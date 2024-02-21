虛無縹緲的煙，集結起來也是氣勢凌人



嘉義的煙拉麵 從開幕以來一直想去嚐鮮

但每次去嘉義都是快閃的我

對於外面排隊等候的人潮，遲遲沒有機會去品嚐🥹

好不容易這次有充分時間，終於可以來開箱煙拉麵了🍜





店的外觀如同店名一樣，簡約有個性

吧台座位並不多，用餐時間為30分鐘⏰

無預約制，是採現場登記候位～

菜單上面都有寫上每一款拉麵的配料

也能依照自己喜好選擇口味鹹淡





麵條則是老闆自製的

在門外候位的時候就能看到裡面製麵的機器

我覺得蠻酷的😆



🔹蘋果木煙燻豚骨拉麵 💰330

每日限量款，也是唯一的一款煙霧拉麵

這次很幸運的被我點到了

上桌的時候 罩子打開的瞬間

煙霧瀰漫開來 畫面超壯觀！

蘋果木經過煙燻 再加上松露醬調和

與豚骨湯底結合 使味道更豐富



這款選擇的是粗麵，吃起來很Q彈



🔹紫蘇梅獨特豚骨拉麵 💰290

湯頭非常濃郁，加上紫蘇梅的微酸調味

讓味道更有層次感

這款選擇的是細硬麵，麵條很有彈性

相較之下 我更喜歡細麵的口感😋



🔹溫玉炙燒叉燒飯 💰80

真心覺得半熟蛋淋在叉燒飯超絕配！



上面還加了日式美乃滋調味

我覺得這個組合搭配的很好

酸酸甜甜的醬與叉燒的鹹度中和

味道恰恰好😋



🔹薄皮滑嫩炸雞（中） 💰100

炸雞外表酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁

外酥內軟 將炸雞詮釋的剛剛好



🔹香酥蝦Q餅

蝦Q餅也是炸的非常酥脆

咬下去內餡滿滿



附了日式美乃滋與日式照燒醬

無論沾哪一種 或是加在一起沾都很對味



餐後還有店家附的梅子醋，可以緩解鹹膩感

讓味蕾清爽一下



整體用餐下來，煙拉麵可以直接榮登心中的第一名了

無論在口味與餐點上 都有讓我覺得特別的地方

而且餐點也都沒有踩雷

拉麵的口味是老闆自己研究的

期待下次再訪時又有新口味可以嚐鮮😋





最後想偏題一下

就是老闆很帥 老闆娘也很可愛

用餐過程還跟他們小聊一下，覺得他們講話都好有趣😆



————店家資訊————



🔅：煙拉麵

☎️：0937 365 927

📍：嘉義市西區蘭井街363號

🈺️：14:30-20:30（三、四公休）

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