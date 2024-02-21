總裁家溫體鮮羊肉料理網路評價4.2顆星桃園羊肉爐，很多人想吃桃園羊肉爐都會跑去中壢江家羊肉，江家羊肉電話打不通已經是公開的秘密，其實不用跑江家羊肉，這家總裁家溫體羊肉就有白斬三層肉，菜單主打國產羊肉，清燉羊肉爐完全不會輸給江家羊肉，總裁家羊肉菜單還有許多特色料理，像是剁椒羊肉、花椰菜乾羊肉、塔香羊腦煎蛋等等，就連飲料就連超夯的誠意奶茶這裡都有，讓樹小編吃過一次就愛上的桃園清燉羊肉爐，趕緊來跟大家分享>>>原始文章連結請點我

總裁家溫體鮮羊肉料理店家資訊

店家名稱：總裁家溫體鮮羊肉料理

店家地址：桃園市桃園區民生路476號

店家電話：03 311 3589

營業時間：12:00–22:00(週一公休)

官方網站：總裁家溫體鮮羊肉料理

預約訂位：線上預約訂位

總裁家溫體鮮羊肉料理停車

隱藏版的桃園清燉羊肉爐地址就在桃園民生路476號，鄰近桃園朝陽森林公園旁邊，開車來到總裁家羊肉停車在民生路店後門有兩格停車位，靠近朝陽公園公六街大門口一排路邊收費停車格，三民路上中油加油站旁收費停車場，朝陽森林公園公有收費停車場，朝陽街三民路口收費停車場，騎車公六街有一整排免費停車格，開車或騎車停車完全不是問題

國產羊肉專賣店

來到總裁家溫體羊肉可以看到門口有標示國產羊肉專賣店，他們家的羊肉都是每日清晨現宰溫體國產羊肉，品質有中華民國養羊協會授權認證

總裁家溫體鮮羊肉料理營業時間

樹小編這天跟朋友約在平日來吃總裁家溫體羊肉，他們家營業時間從中午12點到晚上10點，星期一會公休，建議想吃的朋友最好先預約，尤其是天氣冷不分平日假日人潮都很多

走進總裁家溫體羊肉，可以看到他們家對於食材很要求，從店外就能看到主打國產羊肉專賣店，來到店內還可以看到像是人蔘山藥、栗子南瓜以及蒜頭也是產地直送，還有供應小農蔬菜等等，所以喜歡吃蔬菜的朋友，一定要點蔬菜唷

總裁家溫體鮮羊肉料理用餐環境

▼總裁家溫體羊肉用餐環境

有別於常見羊肉爐暗暗有點擠的環境，總裁家溫體羊肉用餐空間乾淨明亮，有2~4人桌以及適合多人聚餐的大圓桌，再往裡面走會有包廂空間，包廂有低消有需要可以先預訂，有包廂的羊肉爐餐廳真的不多見

店家選用國產羊肉，當日現宰直送桃園總裁家，現場可以看到店家在分切羊肉，而且生意很好，不用擔心羊肉會放太久，就連冷藏設備也有專業的溫度濕度監控，確保新鮮羊肉品質

點好餐點可以看到店家現場快炒製作料理，他們家的羊肉湯底也是自己熬煮，使用羊大骨加上時蔬慢火熬煮出食材鮮甜味

總裁家溫體鮮羊肉料理飲料

▼總裁家溫體羊肉飲料櫃

冷藏櫃內的飲料有無酒精飲料以及啤酒等等，比較特別的就是有誠意奶茶、大苑子飲料等等，如果自行帶酒來的話，每桌要收500元開瓶費

總裁家溫體鮮羊肉料理菜單

▼總裁家溫體羊肉菜單

總裁家溫體羊肉菜單主推一個全羊料理，鍋物可以選擇清燉羊肉鍋、藥膳羊肉鍋、蒜頭羊肉鍋等等，另外有鍋底、涮品、招牌白切、火鍋食蔬、火鍋料等等，還有羊肉料理像是沙茶羊肉、塔香羊腦煎蛋、剁椒羊肉、麻油羊三寶，如果不吃羊肉的朋友，也有非羊肉料理，人多可以參考套餐組合，消費僅收現金

▼總裁家溫體羊肉醬料自助區

總裁家溫體羊肉自助區提供包括醬油、烏醋、蒜泥醬、辣椒醬油、秘製豆腐乳等等，吃羊肉少不了沾腐乳醬，加點辣椒更正點

白切羊三層

▼白切羊三層

老實說我是先看到原來除了江家羊肉之外，桃園的總裁家也有白斬三層肉，而且離桃園市區不遠，白切羊三層每天數量有限，賣完就沒有了，吃完真心覺得不用專程跑江家羊肉，這白切三層羊肉口感很棒，羊皮會略帶點Q度，羊肉則是嫩口不油膩，入口也沒有羶味，吃原味就有夠棒，推薦來這裡千萬不要錯過

羊腿皮肉

▼羊腿皮肉

點餐時問了一下店家，說到羊腿皮肉也是店內熱銷菜色，聽到這裡就點下去，吃羊肉真的帶皮就是比較好吃，尤其是國產溫體羊肉，帶皮有滿滿膠質感，咬下去有點微脆彈，羊肉不柴帶有肉汁，不虧是人氣必點，果然好好吃啊

麵線

▼油蔥麵線

每次吃羊肉火鍋都不會錯過要點的麵線，端上桌建議要趕緊趁熱吃，剛好火鍋還要煮一下，可以來份麵線墊墊胃，可以加一些羊油辣椒醬會更好吃

清燉羊肉鍋

▼清燉羊肉鍋

火鍋湯底是清燉羊骨高湯，沒有加入任何中藥材，就是單純羊大骨以及蔬果慢熬而成的湯底，點餐時店家會問你需要什麼火鍋料，上桌時就會都加在裡面，湯頭喝起來很清爽，天然鮮甜滋味很不錯

火鍋料部分樹小編大推芋角鮮肉丸 ，咬下去就有芋頭香氣口感也很棒，另外像是腐竹、魚餃、玉米筍、響鈴捲等等，我們認真覺得他們家火鍋料有用心，不是一般火鍋店那種火鍋料，非常實在，另外啃骨邊肉跟吃骨髓的朋友，鍋底加點可以選擇羊吸骨，或者羊肉塊、黃金六兩肉等等

頂級瘦肉片

▼頂級瘦肉片

幾乎每桌都會點的頂級瘦肉片，新鮮溫體羊肉色澤紅潤帶點油花，店家建議放到鍋內涮個幾秒就好，不然就會太老浪費了

我跟朋友都是涮大約6~8秒左右，我們還笑著說取個吉利的數字，然後涮出來的羊肉，還會有點粉嫩不會太老

國產溫體羊肉口感真的有差，涮個幾秒的羊肉沾點醬馬上入口，羊肉軟嫩多汁又鮮甜，其實不沾醬直接吃也好吃>>>完整文章連結請點我

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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