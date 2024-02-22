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【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店) - 左營日式風的平價飲品，檸檬蘆薈可以吸到整顆果粒

2024-02-22 10:54:49 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：98
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：652篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：拾汣茶屋明誠店
place高雄市左營區明誠二路435號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

 

中午我們在首爾豬用完餐來找點喝的，意外的發現對面這間拾汣茶屋，拾汣茶屋在全台其實早有多間分店，只是我們一直還沒有機會試試，後來才知道原來這間是網紅Toyz開的，就來喝看看吧！
 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

▲店面的裝潢有著濃濃的日式風格，牆面使用抹茶綠配上有質感的木紋裝潢。

 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

▲拾汣茶屋菜單：店內招牌為厚奶系列，烏龍翠綠、焙煎蕎麥、雲朵奶蓋紅也是人氣推薦。

 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

▲當天假日可能加上人手不足，等了約20分鐘才拿到飲料。

 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

 

【高雄食記】拾汣茶屋(左營明誠店)

珍珠鮮奶茶(去冰微糖) 50元：奶茶的奶味和茶味都蠻突出的，微糖的甜度很剛好，但珍珠過軟沒甚麼口感有點可惜。
覓蜜檸檬蘆薈(去冰) 50元：甜度是固定的無法調整，可以喝到檸檬的微酸和蘆薈的甜，還能吸到整顆的蘆薈果肉，口感非常豐富。

雲朵奶蓋紅(去冰微糖) 50元：奶蓋有微微的鹹度，紅茶底蘊香醇，建議撕開杯蓋將奶蓋和紅茶一起喝，可同時品嘗奶蓋與紅茶兩種不同的風味。

 

雞蛋糕短評：當天點了珍珠鮮奶茶、雲朵奶蓋、覓密檸檬蘆薈，珍珠偏軟沒什麼口感，奶茶有香氣甜度剛好，檸檬蘆薈可以咬到一顆顆的蘆薈果肉，酸酸甜甜蠻好喝的，當天假日購買人潮多等了很久才買到。


用餐環境
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


拾汣茶屋左營明誠店美食資訊：

地址：高雄市左營區明誠二路435號
電話：075508031
官網：拾汣茶屋
營業時間：10:00–22:00 (周三公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無(可linepay)
外送：有()、(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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