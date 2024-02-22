【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

中午我們在首爾豬用完餐來找點喝的，意外的發現對面這間拾汣茶屋，拾汣茶屋在全台其實早有多間分店，只是我們一直還沒有機會試試，後來才知道原來這間是網紅Toyz開的，就來喝看看吧！



▲店面的裝潢有著濃濃的日式風格，牆面使用抹茶綠配上有質感的木紋裝潢。

▲拾汣茶屋菜單：店內招牌為厚奶系列，烏龍翠綠、焙煎蕎麥、雲朵奶蓋紅也是人氣推薦。

▲當天假日可能加上人手不足，等了約20分鐘才拿到飲料。

▲珍珠鮮奶茶(去冰微糖) 50元：奶茶的奶味和茶味都蠻突出的，微糖的甜度很剛好，但珍珠過軟沒甚麼口感有點可惜。

▲覓蜜檸檬蘆薈(去冰) 50元：甜度是固定的無法調整，可以喝到檸檬的微酸和蘆薈的甜，還能吸到整顆的蘆薈果肉，口感非常豐富。

▲雲朵奶蓋紅(去冰微糖) 50元：奶蓋有微微的鹹度，紅茶底蘊香醇，建議撕開杯蓋將奶蓋和紅茶一起喝，可同時品嘗奶蓋與紅茶兩種不同的風味。

雞蛋糕短評：當天點了珍珠鮮奶茶、雲朵奶蓋、覓密檸檬蘆薈，珍珠偏軟沒什麼口感，奶茶有香氣甜度剛好，檸檬蘆薈可以咬到一顆顆的蘆薈果肉，酸酸甜甜蠻好喝的，當天假日購買人潮多等了很久才買到。



用餐環境

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



拾汣茶屋左營明誠店美食資訊：

地址：高雄市左營區明誠二路435號

電話：075508031

官網：拾汣茶屋

營業時間：10:00–22:00 (周三公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無(可linepay)

外送：有()、(foodpanda)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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