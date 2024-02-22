自從上次在桃園藝文廣場附近的GOGIGOGI韓式燒肉用餐時，

在旁邊的鍋物店也深深吸引了我的目光，

於是跟朋友討論說下次我們約見面吃飯時就換這家啦~!

剛好朋友在這個月有一些想法想要做一些討論，

我們就相約在這間上次錯過的鍋物店「玖圍鍋物」再聚啦!

玖圍鍋物

玖圍鍋物主打超人氣的鴛鴦鍋與「祖傳沙茶」為其招牌!

來到店門口有著醒目的橫招與門口小小的燈箱立招，

加上一面占據了半個店面的布棚主打著「個人鍋」~

讓路過正餓肚子的朋友們，不管是一個人還是多個人都可以進去裡面用餐飽腹啦!

玖圍鍋物 環境介紹

推開木門進入後，左側是「好玖不見」的燈箱，也意味著玖圍啦!

右側則放滿了各式辛香料的調味罐與招牌沙茶的燈箱~伴隨著階梯往上，

樓梯間是較為暖黃光格外有氣氛。

上到二樓就是正式用餐的環境囉!服務人員有先過來確認一下預約的名字，

就引領入位囉!當天胖達跟朋友選擇坐在有窗的位置~

順便可以邊吃邊欣賞一下戶外的風景與享受陽光的灑落感。

每一組的座位都非常的寬敞，多以四人桌為主。

二樓的整體格局滿大且空間明亮，讓人覺得坐起來相當舒服。

座位的左側有小抽屜可以打開~有放擦手紙、筷子、牙線、濕紙巾等可以拿取喔

也有超吸引人的「自助吧」，提供飲料、冰品、菜品、火鍋料、沙茶麵等可以挑選喔!

玖圍鍋物 菜單

菜單上面有不少湯底可以挑選，

搭配不同的套餐感受又都會截然不同!還有豐富的副餐可以挑選~

直接跟朋友掉入選擇困難裡面……!

*此菜單內容來自玖圍鍋物官方FB

>>每個人低消只需要350元喔!

最後…最後胖達跟朋友分別是挑選了「金門酒糟酸白菜湯」、

「台式蒜頭蛤蜊雞湯」並搭配「美國牛背肩」、「伊比利豬梅花」；

副餐我們則有升級成「月見和牛油飯」&「鰻魚飯」並加點了「蝦仁滑」!

超棒的是~現場還有可以活動可以參加~只要「首次」加入店長line，就可以獲得5點!

*加入需要打上姓名跟電話喔!

當下立即就可以兌換使用!!胖達當下就跟朋友直接兌換「血旺」囉~~。

玖圍鍋物 自助吧

不得不說說玖圍的自助吧!!從二樓樓梯上來後~順勢望過去就可以看到「飲料吧」，

有著一整排的各式飲料機，包括有汽水機、咖啡機(超商用的類似機種)、

可可冰霜機、果汁機、氣泡水機。

其中胖達最中意的是氣泡水機!!旁邊有附兩種糖漿(桑椹、水蜜桃)，

可以按自己口味，押下不同的次數，再到旁邊的氣泡水機加入氣泡水~

就完成囉!胖達當天有喝水蜜桃口味~口味適中且滿滿的氣泡感~夏天來一杯應該超過癮。

順著飲料吧往前走，可以看到冰淇淋櫃與廈門沙茶麵的小攤位，

旁邊則有青菜(高麗菜、白菜、青江菜、菇類、南瓜等等)、

火鍋料的自助區，種類上很豐富喔。

在自助區還有醬醬人最喜歡的醬料區，多達10~20種以上的各式佐醬可以滿足無醬不歡的醬醬人需求。

玖圍鍋物 金門酒糟酸白菜湯

呈上來的酸白菜鍋，一股酸溜的味道就直撲而來，湯勺一撈起就是滿滿的酸白菜沒在客氣的，

分量超級多!!除此之外也有涮白肉在裡面，誠意滿滿的一鍋!

入口的湯帶來的酸味也十足的厚實。

伊比利梅花豬

川燙熟透之後，入口肉質非常柔軟，且有一定的厚度，吃起來鮮甜可口。

*再沾上店家獨家的沙茶醬(是老闆祖傳的手工沙茶醬)口感順滑甘甜不死鹹，

跟外面吃到的完全不一樣，尤其不會讓你覺得口乾舌燥~值得推一下!

美國牛背肩

稍微川燙到大約七分熟之後，撈起入口!肉質帶筋與油脂，

吃起來會比較有咬勁富有層次。不建議煮太久喔~肉質會比較容易偏硬~

*朋友點的蒜頭蛤蜊雞肉湯，也很棒!湯中融入了很多雞肉的鮮甜與蒜頭的精華，

雞肉軟嫩、蛤蜊新鮮，數量都給的很豪邁!

玖圍鍋物 鰻魚飯

鰻魚飯是朋友選擇升級的副餐，鰻魚切片本身有足夠的厚度，

醃製的很入味~讓肉質不乾且入口濕潤、魚肉無腥味；

但帶有一點點魚刺，咬一咬可以入口，如果有小朋友吃建議大人協助進食~。

*調味料另外撒，貼心的處理讓調味的部分不會破壞掉食物原本的味道喔!

玖圍鍋物 月見和牛油飯

這月見和牛油飯是胖達我點的副餐啦!上面鋪滿M9等級的澳洲和牛，

炙燒過並加入特製的醬汁，再加上生蛋黃做一個畫龍點睛!

肉質一看可能會覺得有點乾乾的，

不過就在打散蛋黃拌在一起吃之後~咬下才發現肉質非常的柔嫩、鮮甜。

玖圍鍋物 血旺

這一道是點數換的唷!血旺送過來的時候需要再行煮過才可以食用喔。

雖然我跟朋友點的都不是麻辣鍋底，令人驚訝的是血旺一入口是麻滋滋的辛香且非常入味，

可見在在製作過程中功夫下的很深。

玖圍鍋物 蝦仁滑

可以自己DIY做成一球一球的放入鍋中，入口滑嫩，肉質緊實，蝦味鮮度滿滿~~!

玖圍鍋物 廈門沙茶麵

雖然在自助吧中~但需要另外跟服務人員點餐喔!

湯頭滿溢的沙茶香是用手工沙茶所做成，麵體吃起來Q彈，湯體順口。

玖圍鍋物 甜點

黑芝麻湯圓

用餐的最後店家還會送上黑芝麻湯圓喔，芝麻香氣濃郁，喝起來濃稠~且不會太甜。

紐西蘭冰淇淋 Talley’s

胖達當天挖兩種不同口味的嘗試~風味整體不錯且順滑綿密，奶香味格香濃。

玖圍鍋物 總結

胖達一趟吃下來~感覺CP值真的很高，肉品與鍋底皆有一定水準，

更可以吃到在外面一客要價動輒300~500元好吃的鰻魚飯，

這邊以副餐加價只要189之外，自助吧也是隨餐享用，真的是很划算!

分享給有來到桃園總圖附近或者喜歡吃鍋物的朋友們啦~~

店名:玖圍鍋物

地址:桃園市桃園區藝文一街80號2樓

電話:03-358-9919

玖圍鍋物FB : FB粉絲團

玖圍鍋物IG : IG粉絲團

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



