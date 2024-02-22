一想一響ReEcho Coffee，新竹咖啡館推薦。由廢棄幼稚園改建老宅廢墟風咖啡館，就隱藏在新竹巷子內，鬧中取靜空間環境也特別寬大舒適。一想一響ReEcho Coffee主打單品咖啡、義式咖啡、手工甜點等，不限時還有免費提供插座跟WIFI，是個適合辦公、看書、放鬆的安靜咖啡館。在新竹市區想找個地方下午茶，這間可以收藏起來喔~

一想一響 ReEcho Coffee

地址:新竹市東區民生路58巷8號

電話:03-533-6651

時間:10:00~19:00

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一想一響咖啡在哪裡

一想一響ReEcho Coffee位在新竹市區三民路與中華路中間的巷子內，位置相當低調隱密，遠離了車水馬龍的大街，這裡反而鬧中取靜，環境相當清幽

一想一響ReEcho Coffee前身是一個廢棄幼稚園，老宅重新翻修改建咖啡館，難怪他連店門口造型都這麼特別

巷子內停車盡量靠牆邊以利通行，其實坐公車也很方便，走路5分鐘就到

一想一響咖啡環境介紹

戶外設有吸菸區，座位也相當舒適，周邊不少植栽充滿綠意

難得遇到還有吸菸區的咖啡館，還佈置得這麼舒適

有插座跟WIFI真的很方便，可以在這待上一整天

另一邊適合小聚聊天，大面落地窗還能看到街頭風景

層架擺放了不少書籍提供給客人閱讀

每個角落都有不一樣的氛圍跟風景，很喜歡這裡的環境

二樓居然還有這麼大的空間，朋友聚會都沒問題

一想一響餐點介紹

一想一響ReEcho Coffee主打自家單品咖啡，也有義式咖啡、甜點、茶類等可以選擇，價格不算貴，而且他們家選用的餐盤杯子都好有質感

>>一想一響菜單連結點我

貝里斯奶酒拿鐵

我喜歡帶有奶酒香氣的咖啡，奶泡很綿密，味道香醇濃郁，適合配個甜點

焦糖烤布丁

在網路上看到很多人都推薦他們家的布丁，香濃雞蛋香，入口滑順口感很扎實，底下滿滿的焦糖，每一口充滿幸福

禮讚西藏秘境奶茶

擁有獨特香料味道的奶茶，很特別的茶香，口感也很好喝，熱熱的喝還滿暖的，一口奶茶配個布丁真是滿足。

店家資訊

一想一響 ReEcho Coffee

地址:新竹市東區民生路58巷8號

電話:03-533-6651

時間:10:00~19:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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