虛無縹緲的煙，集結起來也是氣勢凌人
嘉義的煙拉麵 從開幕以來一直想去嚐鮮
但每次去嘉義都是快閃的我
對於外面排隊等候的人潮，遲遲沒有機會去品嚐🥹
好不容易這次有充分時間，終於可以來開箱煙拉麵了🍜
店的外觀如同店名一樣，簡約有個性
吧台座位並不多，用餐時間為30分鐘⏰
無預約制，是採現場登記候位～
菜單上面都有寫上每一款拉麵的配料
也能依照自己喜好選擇口味鹹淡
麵條則是老闆自製的
在門外候位的時候就能看到裡面製麵的機器
我覺得蠻酷的😆
🔹蘋果木煙燻豚骨拉麵 💰330
每日限量款，也是唯一的一款煙霧拉麵
這次很幸運的被我點到了
上桌的時候 罩子打開的瞬間
煙霧瀰漫開來 畫面超壯觀！
蘋果木經過煙燻 再加上松露醬調和
與豚骨湯底結合 使味道更豐富
這款選擇的是粗麵，吃起來很Q彈
🔹紫蘇梅獨特豚骨拉麵 💰290
湯頭非常濃郁，加上紫蘇梅的微酸調味
讓味道更有層次感
這款選擇的是細硬麵，麵條很有彈性
相較之下 我更喜歡細麵的口感😋
🔹溫玉炙燒叉燒飯 💰80
真心覺得半熟蛋淋在叉燒飯超絕配！
上面還加了日式美乃滋調味
我覺得這個組合搭配的很好
酸酸甜甜的醬與叉燒的鹹度中和
味道恰恰好😋
🔹薄皮滑嫩炸雞（中） 💰100
炸雞外表酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁
外酥內軟 將炸雞詮釋的剛剛好
🔹香酥蝦Q餅
蝦Q餅也是炸的非常酥脆
咬下去內餡滿滿
附了日式美乃滋與日式照燒醬
無論沾哪一種 或是加在一起沾都很對味
餐後還有店家附的梅子醋，可以緩解鹹膩感
讓味蕾清爽一下
整體用餐下來，煙拉麵可以直接榮登心中的第一名了
無論在口味與餐點上 都有讓我覺得特別的地方
而且餐點也都沒有踩雷
拉麵的口味是老闆自己研究的
期待下次再訪時又有新口味可以嚐鮮😋
最後想偏題一下
就是老闆很帥 老闆娘也很可愛
用餐過程還跟他們小聊一下，覺得他們講話都好有趣😆
————店家資訊————
🔅：煙拉麵
☎️：0937 365 927
📍：嘉義市西區蘭井街363號
🈺️：14:30-20:30（三、四公休）
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