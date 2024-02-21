做為一個愛花兒的人，趁著2024年士林官邸鬱金香展，開展前一天，前往趣拍拍～

這場盛會將於2月22日至3月3日期間舉行，可以讓來訪的遊客，有充足的時間，可以來此欣賞漂亮的鬱金香。

2024士林官邸鬱金香展｜香鬱祈福

📸地點：士林官邸公園

📧地址：111台北市士林區中山北路五段460巷4號

📆日期：2024/02/22~03/03

📆日期：2024/02/24~02/25配合元宵節，延至晚上22:00

⏰營業時間：

☑戶外展區開放時間：08:00–18:00

☑室內展區開放時間：08:30–17:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

2024士林官邸鬱金香展總計有6大區域：展區A：相遇･香鬱｜展區B：風神的祈願｜展區C：花海漣漪｜展區D：與龍相遇｜展區E：世界好運｜展區D：百花齊放。

每個區域佈置都很漂亮，而且感覺今年的花況｜種類比去年更多～更美～

今年每個展區都結合了不同的元素，可以讓來訪的遊客，欣賞到不同的美景，彷彿是踏入鬱金香花卉王國，大家一起來趣花海探險之旅吧！GO～

今年的主題取的還蠻詩情畫意：香鬱祈福。

這裡的花海不僅散發著迷人的芬芳，各種色彩繽紛的鬱金香在陽光下綻放，令人心曠神怡，像是掉入花海波浪滔滔中，花朵的奇妙生命力量不斷湧入心靈！

有些展區呈現異國風情的祈福主題，可以看見不同文化的交流，以及各種不同國家的祝福方式。

像是來到地球村一樣，體驗其他國家的文化多樣性和神秘感。

踏入每個展區都是花海漣漪。

一片片的花海像是漣漪般綻放，讓來訪的遊客，從不同的角度視野拍攝，彷彿體驗了大自然的奇妙｜美麗。

真的手機｜相機來到這邊，很殺記憶卡空間。

今年喜逢龍年，有些佈置很有過年大紅元素，在靠近元宵節的日子，還有一絲過年的氣氛。

園方還在2月24日｜25日，在元宵節當日延後關園晚上10點，如果有時間，可以來體驗夜間花園的神秘之美。

百花齊放不足以形容這裡，各種不同的鬱金香花色，彷彿是天然色彩的拼圖，點綴在地面上，讓人們看視野上看了，眼裡都是豐富多彩，美～

每一次來到士林官邸欣賞鬱金香，都會讓我留下深刻的印象，也謝謝辛苦佈置園藝的老師們，讓我們可以欣賞到花藝之美～

這裡不僅有繽紛多彩的花海美景，還有豐富多樣的文化元素和藝術表現，而且每一次的主題｜花卉都不太一樣，真的一年四季，都可以來這邊走走逛逛。

如果有興趣的朋友，可以把握時間前來走走。

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2024春節應景花卉，這裡有許多人都喜愛蝴蝶蘭，不僅看起來高貴典雅，還有幸福吉祥的意涵，花期頗長，還有多元色彩可以挑選。

▼園藝展覽館

2024士林官邸春節花卉展

📸地點：士林官邸公園

📧地址：111台北市士林區中山北路五段460巷4號

📆日期：2024/02/08~03/24

⏰營業時間：

☑戶外展區開放時間：08:00–18:00

☑室內展區開放時間：08:30–17:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

▼新蘭亭

新蘭亭展示少見的蘭花品種桃紅色永宏巧克力｜黃色永宏瓦力｜永宏雪櫻，其中還有特殊染色蝴蝶蘭，真的厲害。