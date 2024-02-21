這次過年回到高雄，在地的高雄老饕推薦了位在左營的首爾豬韓式燒肉給我們，老闆是韓國人，韓式烤肉小菜都非常道地，燒肉還有專人代烤服務不用擔心肉沒熟或烤焦，最重要的是雙人套餐1000元內就能吃到，多種韓式小菜還能無限續，CP值真的超高！假日用餐建議提前預訂喔！
開車前往可停餐廳後方的富民安吉停車場或Times高雄安吉富國停車場。
▲首爾豬位在左營明誠二路上，附近有許多異國料理餐廳，外國人也不少。
▲首爾豬菜單：有烤肉、鍋類可選，有選擇障礙的的話可直接選多人套餐，我們這次選了三人套餐1499元，有豬肉拼盤、松阪豬、去骨雞腿排、綜合野菜、蒸蛋、大醬湯、鐵板起司玉米、辣炒年糕、石鍋拌飯超級豐盛。
▲店內用餐空間寬敞舒適，使用鐵桶來設計桌椅真的很有韓國路邊攤小吃的氛圍，抽風機很強大店內幾乎沒有聞到油煙味。
▲桌上有個人調味沾醬，有辣醬、黑胡椒醬、蒜片和洋蔥醬油可搭配烤肉一起食用。
▲生菜盤和韓式小菜：泡菜、黃豆芽、沙拉、甜不辣、洋蔥、海帶，吃完還能續真的超讚的！小菜品質不錯，海帶酸酸甜甜很開胃。
▲泡菜微辣有脆度，已經調整至台灣人習慣的口味，可單獨吃或使用生菜葉包著燒肉一起吃。
▲店家提供的代烤服務真的超讚，每種肉有不同的烤法，不會沒熟或過焦，跟我們自己烤出來的品質就是不一樣，烤盤是斜的，烤出來的油能順利的流到旁邊的小碗，吃起來不會有油膩感，烤好的肉會放在旁邊的架子上避免過熟影響肉質。
▲松阪豬表面烤得金黃有脆度，吃起來完全沒有油膩感。
▲豬肉拼盤其他部位的肉品質也不錯，表面微焦完全沒有豬腥味，肉質也完全沒有乾柴感。
▲去骨雞腿排使用鋁箔紙包覆，讓肉汁充分鎖在在肉內，口感鮮嫩多汁。
▲使用生菜包著烤肉、洋蔥、泡菜、豆芽一起吃，烤肉的油脂與清爽的蔬菜完美融合，非常解油膩。
▲辣炒年糕附了一顆水煮蛋，整體辣度算小辣，年糕口感扎實有嚼勁。
▲大醬湯內有蛤蠣、香菇和豆腐等配料，湯頭很溫和喝起來不會有辛辣感。
▲鐵板起司玉米內有香濃的起司配上脆甜飽滿的玉米，帶有鐵板的微微焦香味。
▲石鍋拌飯上有滿滿的海苔絲，配料有小黃瓜片、豬肉、干絲，將湯匙攪拌即可食用，敢吃辣的話可再加入韓式辣椒醬進去讓味道更提升，意外的是鍋壁上沒有鍋巴跟我想像的不大一樣。
▲蒸蛋呈現半熟狀態，口感水嫩有淡淡焦香，底部和鍋壁上有微焦感。
雞蛋糕短評：高雄最道地的韓式燒肉，小菜可無限續盤，松阪豬品質不錯有脆度，韓式泡菜口感脆甜，石鍋拌飯也很好吃，有專人幫忙烤肉不用擔心肉烤不熟，整體CP值非常高。
用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★★
CP值★★★★
首爾豬美食資訊：
地址：高雄市左營區明誠二路408之1號
電話：075507735
官網：
營業時間：17:00–23:30 (周五、周六公休)
停車場：無
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：有(foodpanda)、()
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【高雄食記】正牌白糖粿 - 2020年高雄十大夜市美食，白糖粿我只服這家
- 【高雄食記】老牌雄米糕(光復旗艦店) - 60年在地米糕老店，鳳山必吃小吃清單
- 【高雄食記】倆伯羊肉 - 鳳山60年老字號羊肉店，生意超級好
- 【高雄食記】魯班 LuBen - 超用心精緻餐點，選自無毒無農藥食材
- 【高雄食記】北平楊寶寶蒸餃(朝明店) - 米其林必比登推薦，噴汁湯包實在太犯規了
- 【高雄食記】和好珈琲店 - 宮崎駿世界的復古咖啡館，待一個下午都不浪費
- 【高雄食記】遙遙相望洋食小餐館 - 逍遙園附近的網美打卡愛店，必點雞肉甜甜圈
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf