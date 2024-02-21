蒙古烤肉吃到飽推薦《鐵砂掌新鐵板料理》！《鐵砂掌新鐵板料理》Google破1500則評論4.7星好評，《鐵砂掌新鐵板料理》主打298元蒙古烤肉吃到飽，點排餐就送蒙古烤肉吃到飽，自助區通通吃到飽飲料喝到飽，就連點平日中午優惠蒙古烤肉單碗198元也是自助區通通吃到飽，這價位相當可以啊，而且加入會員享更多優惠，目前是免10%服務費再送大蝦(1/5~3/31 期間限定)，打卡就送荷包蛋，集點還能免費兌換板腱牛排耶！

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鐵砂掌新鐵板料理店家資訊

鐵砂掌新鐵板料理 /FB

地址：台中市北區崇德路一段490號

店家電話：(04)22370021

營業時間： 一 二 三 四 五 11:30~14:30-17:30~20:30；六日11:30~21:30

◆兒童身高未滿90公分或年齡三歲以下享免費

◆75歲以上長者結帳出示身分證件始得優惠

◆低消一份餐點，兒童不限制低消

鐵砂掌新鐵板料理在哪裡?

《鐵砂掌新鐵板料理》位於台中市北區崇德路一段490號，鄰近文心崇德捷運站步行約12分鐘。

《鐵砂掌新鐵板料理》主打蒙古烤肉吃到飽只要298元，平日午餐還有蒙古烤肉單碗198元相當優惠阿！

鐵砂掌新鐵板料理鐵板料理區

一整排等待師傅炒的蒙古烤肉，就知道生意有多好，夾菜完畢放桌上就好，師傅炒的速度很快大約10分鐘以內，店員就會送上桌，這服務很讚啊！

喜歡九層塔一定要加更有層次感

雖然說師傅是在室內炒，可通風系統做得相當優秀，完全沒有油煙味這點很讚耶，而且又能近距離看鐵板快炒的過程，鏗鏘鏗鏘的快速翻炒過程，真的加分不少超級吸睛。

鐵砂掌新鐵板料理環境

位置非常寬敞桌與桌有相對的距離，目測大約有10幾桌，平日用餐時間就全滿，假日切記一定要打電話來預約，這間店真的超級熱門。

除夕至初二店休唷！

鐵砂掌新鐵板料理自助區

現場有五款肉片可以夾取，分別是牛肉、羊肉、雞肉、牛五花、豬肉。

食量不大的人平日中午可以點單碗198元，或想要試試看單碗可以裝多少可以來挑戰看看XD。

蔬菜種類有10多種像是洋蔥、蔥、蕃茄、青椒、豆芽菜、空心菜、高麗菜、豆干等，最特別是還有麵條夾取。

水果當天有芭樂和柳丁

裝完蒙古烤肉的靈魂醬汁就在這啦，隨自己的喜好啦。

這碗就是我超巨的成果啦，先裝菜再裝肉就裝到一座超完美肉山，小資族跟我一樣這樣裝只要198元真的很俗，一碗就超飽，再加上自助區直接飽到天靈蓋啦。

自助區有炸物、牛肉燥飯、豬肉燥飯、濃湯、茶包、汽水、咖啡茶飲、小美冰淇淋都是自助吃到飽，點198元也是可以吃到飽唷。

自助區不定期供應，今日提供義大利麵、炸豆腐、薯塊

牛肉燥、豬肉燥、白飯都是自助取用

提供玉米濃湯和味增湯兩款

除了咖啡茶汽水氣泡水之外，還有提供茶包系列

提供小美冰淇淋五種口味也有甜筒可以裝

鐵砂掌新鐵板料理菜單

平日蒙古烤肉吃到飽298元，假日328元，點排餐送蒙古烤肉，店內用餐10%服務費。

加入鐵砂掌會員會有超多好禮優惠到3.31唷，除了免服務費送蝦外還可以集點唷

荷包蛋打卡評論就送唷，配蒙古烤肉有夠搭。

蒙古烤肉吃到飽$298 /單碗$198

蒙古烤肉肉質都很OK一點也不乾柴很好咬，調味不死鹹，我個人還滿推薦的。

帶骨牛小排$628

點排餐就送蒙古烤肉吃到飽，換算牛小排約330元很划耶。

牛小排給了兩大塊，盤子會給海鹽胡椒粉等。

肉質約5分熟，外皮脆香咬起來軟嫩多汁充滿香氣，有預算的人很推薦要來吃看看。

雞排$398

點排餐就送蒙古烤肉吃到飽換算雞排約100元，貼心還有加熱石加熱。

雞肉外皮焦脆肉軟嫩，沾點海鹽就很好吃了。

深海鮮魷$159

充滿海鮮鮮味的魷魚Q彈有咬勁，很推薦一定要點來吃！

干貝$159

干貝大顆鮮甜帶有鐵板香氣

大蝦$0

沒錯是零元喔！加入會員優惠卷點盤餐就直接送，蝦子都貼心去殼只要大口咬下就對了啦，超讚的。

整體來講是一間很佛系的店，平日午餐蒙古烤肉198元，還享有自助區吃到飽真的很優秀，對食量不大或是跟我一樣很會裝的朋友千萬不要錯過這間可以來挑戰看看，不過當然同桌是同價格計算啦，CP值真的很高推薦給你們啦。

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