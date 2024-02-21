為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯|CP值很高

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯|CP值很高

2024-02-21 21:15:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：100
share
窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鴨寶鴨肉飯
place宜蘭縣五結鄉五結路二段360-1號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

 

IG REELS

 

 

11月到宜蘭玩，當天下雨好冷，
想喝熱湯，查詢google 評價，
發現破千評論4.4顆🌟，外觀乾淨整潔，還有附洗手台，方便清洗雙手。

除了鴨肉飯以外，也有多款麵食、小菜、飲品等選擇！
店內有冷氣開放，座位數多，以小吃店來說環境還不錯！

鴨寶鴨肉飯

 

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

▷ 鴨肉飯 (大) $55
鴨肉很多，飯量也很大碗，可以吃的很飽，CP值很高。
▷當歸鴨肉冬粉$90
一隻鴨腿，很吸睛，冬粉吸滿當歸湯，好吃，很愛喝當歸湯❤️

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

▷燙青菜$30

▷ 滷蛋兩顆 $30

整體來說，平價好吃，適合簡單解決一頓晚餐，冬天喝當歸好舒服。

結帳時有特別告知，拿取餐單買隔壁豆花可以享9折優惠，下次分享豆花店。
 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🦆 鴨寶鴨肉飯
📌 宜蘭縣五結鄉五結路二段388號
⏰ 10:30–13:30、16:30–19:30
☎️ 0976-973-265

 

 

IG REELS

 

 

 

 

 

NEVE豆花

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

NEVE豆花是宜蘭五結最美豆花店，一旁有在地著名的鴨寶鴨肉飯，店裏店外擺滿了綠色植物，好像是在森林用餐，很有夏天的感覺!!

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

店內環境有很多綠色植物。

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

也有六人桌。

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

店內很多裝飾布置。

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

炙燒脆皮豆花吃法攻略

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

                                                                                                       

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

▷ 炙燒脆皮豆花$50
是內用限定，先敲碎上方脆皮，搭配軟嫩豆花，增添口感，如果覺得不夠甜，可以再加糖水。

【宜蘭美食】文青豆花冰品|炙燒脆皮豆花|必吃整碗鋪滿滿鴨肉飯

▷雙圓豆漿豆花$65
有芋圓和地瓜圓，很Q，加上最愛的豆漿，最愛這碗。

只要在鴨寶鴨肉飯用餐，拿取餐單買豆花可以享9折優惠，非常優惠！

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🥜 NEVE豆花
📌 宜蘭縣五結鄉五結路二段386號
⏰ 10:30~19:30(週一、週二公休)
☎️ 0917-506-060

 

#宜蘭#宜蘭美食#宜蘭甜點#飯後甜點#豆花#豆漿豆花#炙燒豆花#打折#yilan#yilanfood

 

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 文盲BB慧 的頭像
文盲BB慧

愛麗絲的奇幻旅程




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【宜蘭美食】礁溪泡溫泉後來碗熱騰騰的粥|爆炸

【南投美食】日月潭美食阿薩姆夾心豆干|南投伊

chevron_right
延伸閱讀
【宜蘭美食】礁溪泡溫泉後來碗熱騰騰的粥|爆炸多蝦|超浮誇海鮮粥
 愛麗絲的奇幻旅程
【桃園美食】南崁平價美食|日式烏龍麵Q彈|炸雞酥脆多汁|親赴日本香川學習製麵技術|高CP值光川製麵
 愛麗絲的奇幻旅程
【桃園美食】韓系簡約質感文青風格咖啡廳打造健康新飲食|超讚莓果醬配上鬆軟舒芙蕾鬆餅|FÉ Coffee
 愛麗絲的奇幻旅程
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up