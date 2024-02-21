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11月到宜蘭玩，當天下雨好冷，

想喝熱湯，查詢google 評價，

發現破千評論4.4顆🌟，外觀乾淨整潔，還有附洗手台，方便清洗雙手。



除了鴨肉飯以外，也有多款麵食、小菜、飲品等選擇！

店內有冷氣開放，座位數多，以小吃店來說環境還不錯！

鴨寶鴨肉飯

▷ 鴨肉飯 (大) $55

鴨肉很多，飯量也很大碗，可以吃的很飽，CP值很高。

▷當歸鴨肉冬粉$90

一隻鴨腿，很吸睛，冬粉吸滿當歸湯，好吃，很愛喝當歸湯❤️

▷燙青菜$30



▷ 滷蛋兩顆 $30



整體來說，平價好吃，適合簡單解決一頓晚餐，冬天喝當歸好舒服。



結帳時有特別告知，拿取餐單買隔壁豆花可以享9折優惠，下次分享豆花店。



✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🦆 鴨寶鴨肉飯

📌 宜蘭縣五結鄉五結路二段388號

⏰ 10:30–13:30、16:30–19:30

☎️ 0976-973-265

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NEVE豆花

NEVE豆花是宜蘭五結最美豆花店，一旁有在地著名的鴨寶鴨肉飯，店裏店外擺滿了綠色植物，好像是在森林用餐，很有夏天的感覺!!

店內環境有很多綠色植物。

也有六人桌。

店內很多裝飾布置。

炙燒脆皮豆花吃法攻略

▷ 炙燒脆皮豆花$50

是內用限定，先敲碎上方脆皮，搭配軟嫩豆花，增添口感，如果覺得不夠甜，可以再加糖水。

▷雙圓豆漿豆花$65

有芋圓和地瓜圓，很Q，加上最愛的豆漿，最愛這碗。

只要在鴨寶鴨肉飯用餐，拿取餐單買豆花可以享9折優惠，非常優惠！

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🥜 NEVE豆花

📌 宜蘭縣五結鄉五結路二段386號

⏰ 10:30~19:30(週一、週二公休)

☎️ 0917-506-060

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