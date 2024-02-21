餐廳想要成功，一是要有美味的餐點，二是要有吸引人的話題。

疫情過後，2024 年重新開幕的老字號高檔火鍋-「九寨十鍋 正宗川味火鍋 中山店」，最不缺的就是話題。整整三層樓寬闊的用餐空間，美得令人膛目結舌的千萬裝潢，時尚摩登的 TIFFANY 綠包廂，還有全台最大的室內造景瀑布，貫穿二、三樓，高達九公尺的流水牆傾洩而下，有如「黃河之水天上來」，將台灣火鍋店的豪華，推升到令人流連忘返的新境界。

話題夠了，那麼「九寨十鍋 正宗川味火鍋 中山店」的餐點到位嗎？招牌湯底＂四川麻辣鍋＂，每天費時費工，用朝天椒、燈籠椒、滿天星等 5 種國外進口辣椒與豆瓣，與 20 種辛香料調配成最佳比率，熬煮出正宗川味麻辣鍋，保證令你一吃難忘。還有五種美味湯底，天香蒙古鍋、酸菜白肉鍋、美顏蕃茄鍋、藤椒酸菜魚、花膠干貝雞，每一種都是涮肉煮菜的好搭擋，色香味俱全。

湯底不凡，肉品更是一時之選，台灣牛、澳洲牛、美國牛、日本牛一應俱全，要讓你的味蕾一秒環遊世界。最特別的要屬日本 A5 近江和牛肋眼，宛如大理石的漂亮油花，鮮甜多汁的口感，絕對是吃過就回不去的頂級美味。

超長的營業時間，從早上 11 點，一路開到凌晨 4 點，而且中間不休息，不管你要吃早午餐、午餐、下午茶、晚餐或是宵夜都可以。台北捷運中山站步行過來，只要 2 分鐘，呼朋引伴、相揪聚餐非常方便。2024 龍年到，想找中山區美食或是聚餐餐廳，來「九寨十鍋」享受高檔火鍋饗宴就對了，保證吃完之後，大家都＂龍＂光煥發，和樂＂龍龍＂！

在寸土寸金的台北市中山區中山北路二段，一開就是三層樓，總計 300 坪，還砸下千萬重金裝潢，只為了給顧客最舒服的用餐環境，這樣的豪氣，我只能說佩服！

到一樓的櫃台報上訂位資訊之後，我們從樓梯拾級而上，映入眼簾的是雲龍意象的造景。

二、三樓的空間同樣寬敞，每層樓都只規劃了少少幾個半包廂，相當大氣！每一個包廂之間，用頂天立地的木隔屏隔開，上鑲雕花窗櫺，以 TIFFANY 綠為主色調。美觀性、隱私性、舒適性之佳，讓我一見傾心，立馬決定從此把「九寨十鍋 正宗川味火鍋 中山店」列為台北＂火鍋推薦＂和＂聚餐推薦＂的雙料冠軍！

如此賞心悅目的網美餐廳，立刻吸引一些消息靈通的網美前來取景拍照，早在我預料之中；不過，就怕以後這裡變成 IG 上最夯的網美景點，讓想吃的朋友一位難求！

除了有 4 人座、6 人座半包廂，若有公司行號、機關團體聚餐，或想開個同學會也沒有問題， 8 人桌、10 人桌也有；如果還不夠，把中間的活動門拉開來，一次容納個 20 人，應該也是輕鬆寫意。

高檔火鍋即使在細節上也不能馬虎，醬料、佐料得用金燦燦的不鏽鋼斜口碗來裝，才配得上華麗的千萬抖音裝潢。

醬料的種類應有盡有，想調出屬於自己的好味道，毫無問題。除了常見的蔥花，價格易因季節大幅波動的香菜，也在自由取用的佐料之列，對於香菜愛好者的我來說，不啻是一大福音。還有別的地方吃不到的川味豆豉，敢吃辣的朋友，一定要試試有多厲害。

這麼高級的火鍋，點菜系統當然也要跟得上時代，iPad 平板每桌都有，就放在桌邊抽屜，吃到一半想加菜，手指點幾下，服務馬上來。

餐點照片詳實，標價清楚，湯底還細分大、中、小不同分量，可以依照人數多寡自由選擇，相當貼心。

這次我們一家 4 人用餐，選了兩種湯底的鴛鴦鍋，分別是＂藤椒酸菜魚＂和＂花膠干貝雞＂。值得一提的是，這裡也可選擇一桌只有一種湯底的正常鍋，不一家得用鴛鴦鍋哦。

金光閃閃的鍋子，是「九寨十鍋」請廠商特別打造，握把處還印上店名，質感一流。不過，要特別留意鍋子的傳熱效率相當好，所以溫度非常高，用餐途中若想轉動鍋子，記得要拿東西隔熱，以免燙傷。

＂花膠干貝雞＂湯底是以干貝、花膠、雞骨、豬骨、多種蔬菜與數十種上等中藥材，以慢火熬煮 10 小時以上，融合各種食材菁華而成的上等高湯。我試喝一口，果然自然甘甜且溫順不辣，滋味非凡。這湯底不僅可以直接喝，而且裡面還有底料：烏骨雞和花膠。烏骨雞的口感自不待言，鮮嫩多汁，纖維細緻；更特別的是＂花膠＂，口感軟滑，類似蒟蒻，有淡淡的清香，非常特別。

《註》＂花膠＂就是中國著名四大補品︰＂鮑、參、翅、肚＂中的＂肚＂，主要成分是高黏性膠體蛋白、黏多糖物質及多種維生素，是一種真正的高級滋補品，低脂肪、低膽固醇，膠質滿滿，愛美的女性朋友可以多吃。

若要說這兩年火鍋界最火紅的話題莫過於＂酸菜魚＂，幾家有名的酸菜魚餐廳一位難求，常常不得其門而入。如果你已經受夠那些酸菜魚名店訂不到位的氣，告訴你一個好消息，現在來「九寨十鍋」也可以吃到正宗的＂藤椒酸菜魚＂。秘制的酸菜，鹹、酸、甘兼具；無刺的帶皮鱸魚，細膩嫩滑；配上麻感比花椒輕微的藤椒，滋味層次豐富，超開胃！對比於我之前吃過的＂酸菜魚＂，這裡的＂藤椒酸菜魚＂不管是辣度或麻度都溫和多了，不敢吃太辣又想品嚐酸菜魚美味的朋友，來「九寨十鍋」就對了！

用餐就送現打果汁一壺，＂奇異果汁、西瓜汁＂任選，我們選擇奇異果汁，百分之百純果汁，自然微酸的滋味，兼具開胃和解膩的功效。

日本 A5 近江肋眼 NT：2280

好不容易一家人可以一起吃火鍋，又逢過年期間，當然要吃得豪華一點。既然要吃豪華一點，＂日本 A5 近江肋眼＂，當然是不二之選。

近江牛是日本歷史最久的肉用牛，與松阪牛、神戶牛並稱為日本三大和牛之一。每一片肉片就像絕美的櫻花，落在白皚皚的雪地上，淡粉的瘦肉中，點綴著大理石紋油花，美得就像一幅畫。

「九寨十鍋」的＂日本 A5 近江肋眼＂給得很大方，每一片攤開來，都比臉還要大，在微滾的湯底來回涮幾下，就是人間美味。和牛肉含有高濃度油酸，而油酸具有相當低的熔點，這正是和牛之所以有入口即化口感的秘密。在日本和牛中，尤以近江牛的油酸最豐富，所以「入口即化」是事實而不是形容詞。日本和牛的絕妙鮮甜美味，沒吃過根本無從想像，絕對是牛肉的天花板，吃過就回不去了！所以，如果您的預算夠，強烈建議一定要點起來！

去骨牛小排 NT：880

牛小排肉質較結實，特色是中間有一條明顯的油花，含有豐富油脂，油花分布均勻，拿來煮火鍋最適合。

「九寨十鍋」的去骨牛小排，切得很有厚度，誠意十足。涮到 5~7 分熟最好吃，軟嫩中帶有嚼勁是它最迷人的地方，鮮甜的口感，是許多牛肉控的最愛。

本土溫體雪花 NT：720

本土溫體牛的魅力有多大？端看每年有多少饕客被牛肉湯吸引，專程跑一趟台南就知道。現在，台北的牛肉控們想吃溫體牛，再也不用辛苦地長途跋涉，因為「九寨十鍋」就有最新鮮的本土溫體牛。

本土溫體牛的肉質軟嫩，脂肪適中，軟中帶 Q 的口感是它的特性。「九寨十鍋」的本土溫體牛，切得比台南牛肉湯的肉片厚，所以 Q 勁和彈性都更明顯，不管涮至幾分熟，都能令人口齒留香。

滷水拼盤 NT：320

這盤＂滷水拼盤＂是少見的＂白滷＂，內容有＂牛筋、肥腸、牛肚＂，因為不加醬油，所以顏色較淺。別看它顏色淺，其實滷得相當入味，少了醬油，吃起來更健康。

說實在，以前我對蜂巢狀的牛肚是敬謝不敏，因為總是覺得咬起來很費勁；可是這個卻不會，有嚼勁、滋味夠，不會咬不爛。牛筋的膠質特多，咬起來有點像海參但更紮實， Q 彈的口感很迷人。肥腸處理得很乾淨，沒有一絲異味，帶點脆感的嚼勁，愈咬愈香。

本土脆毛肚 NT：320

毛肚，又叫牛百頁，是牛的第三個胃，表面有很多粉刺，實際上是胃壁的絨毛。看起來有點恐怖的毛肚，在老饕的眼中可是極品。

將毛肚放入滾燙的火鍋中，煮個五分鐘左右口感最好，煮太久會變得老硬不好吃，煮不夠太生會造成腸胃不適。煮得好的毛肚，吃起來爽脆異常，特殊的口感會讓人上癮。

豬腦花 NT：180

豬腦花號稱四川料理界的三大暗黑菜品之一，是吃正宗四川麻辣火鍋的必點食材，更是名列滿漢全席菜單中的珍饈。沒有嚐過的朋友，一家要放膽試試，包你會一吃愛上。

用漏勺盛裝，將豬腦花浸入火鍋中滾燙一陣，讓湯汁充分滲入縫隙之間再撈起。外表油亮，香氣撲鼻，口感鮮美滑嫩，入口即化，綿軟細緻的口感像極了豆花，但吞嚥之後，仍會有一層滑膩的油脂停留在舌面上，令人回味無窮！

綜合海鮮 NT：780

海鮮是我的最愛，這一盤綜合海鮮裡有七種海鮮：北海道干貝、特大草蝦、香蕉蝦、澎湖小卷、九孔鮑魚、鯛魚片、特大蛤蠣，澎派感十足！

最令人驚豔的是草蝦的尺寸，跟臉一樣長，大得嚇人，害我一度還錯認為黑虎蝦，香蕉蝦跟它一比，體型就有明顯的落差。

我喜歡吃蝦，但不喜歡剝蝦，因為不僅會弄髒雙手，一不小心還會弄髒衣服。還好「九寨十鍋」有超貼心的剝蝦桌邊服務，終於可以爽快的大口吃蝦了！

我喜歡吃草蝦，因為草蝦的肉質既緊實又 Q 彈，最重要的是體大肉厚，吃起來爽度一流。再加上滿滿的蝦膏，濃郁鮮香，叫人吮指回味，愛不釋口。

外表金黃色的香蕉蝦，是明蝦跟白蝦的混種，體型雖然不如草蝦，但好吃的程度不遑多讓。口感類似明蝦，比較軟脆，且帶有特殊的果香；尤其是金黃色的外表自帶喜氣，很適合逢年過節時點一盤來享用。

北海道干貝的鮮美眾人皆知，每個尺寸都超過五十元硬幣，稍微汆燙一下即可，煮久纖維變老變硬，可就暴殄天物了。

飽滿厚實的北海道干貝，是＂鮮＂味的代表，鮮少有人能抗拒牠的美味。半熟的北海道干貝軟嫩之至，微彈的口感和鮮甜的肉汁，叫人魂牽夢縈，難怪古人要說：「食後三日，猶覺雞蝦乏味」。

九孔其實是鮑魚的一種，口感軟嫩，但比鮑魚紮實，Q 彈有嚼勁，我覺得鮮味不輸鮑魚。

澎湖的海鮮就是新鮮的代表，且因澎湖海域的海水鹹度較高，所以澎湖小卷怎麼煮都好吃，肉質嫩滑，海味十足。

鯛魚低脂肪、低負擔、高營養，肉質細緻，帶有豐富油脂，但最怕帶有土腥味，還好「九寨十鍋」的鯛魚片夠新鮮，沒有這個問題。

特大蛤蠣不管視覺效果或是口感都是一流，尤其是爆漿的鮮味令人著迷，讓人一顆接一顆，吃個不停。

起司蝦丸 4顆 NT：220

吃過蝦丸，沒吃過這麼貨真價實的蝦丸，幾乎整顆都是蝦肉，難怪服務生會大力推薦。鮮甜的蝦肉，加上起司的無敵香氣，這麼優秀的起司蝦丸，確實值得推薦！

老油條 NT：80

老油條看似平常，卻是麻辣鍋必點的神物，吸飽湯汁之後，味道之佳，讓人無法抗拒。不過，誰規定只有吃麻辣鍋才能點油條？我們沒有點麻辣鍋，老油條卻是一定要點的。我喜歡把它泡在湯底上，不去翻動它，這樣就可以吃到一半脆、一半軟的雙重口感，雙倍享受，您不妨也試試看。

綜合丸 NT：360

吃火鍋，不吃點丸類、餃類，就好像缺了什麼一樣，不夠完美，所以我們點了一盤綜合丸，做為壓軸。

水蓮 NT：120

水蓮富含膳食纖維，口感新鮮爽脆，還可以幫助消化，吃完大魚大肉之後，我喜歡點一盤來均衡一下營養。

吃飽喝足之後，服務生送來贈送的甜點，正是很受歡迎的古早味布丁。綿密溼潤的口感，特殊的濃郁焦糖味，為這一頓火鍋大餐畫下完美的句點。

「九寨十鍋」是台北老牌的麻辣火鍋店，連美食評論家 胡天蘭 老師都曾經特別撰文推薦，2022 年因租約到期暫時休息。如今覓得新址再出發，不但有老店復刻的絕佳美味，還砸下千萬裝潢，營造全台最豪華、最舒適的用餐空間，矢言再創新高峰！這次我們前來用餐，吃到以前沒有看過的新奇食材，例如日本近江和牛、豬腦花、毛肚，每一種都好吃得令人驚喜爆棚！除此之外，服務之親切周到，也令人稱許，不但有桌邊剝蝦服務，聽說老闆有意推出餐飲界前所未有的托嬰服務。如此心心念念為顧客提供最隹服務的店家，絕對值得大家用新台幣給予最大的鼓勵！

🎀九寨十鍋 正宗川味火鍋 台北中山店🎀

🏡地址：台北市中山區中山北路二段6號8號 (捷運中山站)

☎️商家電話：02-2511-1172

🕐營業時間：早上 11:00~凌晨 04:00

👉FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553893854312&locale=zh_TW

👉IG：https://www.instagram.com/g.t.yakiniku/

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