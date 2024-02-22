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宜蘭|| 礁溪溫泉街上 文青豆花店 白水豆花 現刨麥芽花生糖+香菜配豆花 特色小吃 日式風質感小店

2024-02-22 02:04:55 Mier♥戴小如 人氣：164
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窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：白水豆花
phone0968-023785
place宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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cats

時間過好快哦！一個春節就這樣過完了

感覺我還在期待放假的感覺

結果瞬間就已經收假了！！

天啊~真的覺得長大後，時間過好快啊！大家也都會這樣覺得嗎？！

 

白水豆花 宜蘭礁溪創始店

 

📍地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

☎️電話：03-9776788

💈營業時間： 13:00–20:00(周三、四公休)

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/baishuidouhua

ig：https://www.instagram.com/baishuidouhua/

 

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IMG_6943IMG_6945

春假之前我有先回宜蘭一趟，最重要的就是把戴比的貓砂盆那些先帶回去宜蘭

不然到時候回宜蘭的時候，我得搬一堆東西回去

非常感謝奶爸的協助幫忙，所以搬完後，我就請他吃宜蘭小吃

宜蘭|| 在地人都愛 古早味小吃 文昌路炸醬麵 餛飩丸子湯 cp值超高 吃過就忘不了

先請他吃我愛的炸醬麵之後，再帶他來吃白水豆花

 

IMG_6946

雖然是冬天去吃，但我還是選擇吃冰的

因為覺得冰的豆花好好吃，熱的豆花就是要吃薑茶的呀

粉圓很Q 晶凍很特別！ 戴比陪伴著 感覺更好吃~

IMG_6953

這間白水豆花是採用古法自家手工製作的鹽滷豆花

手工豆花得來不易啊！而且現在真的很少有手工豆花了

這是年輕人開的店 我覺得很棒！新的創意 創造不同的花火

IMG_6948

之前有三種口味可以選(2022年的時候)

現在只有二種口味

麥芽糖花生粉圓豆花$75

麥芽糖花生晶凍豆花$75

價格上也有調整！

IMG_6950

奶爸吃的是麥芽糖花生粉圓豆花

粉圓很Q，我覺得白水豆花特別的點就是他加了麥芽糖花生粉

口感就是像我們吃的花生捲冰淇淋的感覺

花生捲冰淇淋算是宜蘭有名的特色小吃

把這個特色搭在豆花上，真的很特別

IMG_6951

我還蠻喜歡這豆花的~因為現刨麥芽糖花生和香菜

感覺就在吃花生捲冰淇淋 (大家應該都知道這個吧？！宜蘭超有名 我好愛)

所以吃起來的口感真的很特別 重點是不黏牙 花生糖最怕的就是黏牙

而且加香菜超對味的啊！哈哈~我愛香菜

但只有加一茱~覺得好少！ㄎㄎ

若吃到一半覺得糖水不夠 都可以請店家加唷

IMG_6960

雖然不算便宜但我覺得和一般傳統豆花吃起來口感不一樣

再來就是是現刨麥芽糖花生和香菜所以視覺上也有不同的感覺

 

 

IMG_6961

若不現吃想要外帶記得要自己帶容器哦

因為這裡不提供一次性的容器

所以若想要帶回家品嘗，記得要帶重覆性的容器來裝

我覺得這一點很棒 環保性很夠，要吃就自己帶~要不就直接在這裡直接享用~

IMG_7001

白水豆花是我第二次吃！上一次吃已經是超久前

是我老婆帶我來吃的！

我2022年超混的！好多美食照片沒有發！

哈哈~有空再來IG回顧一下~

IMG_7006

宜蘭真的很好玩！每次和朋友們到宜蘭

總是會有新鮮的人事物地方

但假日我對於宜蘭真的不敢黑白跑

因為到處都是人！又會塞車

建議大家要開車的話，就是平日來~

假日的話坐車到宜蘭，然後租車真的超方便的唷

 

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

 

白水豆花 宜蘭礁溪創始店

 

📍地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

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💈營業時間： 13:00–20:00(周三、四公休)

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ig：https://www.instagram.com/baishuidouhua/

 

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文章標籤
白水豆花 豆花 宜蘭 礁溪 現刨麥芽花生糖 麥芽花生糖 花生糖+香菜 現刨麥芽花生糖+香菜配豆花
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