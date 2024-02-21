裏食 LI SHIH｜竹科旁新開幕老宅港式料理，傳承正宗香港師父的好滋味!

近期在新竹吃到最喜歡的店就是這家，開幕就擁有高討論度的【裏食 LI SHIH】，主廚曾在米其林星級餐廳工作，傳承自正宗香港師傅的好手藝，堅持以純手工包製每道港式小點，打造出小份量的精緻港式料理，幾乎每一樣餐點都好吃無雷，就算一個人來吃也很推薦！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【裏食 LI SHIH】位於新竹市東區長春街，老宅改建的文青風格外觀，讓人經過時忍不住多看幾眼，鄰近新竹科學園區和新莊車站，開車可停放於附近的新莊停車場（20元/小時）。

▼【裏食 LI SHIH】用餐空間分為兩個不同風格的空間，前面的木質吧台區適合單人享受，後面則是適合多人的座位區，保留了許多老宅本身的元素，像是地板的花磚就超有懷舊復古感，港式復古咖啡廳風隨便拍氛圍都好讚。

▼【裏食 LI SHIH】半開放式廚房能看到料理過程，店內的港式點心更都是店家純手工包製。

▼【裏食 LI SHIH】採取自助式用餐服務，備有茶水和醬料可以取用，也有兒童椅和兒童餐具，沒有收取服務費。

菜單

餐點介紹

北菇蒸雞飯💰168元

▼招牌必點的這道北菇蒸雞飯，以香港正統蒸飯使用的泰國米飯，搭配去骨雞腿肉，雞肉的口感滑嫩到不行，隨著咀嚼散發出肉香，並附有特製醬油可以自由淋上，拌著泰國米吃起來乾爽粒粒分明，口味不會太鹹剛剛好！

桂花雪梨燉排骨湯 💰158元 蟲草花燉雞湯 💰158元

▼很喜歡它們家的燉湯系列，以雞骨豬骨搭配多種蔬果熬煮，桂花雪梨燉排骨湯更加入水梨果肉，同時帶點桂花香氣餘韻好有趣，蟲草花燉雞湯也是清甜爽口的路線，蟲草花咬起來嫩脆爽滑具有獨特香氣，連湯裏頭的肉燉煮的很入味，輕輕一咬就會骨肉分離！

裏食流沙包💰48元

▼讓我念念不忘的裏食流沙包，金沙內餡鹹甜香的滋味會上癮，不會太油或太膩，吃的時候要小心會爆漿！

咖哩魚蛋💰88 元

▼咖哩魚蛋吃起來有點微辣感，每顆魚蛋都包覆著濃郁咖哩醬汁，嚼勁又彈牙也很不錯！

臘味蘿蔔糕 💰88元

▼外酥內軟綿的臘味蘿蔔糕，加入蘿蔔絲、臘腸、金華火腿等配料，無論單吃或沾醬都各有風味!

鮮蝦魚子燒賣 💰78元

▼以純手工包製的鮮蝦魚子燒賣，頂頭擺著整尾的鮮蝦，咬起來比外面得更Ｑ彈紮實，滿滿鮮味在口中炸開！

孜然杏鮑菇💰58元 陳醋醃蘿蔔💰58元

▼除了港式料理也有許多小菜品項，像是陳醋漬蘿蔔、胡麻時蔬、孜然杏鮑菇、甜醋花椒小黃瓜、涼拌雲耳，孜然杏鮑菇咬起來滑嫩彈牙，加上孜然香氣好涮嘴，陳醋醃蘿蔔爽脆帶點微辣感，調味都不會太重，配上餐點很有開胃的效果。

半凍冰糕💰145元 焦糖榛果布丁 💰128元 楊枝甘露 💰128元

▼它們家的甜點絕對不能錯過，老闆娘擁有法式甜點的烘焙背景，完勝外面許多甜點店的水準，首推看起來很神秘的半凍冰糕，其實是傳統的義大利經典冰淇淋，灑上香烤過的焦糖堅果碎，略帶黏性的口感中，能吃到鹹脆的鹽之花鹹顆粒，每一口都帶來豐富的層次變化。

▼焦糖榛果布丁是成熟大人系路線，口感偏紮實類型，入口明顯的榛果味襲來，尾韻散發干邑白蘭地的風味，楊枝甘露則是正宗的港式風味，能吃到芒果肉和葡萄柚，酸中帶甜層次分明，每一口吃起來都好豐富~

港式奶茶 💰98元 鹹檸七 💰88元

▼茶餐廳常見的飲品在這裏也有，來自店家自己熬煮的茶，喝起來順口不苦澀，港式奶茶甜度也不會太高，還原在香港當地喝到的風味！

用餐心得

下次和姊妹聚會也可以吃港式料理，【裏食 LI SHIH】從鹹食到甜點都很有水準，最大的特色就是餐點皆由自家純手工製作，不使用市面上的半成品給顧客，可以感受到店家充滿溫度的用心，用餐環境更有如咖啡廳般好看，顛覆我對於傳統港式料理的想像！

店家資訊

裏食 LI SHIH

粉絲團 : 裏食 LI SHIH IG

電話 : 03-577-0193

地址：新竹市東區長春街92號

營業時間：11:00–14:00 17:00-20:30 (週一二休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/