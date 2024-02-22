元宵節又叫上元節，為農曆新年的第一個月圓，也是傳統新春的最後一天，古代上元節傳統吃元宵、賞花燈、猜燈謎等慶祝，沒想到這次桃園燈會居然重現古代元宵氛圍，除了有漢服市集、滿滿的花燈、還結合最新科技互動式感官體驗，讓我們秒穿越，彷彿進入古代上元節賞花燈，超有年味，元宵節也是古代的情人節，找一天來桃園感受漢風傳統元宵的樂趣。

桃園燈會史上第一次邀請神明到燈會現場祈福，元宵節是許願好時機，若在這天做好事、祭拜紫微大帝，就可以達成所願。

桃園燈會主要分佈在南昌森林運動公園和虎頭山創意園區，中間有桃林鐵路步道可以穿越或搭乘接駁車前往。

2024桃園燈會主題：閃閃桃園 閃閃桃林；時間：2024/2/21-2024/3/3；地點：南昌森林運動公園、虎頭山創新園區

元宵節這天提燈籠、看花燈，吃湯圓，象徵團圓圓滿。

不同於以往燈會，這次以傳統漢服文化為主題，加入宗教寺廟祈福和民俗遊藝巿集，可以穿著漢服逛古代市集，彷彿穿越時空，體驗古代元宵節的熱鬧氛圍。

到處都是滿滿的燈籠點亮虎頭山創新園區，影片分享

2024桃園燈會必遊：星光綻放螢火蟲區

滿天星星照在地上彷佛螢火蟲星光閃閃，置身在其中超浪漫的～影片分享

2024桃園燈會必遊：數位奇境盒，可以與之互動，體驗最新科技動感。

2024桃園燈會必遊，猜燈謎，參加特色體驗活動。

2024桃園燈會必遊：光球奇遇，小朋友超愛的～

南昌公園開幕秀，邀請歷代漢服遊行走秀，原汁原味呈現古代年節氛圍。影片分享

2024桃園燈會必遊：多元共融，每晚18:00起，每半小時有燈光秀表演。

元宵節為農曆新年的第一個月圓，象徵月圓人團圓。

果然是藝術，不管用任何角度都可以欣賞它不同的美～

仔細看，眼睛還會等你眨喔，可以跟它產生共鳴，超特別的大型藝術品。

2024/2/21桃園燈會開幕在南昌運動公園舉辦，表演相當精彩，舞台效果燈光十足，超震撼的，和大家一起共襄盛舉。影片分享

這裡也有大型巿集，讓我們吃喝玩樂一應俱全。影片分享

2024桃園燈會必遊：遊龍，樹上吊掛著一隻飛龍在雲霧間飛舞，充滿仙氣。

2024桃園燈會時間：2024/2/21-2024/3/3；地點：南昌森林運動公園、虎頭山創新園區

交通資訊如下：更多資訊請參考官網

紅線接駁車 站點桃園火車站後站、虎頭山創新園區、南昌公園

藍線接駁車 站點｜南昌公園（健行路）、大有國中、虎頭山創新園區、新永和市場（中央街）

平日：17:00-22:00/假日：16:30-22:30；10-15分鐘/班

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