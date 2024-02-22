MumMum饅饅好食-三民總店，新竹美食推薦。主打早午餐、甜點、咖啡的網美系餐廳，還有很歐式的水池庭院可以在戶外用餐，MumMum饅饅好食剛開幕就吸引不少人去打卡拍照。甜點跟飲品表現都不錯，餐點選擇多，空間也營造出很舒適的氛圍感，來到新竹市區這間可以收藏起來喔。
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MumMum饅饅好食-三民總店在哪裡
MumMum饅饅好食位於新竹護城河附近，東大路一段路旁，周邊住宅居多顯得特別清幽安靜，加上四周充滿綠意，感覺是一間很適合放鬆享受美食的餐廳
MumMum饅饅好食剛開幕沒多久人氣很旺，我們剛好也到新竹市區順路來嚐嚐鮮，剛經過店面還真看不出來是一間餐廳，還看了一下google才確定是這間
MumMum饅饅好食旁邊有露天戶外庭院，剛開店沒多久已經有不少人了
MumMum饅饅好食-三民總店環境介紹
MumMum饅饅好食室內以木系色調為主，低調且柔和，大面窗景就能看到外頭庭院，環境還是設計的挺舒適的
MumMum饅饅好食可以透過線上訂位先預約，室內的位子都被預訂完了，被安排到戶外去曬太陽
很歐風的庭院造景，大家也都是朝聖來這裡拍照，雖然熱了點，環境還是很好拍
每日限量甜點參考現場甜點櫃
MumMum饅饅好食主要以蛋糕為主，多種水果、巧克力、藍莓等口味，正值草莓季也有不少草莓蛋糕
MumMum饅饅好食-三民總店菜單價位
價位中等，菜單選擇性很豐富，有輕食早午餐、飲品、甜點等，來吃正餐或下午茶都很可以，平均一個人消費大概200~400元
剛好一人一杯飲品+甜點，享受一下暖陽也不錯
拿鐵咖啡/熱 $140
拿鐵咖啡味道還算OK，偏中淺焙的豆子，與牛奶結合口感香醇
鮮果藍莓醋氣泡 $150
充滿視覺系漸層的美麗氣泡飲，酸酸甜甜又有料滿好喝的
法國香緹水果 $220
鮮奶油口感滑順不膩口，蛋糕整體吃起來很輕盈順口，滿滿各種水果餡整個大推
OREO拿鐵草莓 $220
帶點巧克力風味，平衡鮮奶油甜膩感，草莓大顆飽滿也不會酸，滿好吃的唷~
店家資訊
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
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