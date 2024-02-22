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【新竹美食】MumMum饅饅好食-三民總店｜北區歐風甜點咖啡，超美戶外打卡庭院下午茶，新竹早午餐 - 貪吃猴的幻想

2024-02-22 07:04:32 貪吃猴 人氣：538
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：682篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：饅饅好食-新竹三民總店
phone03-5280258
place新竹市北區三民路2巷6號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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MumMum饅饅好食-三民總店，新竹美食推薦。主打早午餐、甜點、咖啡的網美系餐廳，還有很歐式的水池庭院可以在戶外用餐，MumMum饅饅好食剛開幕就吸引不少人去打卡拍照。甜點跟飲品表現都不錯，餐點選擇多，空間也營造出很舒適的氛圍感，來到新竹市區這間可以收藏起來喔。

線上預約: inline.app

Mum,Mum 饅饅好食
地址:新竹市北區三民路2巷6號
電話:03-528-0258
時間:10:00~18:00(二三休息)
粉專:請點我

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MumMum饅饅好食-三民總店在哪裡

MumMum饅饅好食位於新竹護城河附近，東大路一段路旁，周邊住宅居多顯得特別清幽安靜，加上四周充滿綠意，感覺是一間很適合放鬆享受美食的餐廳

MumMum饅饅好食剛開幕沒多久人氣很旺，我們剛好也到新竹市區順路來嚐嚐鮮，剛經過店面還真看不出來是一間餐廳，還看了一下google才確定是這間

 

MumMum饅饅好食旁邊有露天戶外庭院，剛開店沒多久已經有不少人了

MumMum饅饅好食-三民總店環境介紹

MumMum饅饅好食室內以木系色調為主，低調且柔和，大面窗景就能看到外頭庭院，環境還是設計的挺舒適的

MumMum饅饅好食可以透過線上訂位先預約，室內的位子都被預訂完了，被安排到戶外去曬太陽

 

很歐風的庭院造景，大家也都是朝聖來這裡拍照，雖然熱了點，環境還是很好拍

每日限量甜點參考現場甜點櫃

 

MumMum饅饅好食主要以蛋糕為主，多種水果、巧克力、藍莓等口味，正值草莓季也有不少草莓蛋糕

MumMum饅饅好食-三民總店菜單價位

價位中等，菜單選擇性很豐富，有輕食早午餐、飲品、甜點等，來吃正餐或下午茶都很可以，平均一個人消費大概200~400元

剛好一人一杯飲品+甜點，享受一下暖陽也不錯

拿鐵咖啡/熱 $140

 

拿鐵咖啡味道還算OK，偏中淺焙的豆子，與牛奶結合口感香醇

鮮果藍莓醋氣泡 $150

 

充滿視覺系漸層的美麗氣泡飲，酸酸甜甜又有料滿好喝的

法國香緹水果 $220

鮮奶油口感滑順不膩口，蛋糕整體吃起來很輕盈順口，滿滿各種水果餡整個大推

OREO拿鐵草莓 $220

 

帶點巧克力風味，平衡鮮奶油甜膩感，草莓大顆飽滿也不會酸，滿好吃的唷~

店家資訊

Mum,Mum 饅饅好食
地址:新竹市北區三民路2巷6號
電話:03-528-0258
時間:10:00~18:00(二三休息)
粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
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