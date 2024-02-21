這次過年回到高雄，在地的高雄老饕推薦了位在左營的首爾豬韓式燒肉給我們，老闆是韓國人，韓式烤肉小菜都非常道地，燒肉還有專人代烤服務不用擔心肉沒熟或烤焦，最重要的是雙人套餐1000元內就能吃到，多種韓式小菜還能無限續，CP值真的超高！假日用餐建議提前預訂喔！

開車前往可停餐廳後方的富民安吉停車場或Times高雄安吉富國停車場。

▲首爾豬位在左營明誠二路上，附近有許多異國料理餐廳，外國人也不少。

▲首爾豬菜單：有烤肉、鍋類可選，有選擇障礙的的話可直接選多人套餐，我們這次選了三人套餐1499元，有豬肉拼盤、松阪豬、去骨雞腿排、綜合野菜、蒸蛋、大醬湯、鐵板起司玉米、辣炒年糕、石鍋拌飯超級豐盛。

▲店內用餐空間寬敞舒適，使用鐵桶來設計桌椅真的很有韓國路邊攤小吃的氛圍，抽風機很強大店內幾乎沒有聞到油煙味。

▲桌上有個人調味沾醬，有辣醬、黑胡椒醬、蒜片和洋蔥醬油可搭配烤肉一起食用。

▲生菜盤和韓式小菜：泡菜、黃豆芽、沙拉、甜不辣、洋蔥、海帶，吃完還能續真的超讚的！小菜品質不錯，海帶酸酸甜甜很開胃。

▲泡菜微辣有脆度，已經調整至台灣人習慣的口味，可單獨吃或使用生菜葉包著燒肉一起吃。

▲店家提供的代烤服務真的超讚，每種肉有不同的烤法，不會沒熟或過焦，跟我們自己烤出來的品質就是不一樣，烤盤是斜的，烤出來的油能順利的流到旁邊的小碗，吃起來不會有油膩感，烤好的肉會放在旁邊的架子上避免過熟影響肉質。

▲松阪豬表面烤得金黃有脆度，吃起來完全沒有油膩感。

▲豬肉拼盤其他部位的肉品質也不錯，表面微焦完全沒有豬腥味，肉質也完全沒有乾柴感。

▲去骨雞腿排使用鋁箔紙包覆，讓肉汁充分鎖在在肉內，口感鮮嫩多汁。

▲使用生菜包著烤肉、洋蔥、泡菜、豆芽一起吃，烤肉的油脂與清爽的蔬菜完美融合，非常解油膩。

▲辣炒年糕附了一顆水煮蛋，整體辣度算小辣，年糕口感扎實有嚼勁。

▲大醬湯內有蛤蠣、香菇和豆腐等配料，湯頭很溫和喝起來不會有辛辣感。

▲鐵板起司玉米內有香濃的起司配上脆甜飽滿的玉米，帶有鐵板的微微焦香味。

▲石鍋拌飯上有滿滿的海苔絲，配料有小黃瓜片、豬肉、干絲，將湯匙攪拌即可食用，敢吃辣的話可再加入韓式辣椒醬進去讓味道更提升，意外的是鍋壁上沒有鍋巴跟我想像的不大一樣。

▲蒸蛋呈現半熟狀態，口感水嫩有淡淡焦香，底部和鍋壁上有微焦感。

雞蛋糕短評：高雄最道地的韓式燒肉，小菜可無限續盤，松阪豬品質不錯有脆度，韓式泡菜口感脆甜，石鍋拌飯也很好吃，有專人幫忙烤肉不用擔心肉烤不熟，整體CP值非常高。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



首爾豬美食資訊：

地址：高雄市左營區明誠二路408之1號

電話：075507735

官網：

營業時間：17:00–23:30 (周五、周六公休)

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：有(foodpanda)、()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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