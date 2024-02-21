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【新北市 蘆洲區/捷運三民國中站】侯黑鍋物-冠軍酸菜當之無愧，開胃酸菜乳酸菌鍋和過癮青麻鍋讓人吃了還想再吃

2024-02-21 17:12:18 Ally 人氣：102
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窩客好文

Ally

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：侯黑鍋物（蘆洲店）
phone02-82858097
place新北市蘆洲區民權路54號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php5yUH8g

侯黑鍋物 （蘆洲店）

電話：(02)8285-8097

地址：新北市蘆洲區民權路54號

交通：捷運三民國中站，步行約4分鐘

營業時間：午餐11:30-15:00/晚餐17:30-21:30

用餐方式：不收服務費/只收現金

FB：侯黑鍋物

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相信很多人對於『東北之家酸菜白肉鍋』這個品牌不陌生，

「侯黑鍋物」正是東北之家新創立的品牌。

以明亮新穎的風格展演出新氣象，

並延續多年來美味的記憶，

打造個人也能獨享的酸菜鍋。

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我原本就對酸辣食物有份無法割捨的愛，

同時也一直是東北之家的忠實顧客，

現在能不用呼朋引伴也不用遷就大家時間，

一個人說走就走，想吃就吃，

獨享鍋物實在太幸福了～～

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醬料的配料很多元，

我個人對於特製的風味調醬情有獨鍾，

光是這個醬料拌麵我也能輕鬆吃光光，

真的好喜歡。

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提供的飲料部分，

添加了乳酸菌的果汁帶有很些微的鹹味，

但一點都不突兀，

酸酸甜甜超級順口。

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菜單上各項的價位讓我滿驚豔的，

加點的部分都是銅板價，

就連主餐的價格也非常親民，

實際品嘗到內容和份量後，

更是對這CP值讚嘆不已。

點餐方式就是從湯底開始選擇，

湯底部分，

不僅是酸菜鍋有加入乳酸菌，

每一種湯底的基底都有加入乳酸菌，

並且一切純天然打造，

吃得美味也同時兼顧健康。

接著選相搭配的主餐（肉品或海鮮）和副餐。

除了火鍋之外，

更有很有特色的熟食、甜點和火鍋料好夥伴，

這些都是東北之家的招牌之一，

也是大力推薦的必點料理。

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蔬菜盤也是走完全天然食材的路線，

以各式蔬菜、根莖類和菇類相互搭配，

讓大家吃得健康少負擔。

如果鍾情於火鍋料的朋友也可以用銅板價加點，

照自己口味走就對了。

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目前正值開幕期間，

來店用餐就招待手工蔥油餅和涼拌冬粉絲，

老饕吃法就是要用蔥油餅包覆冬粉絲一起吃，

酥香蔥油餅和酸香味十足的冬粉真的超搭，

增添了濕潤度和口味上的層次，

多吃幾個也不會膩。

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青麻椒臭豆腐＄59

麻和辣的滋味比較輕微，

大眾口味接受度高。

但香氣真的非常逼人，

一入口湯汁傾瀉而出，

從豆腐孔隙中竄出的濃郁湯汁非常迷人，

吸附了滿滿湯汁的豆腐超級入味，

就連湯汁也忍不住通通喝光光。

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酸菜乳酸菌湯底

「侯黑鍋物」主打之一的酸菜乳酸菌鍋非常特別，

有別於一般市面上使用大白菜製作酸菜，

而是選用更能保護腸胃並增生更多乳酸菌的高麗菜。

用天然的方式發酵製作，

自然的酸度超級刺激味蕾，

讓人忍不住一直喝一直喝，

舒服的酸味非常開胃。

搭配肉類不僅很適合，

還完全不會膩，越吃越上癮。

遇上蔬菜和豆腐，

更是徹頭徹尾吸了滿滿湯汁，

讓人吃了還想再吃。

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侯黑青麻湯底

同樣是招牌之一的青麻口味，

微微的辣度和香氣，

絲毫不覺得油膩有負擔，

湯底也是輕鬆喝下好幾碗。

經過洗禮的肉片更是沾裹了一層香氣，

即使不用沾醬也很夠味。

最棒的是這款青麻湯底是擔心麻辣鍋過度油膩者的福音，

能品嘗到麻辣好滋味的同時，

還能讓腸胃舒舒服服，大口大口放心吃。

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玫瑰紅酒牛

以沾取或是直接淋上肉片的的方式，

之後再加入火鍋中輕涮個幾秒。

依照菜單上的建議放入酸菜乳酸菌鍋中，

完全打破酸菜就要搭配白肉的定律，

肉質軟嫩多汁，

油脂的甜味更是表現的淋漓盡致，

儘管油脂豐沛也絲毫不膩口，

好吃，真的好吃。

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脆皮豬五花

粉嫩的豬五花只要下鍋7秒，

就是那麼精準的不敢怠慢，

對於美食果然還是要有一份堅持啊。

悠遊於滾燙湯中的豬五花，

油脂部分華麗變身為帶有脆度的口感，

沒有一絲肥膩，

香氣和甜度蔓延整個口腔，

細緻的滋味讓人愛不釋口。

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酥炸排骨酥＄59

排骨酥是當天新鮮現炸的，

上桌後還必須進入湯鍋再煮至熟透。

現炸的排骨酥不但又香又夠味，

吃得出新鮮沒有油膩和冷凍過的滋味，

而且煮過外皮也不會過於軟爛，

保持口感，每一口都是有水準的呈現。

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菜盤中很少見的珊瑚藻，

下鍋三秒就立刻起身，

兼具脆感和柔滑的姿態，

是火鍋中亮眼的嬌點。

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由於我個人的迷思和喜好，

酸菜鍋就是加入寬粉最對味，

那麼好的湯頭就是要充分利用，喝乾抹淨啊。

儘管已經吃得很飽，

但徹底注入湯汁的寬粉我怎麼能放過。

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豆沙鍋餅＄49

外層又酥又香而且不油，

一口咬下帶有Q度的餅皮溫柔包覆，

內層甜蜜的紅豆泥備受寵溺的依附，

就連放涼了吃也一點也不膩。

我想這美好的滋味，

足夠讓我帶著笑容離開，

時不時回想起還念念不忘。

 

侯黑鍋物 （蘆洲店）

電話：(02)8285-8097

地址：新北市蘆洲區民權路54號

交通：捷運三民國中站，步行約4分鐘

營業時間：午餐11:30-15:00/晚餐17:30-21:30

用餐方式：不收服務費/只收現金

FB：侯黑鍋物

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酸菜 火鍋 蘆洲 三民高中站
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