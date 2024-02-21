侯黑鍋物 （蘆洲店）

電話：(02)8285-8097

地址：新北市蘆洲區民權路54號

交通：捷運三民國中站，步行約4分鐘

營業時間：午餐11:30-15:00/晚餐17:30-21:30

用餐方式：不收服務費/只收現金

FB：侯黑鍋物

相信很多人對於『東北之家酸菜白肉鍋』這個品牌不陌生，

而「侯黑鍋物」正是東北之家新創立的品牌。

以明亮新穎的風格展演出新氣象，

並延續多年來美味的記憶，

打造個人也能獨享的酸菜鍋。

我原本就對酸辣食物有份無法割捨的愛，

同時也一直是東北之家的忠實顧客，

現在能不用呼朋引伴也不用遷就大家時間，

一個人說走就走，想吃就吃，

獨享鍋物實在太幸福了～～

醬料的配料很多元，

我個人對於特製的風味調醬情有獨鍾，

光是這個醬料拌麵我也能輕鬆吃光光，

真的好喜歡。

提供的飲料部分，

添加了乳酸菌的果汁帶有很些微的鹹味，

但一點都不突兀，

酸酸甜甜超級順口。

菜單上各項的價位讓我滿驚豔的，

加點的部分都是銅板價，

就連主餐的價格也非常親民，

實際品嘗到內容和份量後，

更是對這CP值讚嘆不已。

點餐方式就是從湯底開始選擇，

湯底部分，

不僅是酸菜鍋有加入乳酸菌，

每一種湯底的基底都有加入乳酸菌，

並且一切純天然打造，

吃得美味也同時兼顧健康。

接著選相搭配的主餐（肉品或海鮮）和副餐。

除了火鍋之外，

更有很有特色的熟食、甜點和火鍋料好夥伴，

這些都是東北之家的招牌之一，

也是大力推薦的必點料理。

蔬菜盤也是走完全天然食材的路線，

以各式蔬菜、根莖類和菇類相互搭配，

讓大家吃得健康少負擔。

如果鍾情於火鍋料的朋友也可以用銅板價加點，

照自己口味走就對了。

目前正值開幕期間，

來店用餐就招待手工蔥油餅和涼拌冬粉絲，

老饕吃法就是要用蔥油餅包覆冬粉絲一起吃，

酥香蔥油餅和酸香味十足的冬粉真的超搭，

增添了濕潤度和口味上的層次，

多吃幾個也不會膩。

青麻椒臭豆腐＄59

麻和辣的滋味比較輕微，

大眾口味接受度高。

但香氣真的非常逼人，

一入口湯汁傾瀉而出，

從豆腐孔隙中竄出的濃郁湯汁非常迷人，

吸附了滿滿湯汁的豆腐超級入味，

就連湯汁也忍不住通通喝光光。

酸菜乳酸菌湯底

「侯黑鍋物」主打之一的酸菜乳酸菌鍋非常特別，

有別於一般市面上使用大白菜製作酸菜，

而是選用更能保護腸胃並增生更多乳酸菌的高麗菜。

用天然的方式發酵製作，

自然的酸度超級刺激味蕾，

讓人忍不住一直喝一直喝，

舒服的酸味非常開胃。

搭配肉類不僅很適合，

還完全不會膩，越吃越上癮。

遇上蔬菜和豆腐，

更是徹頭徹尾吸了滿滿湯汁，

讓人吃了還想再吃。

侯黑青麻湯底

同樣是招牌之一的青麻口味，

微微的辣度和香氣，

絲毫不覺得油膩有負擔，

湯底也是輕鬆喝下好幾碗。

經過洗禮的肉片更是沾裹了一層香氣，

即使不用沾醬也很夠味。

最棒的是這款青麻湯底是擔心麻辣鍋過度油膩者的福音，

能品嘗到麻辣好滋味的同時，

還能讓腸胃舒舒服服，大口大口放心吃。

玫瑰紅酒牛

以沾取或是直接淋上肉片的的方式，

之後再加入火鍋中輕涮個幾秒。

依照菜單上的建議放入酸菜乳酸菌鍋中，

完全打破酸菜就要搭配白肉的定律，

肉質軟嫩多汁，

油脂的甜味更是表現的淋漓盡致，

儘管油脂豐沛也絲毫不膩口，

好吃，真的好吃。

脆皮豬五花

粉嫩的豬五花只要下鍋7秒，

就是那麼精準的不敢怠慢，

對於美食果然還是要有一份堅持啊。

悠遊於滾燙湯中的豬五花，

油脂部分華麗變身為帶有脆度的口感，

沒有一絲肥膩，

香氣和甜度蔓延整個口腔，

細緻的滋味讓人愛不釋口。

酥炸排骨酥＄59

排骨酥是當天新鮮現炸的，

上桌後還必須進入湯鍋再煮至熟透。

現炸的排骨酥不但又香又夠味，

吃得出新鮮沒有油膩和冷凍過的滋味，

而且煮過外皮也不會過於軟爛，

保持口感，每一口都是有水準的呈現。

菜盤中很少見的珊瑚藻，

下鍋三秒就立刻起身，

兼具脆感和柔滑的姿態，

是火鍋中亮眼的嬌點。

由於我個人的迷思和喜好，

酸菜鍋就是加入寬粉最對味，

那麼好的湯頭就是要充分利用，喝乾抹淨啊。

儘管已經吃得很飽，

但徹底注入湯汁的寬粉我怎麼能放過。

豆沙鍋餅＄49

外層又酥又香而且不油，

一口咬下帶有Q度的餅皮溫柔包覆，

內層甜蜜的紅豆泥備受寵溺的依附，

就連放涼了吃也一點也不膩。

我想這美好的滋味，

足夠讓我帶著笑容離開，

時不時回想起還念念不忘。

侯黑鍋物 （蘆洲店）

電話：(02)8285-8097

地址：新北市蘆洲區民權路54號

交通：捷運三民國中站，步行約4分鐘

營業時間：午餐11:30-15:00/晚餐17:30-21:30

用餐方式：不收服務費/只收現金

FB：侯黑鍋物