃園民生路476號，鄰近桃園朝陽森林公園旁邊，開車來到總裁家羊肉停車在民生路店後門有兩格停車位，靠近朝陽公園公六街大門口一排路邊收費停車格，三民路上中油加油站旁收費停車場，朝陽森林公園公有收費停車場，朝陽街三民路口收費停車場，騎車公六街有一整排免費停車格，開車或騎車停車完全不是問題

國產羊肉專賣店

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

來到總裁家溫體羊肉可以看到門口有標示國產羊肉專賣店，他們家的羊肉都是每日清晨現宰溫體國產羊肉，品質有中華民國養羊協會授權認證

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

總裁家溫體鮮羊肉料理營業時間

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

樹小編這天跟朋友約在平日來吃總裁家溫體羊肉，他們家營業時間從中午12點到晚上10點，星期一會公休，建議想吃的朋友最好先預約，尤其是天氣冷不分平日假日人潮都很多

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

走進總裁家溫體羊肉，可以看到他們家對於食材很要求，從店外就能看到主打國產羊肉專賣店，來到店內還可以看到像是人蔘山藥、栗子南瓜以及蒜頭也是產地直送，還有供應小農蔬菜等等，所以喜歡吃蔬菜的朋友，一定要點蔬菜唷

總裁家溫體鮮羊肉料理用餐環境

總裁家溫體羊肉用餐環境

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

有別於常見羊肉爐暗暗有點擠的環境，總裁家溫體羊肉用餐空間乾淨明亮，有2~4人桌以及適合多人聚餐的大圓桌，再往裡面走會有包廂空間，包廂有低消有需要可以先預訂，有包廂的羊肉爐餐廳真的不多見

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

店家選用國產羊肉，當日現宰直送桃園總裁家，現場可以看到店家在分切羊肉，而且生意很好，不用擔心羊肉會放太久，就連冷藏設備也有專業的溫度濕度監控，確保新鮮羊肉品質

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

點好餐點可以看到店家現場快炒製作料理，他們家的羊肉湯底也是自己熬煮，使用羊大骨加上時蔬慢火熬煮出食材鮮甜味

總裁家溫體鮮羊肉料理飲料

總裁家溫體羊肉飲料櫃

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

冷藏櫃內的飲料有無酒精飲料以及啤酒等等，比較特別的就是有誠意奶茶、大苑子飲料等等，如果自行帶酒來的話，每桌要收500元開瓶費

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

總裁家溫體鮮羊肉料理菜單

▼總裁家溫體羊肉菜單

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

總裁家溫體羊肉菜單主推一個全羊料理，鍋物可以選擇清燉羊肉鍋、藥膳羊肉鍋、蒜頭羊肉鍋等等，另外有鍋底、涮品、招牌白切、火鍋食蔬、火鍋料等等，還有羊肉料理像是沙茶羊肉、塔香羊腦煎蛋、剁椒羊肉、麻油羊三寶，如果不吃羊肉的朋友，也有非羊肉料理，人多可以參考套餐組合，消費僅收現金

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

▼總裁家溫體羊肉醬料自助區

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

總裁家溫體羊肉自助區提供包括醬油、烏醋、蒜泥醬、辣椒醬油、秘製豆腐乳等等，吃羊肉少不了沾腐乳醬，加點辣椒更正點

白切羊三層

▼白切羊三層

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

老實說我是先看到原來除了江家羊肉之外，桃園的總裁家也有白斬三層肉，而且離桃園市區不遠，白切羊三層每天數量有限，賣完就沒有了，吃完真心覺得不用專程跑江家羊肉，這白切三層羊肉口感很棒，羊皮會略帶點Q度，羊肉則是嫩口不油膩，入口也沒有羶味，吃原味就有夠棒，推薦來這裡千萬不要錯過

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

羊腿皮肉

▼羊腿皮肉

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

點餐時問了一下店家，說到羊腿皮肉也是店內熱銷菜色，聽到這裡就點下去，吃羊肉真的帶皮就是比較好吃，尤其是國產溫體羊肉，帶皮有滿滿膠質感，咬下去有點微脆彈，羊肉不柴帶有肉汁，不虧是人氣必點，果然好好吃啊

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

麵線

▼油蔥麵線

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

每次吃羊肉火鍋都不會錯過要點的麵線，端上桌建議要趕緊趁熱吃，剛好火鍋還要煮一下，可以來份麵線墊墊胃，可以加一些羊油辣椒醬會更好吃

清燉羊肉鍋

▼清燉羊肉鍋

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

火鍋湯底是清燉羊骨高湯，沒有加入任何中藥材，就是單純羊大骨以及蔬果慢熬而成的湯底，點餐時店家會問你需要什麼火鍋料，上桌時就會都加在裡面，湯頭喝起來很清爽，天然鮮甜滋味很不錯

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

火鍋料部分樹小編大推芋角鮮肉丸 ，咬下去就有芋頭香氣口感也很棒，另外像是腐竹、魚餃、玉米筍、響鈴捲等等，我們認真覺得他們家火鍋料有用心，不是一般火鍋店那種火鍋料，非常實在，另外啃骨邊肉跟吃骨髓的朋友，鍋底加點可以選擇羊吸骨，或者羊肉塊、黃金六兩肉等等

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

頂級瘦肉片

▼頂級瘦肉片

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

幾乎每桌都會點的頂級瘦肉片，新鮮溫體羊肉色澤紅潤帶點油花，店家建議放到鍋內涮個幾秒就好，不然就會太老浪費了

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

我跟朋友都是涮大約6~8秒左右，我們還笑著說取個吉利的數字，然後涮出來的羊肉，還會有點粉嫩不會太老

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

國產溫體羊肉口感真的有差，涮個幾秒的羊肉沾點醬馬上入口，羊肉軟嫩多汁又鮮甜，其實不沾醬直接吃也好吃>>>完整文章連結請點我

總裁家溫體羊肉,總裁家羊肉,總裁羊肉爐,總裁家羊肉菜單,桃園羊肉爐,桃園羊肉火鍋,桃園清燉羊肉爐,桃園聚餐餐廳,桃園包廂餐廳,白斬三層肉

桃園市各區美食小吃懶人包有哪些傳送門

桃園中壢美食懶人包|中壢在地人必吃美食小吃/中壢銅板美食2022更新
桃園龜山美食懶人包|龜山後街美食/龜山銘傳美食/林口龜山美食2022更新

桃園八德美食懶人包|八德大湳美食小吃餐廳/大湳市場美食2022更新

桃園大溪美食|大溪老街美食景點懶人包(神之鄉美食)/大溪私房美食總整理2022更新

桃園青埔美食|青埔排隊美食(大園青埔美食)/青埔新光影城美食/華泰名品城美食2022更新

桃園美食小吃懶人包有哪些傳送門

桃園燒烤燒肉店懶人包攻略|燒肉吃到飽.燒烤單點.韓式燒肉.泰式燒烤總整理-2022更新版(桃園不是美食沙漠)

桃園火鍋鍋物懶人包攻略|涮涮鍋.麻辣火鍋.海鮮火鍋.石頭火鍋.壽喜燒-2022更新版(桃園不是美食沙漠)

桃園甜點下午茶咖啡店懶人包攻略(桃園不是美食沙漠)在地人精選不藏私-2022更新版

桃園美食|桃園魯肉飯懶人包/桃園滷肉飯控必朝聖(桃園必吃滷肉飯總整理)-2022更新版

桃園燒臘店懶人包|桃園外帶外送好吃燒臘便當總整理(桃園燒臘店不藏私)-2022更新版

桃園美食|桃園麵線攻略懶人包/桃園麵線控必朝聖整理桃園必吃麵線-2022更新

桃園烤鴨懶人包|桃園吃烤鴨外帶烤鴨推薦整理(桃園外帶美食)-2022更新

桃園宵夜小吃特搜桃園碳烤炸物攤攻略懶人包/桃園愛吃炸物碳烤必朝聖必吃烤肉炸物攤

大桃園夜市懶人包|桃園夜市/中壢夜市/八德夜市/龍潭夜市/中原夜市美食交通停車資訊整理

桃園燒臘店懶人包|桃園外帶外送好吃燒臘便當總整理(在地人精選桃園燒臘店不藏私)

桃園冰店豆花嫩仙草|桃園冰品冰淇淋剉冰雪花冰推薦懶人包總整理

桃園便當外送|桃園外帶美食/桃園排骨飯雞腿飯好吃便當推薦

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊
喜歡樹小編的文章不妨幫忙按讚分享給我掌聲鼓勵
歡迎加入Darren蘋果樹旅遊玩樂誌跟著我玩透透吃夠夠吧
►E-mail：darrenje0322@gmail.com
►FB：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 ►IG：darrenappletree ►TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSXwxbu4/ 阿樹團購優惠社團(好物優惠開團)：桃園吃喝玩樂團購優惠吃貨團

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#桃園美食
morechevron_right
文章關鍵字
桃園美食 桃園羊肉爐 桃園火鍋 羊肉爐 more
檢舉
share
chevron_left

台北市中正區平價韓式烤肉吃到飽!厚切豬五花烤
延伸閱讀
桃園市桃園區【桃園泰式】聚餐首選!網美餐廳【蒔泰】泰式料理，環境舒適價位平價菜色選擇多，一個人來用餐也沒問題，
 旅美小姐
＋（桃園羊肉爐）正港現宰羊肉爐～新鮮羊肉皮彈肉嫩、羊肉全餐熱炒超夠味～菜盤自取只要５０元！正港現宰羊肉爐菜單
 省錢王JET吃喝玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up