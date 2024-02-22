店家資訊:

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

地址: 台北市萬華區西寧南路123號4樓

(西門町唐吉訶德樓上)

電話: 02-2375-5580

營業時間:

週日~週四 11:00~22:00(收客至 20:20)

週五、週六 11:00~22:30(收客至 21:50)

FB: 甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

IG: @bokjjim_ximen

喜歡吃韓式炒雞的朋友們，千萬別錯過，位於萬華區西門町的~ "甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店"

來自韓國人氣超夯的第一品牌~"甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽"，在2023年9月就在台灣西門盛大開幕了

店家主打七種口味道地炒雞及炒豬吃到飽，不但現點現炒，還可無限續加，還有道地的韓式熟食及料理自助吧吃到飽，有各式時蔬、配料、麵類、沙拉、麵包、炸物、披薩、韓國魚板湯，還有韓國當地人最愛的炸雞奶油飯、冰淇淋飲品等多達50種以上的料理選擇，如果吃完還可加高湯涮肉片~進行火鍋二吃，或是加入醬料，變成香氣十足的韓式炒飯三吃喔

這樣豐富又飽足的韓式吃到飽，每人只要$469+10%， 平價又CP值超高，同時保留韓式炒雞的原味美味，更使用韓國原裝進口的特色醬料，讓大家不用飛韓國，就能品嚐韓國當地的超人氣餐點喔

原文網址: 【西門吃到飽推薦】『甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店』近西門站/平價、CP值高/韓式炒雞、火鍋無限續+50種韓料自助吧，每人只要$469

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店，鄰近捷運西門站，6號出口，步行約6分鐘，位於西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上，地理位置可謂相當便利

唐吉軻德B3設有付費停車場，峨嵋立體停車站

店內環境寬敞明亮，多為四人~六人座位，座位相當舒適放鬆，適合家庭聚餐、朋友餐敘或是情侶約會

桌子旁也設有餐巾設置，也備有服務鈴，如果需要點餐或是用餐問題，都可以按服務鈴喔

餐廳進來右側設有開放自助吧，可以自由拿取



甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

電話：02-23755580

訂位方式：

⚠️inline線上訂位 https://pse.is/5avcag

⚠️開放訂位日期及時段以線上顯示為準

⚠️超過8人請改以電話訂位☎️02-23755580

⚠️不接受當日訂位

⚠️每時段開放預約組數有限，訂位已滿或沒有預約也能直接到門市依現場位置安排或登記候位哦~

甩鍋雞吃到飽價位說明：

🔥成人$469元/人

🔥兒童(110~140cm)$235元/人

🧀單點品項[熔岩起司絲]$49元/份

✔️不分平假日及用餐時段，價位均相同

✔️身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用

✔️以上收費均需另加10%清潔費

✔️平日下午16:30前可單人用餐

用餐時間：100分鐘

(入場即開始計算,需全員到齊方可入場)

⭐營業時間：

週日至週四11:00~22:00(收客至20:20)

週五、週六11:00~22:30(收客至20:50)

(全天供餐，無休息時段)

*平日16:30前，學生憑學生證、60歲以上憑身分證享425+10% 吃到飽

首先，在進入店內時，櫃台店員會先讓我們選鍋口味，總共有七種口味可選擇(BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬)，之後店員帶我們入座，很佛心的是，主鍋可於用餐時間內無限續點喔

自助吧菜色皆可自由取用喔

蔬菜鍋料區

可自由取用冷藏蔬菜火鍋料，加入炒鍋中一起拌炒，或做為火鍋配料

青菜(高麗菜/青江菜/黃豆芽)、馬鈴薯、地瓜、洋蔥、金針菇、杏鮑菇、百頁豆腐、黑木耳、蒟蒻、鑫鑫腸、小貢丸、刻花魷魚

還有韓國才有的韓國綜合魚板、短麵粉年糕、韓國寬冬粉、韓國冬粉、粄條、甜不辣條、韓式年糕(原味/紫米/艾草)

我最喜歡他的韓式年糕，Q軟有嚼勁，還帶有軟糯Q彈的口感，搭配炒鍋簡直一絕

炸雞奶油飯/生菜沙拉區

生菜沙拉可搭配 凱薩醬/蜂蜜芥末醬

也可DIY道地的炸雞奶油飯喔

首先，先裝盛白飯1/3碗，加入1~2匙奶油醬

放入海苔、玉米、火腿丁、泡菜等配料，最後放上炸雞塊，炸雞奶油飯即完成，食用前將食材均勻拌勻喔

嗜辣者，可再加入2匙辣味炸雞醬

口味道地，最喜歡他的洋蔥奶油醬，搭配拌飯相當開胃好吃

PIZZA/炸雞/炸物

此區餐點均為輪流供應，炸餃子，裡面有菜肉餡，外層焦脆，相當有滋味

炸洋蔥圈，酥脆飄香；炸馬鈴薯球，當作小零嘴最適合；韓式糖醋炸雞，外層裹著甜香的醬汁，內層肉質醇香好吃

PIZZA有兩種口味: 起司藍莓、雙色起司，鹹甜都好食

現蒸燒賣

燒賣肉餡醇香，是我最喜歡的小食

各式麵類

有供應韓國泡麵，吃完炒鍋，可加入高湯，再加入泡麵，更加美味，還有油泡泡的麵筋球，也是鍋物絕配

麵包(麥芬堡)

麵包可用於沾取炒鍋醬汁，味道更是滿分，或是將炒雞夾入麥芬堡中，大口品嚐，實在好過癮啊

如果想吃熱的，可以進烤箱烤約5分鐘就可以了喔.....

韓式炒飯

還提供已炒好的韓式炒飯，口感飄香迷人，加入道地的韓國鹹甜醬汁拌炒，實在滋味很豐富

韓國魚板湯

使用韓國進口魚板串，魚漿含量高達65%以上，有原味及麻辣口味，充滿魚漿的鮮美滋味，麻辣是大約中辣喔

魚板串及高湯均為韓國進口的道地街邊小吃喔

超愛這韓國魚板串，充滿魚漿鮮甜的滋味，口感Q軟好嚼，相當道地美味

此區醬料為鍋底專用，非沾醬，不可生食

取用醬汁前，請先攪拌均勻，續點炒鍋，醬料總量約2匙；製作炒飯，醬料只需0.5匙

沾醬區，可沾食火鍋料，有蘿蔔泥、蒜泥、辣椒、蔥花

柴魚高湯

用於續鍋時，烹煮火鍋時的湯底，無限供應

飲料區: 水蜜桃果汁、綜合蔬果汁、冬瓜檸檬、可爾必思、黃金烏龍茶(無糖)、日式煎茶(無糖)

咖啡: 美式咖啡、卡布奇諾、拿鐵咖啡、摩卡、法式巧克力、巧克力歐蕾

飲料區: 氣泡水、無糖可口可樂、美粒果清果汁、檸檬紅茶、檸檬汽水、可口可樂

酒類需額外付費

(真露燒酒 $250、CASS啤酒 $70)

冰淇淋是我最愛的小美冰淇淋喔

甩鍋雞的招牌主鍋有"五種炒雞口味"及"2種炒豬口味"可任選，(BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬)

我選擇經典春川雞，點選後服務員會將炒鍋端上桌，裡面有基本的大塊雞肉及配料，若品嚐完後，可以按鈴服務員，繼續點選

加入自己喜愛的配料，蓋上鍋蓋，悶煮六分鐘，會有計時器計時，時間到可按鈴服務員，將會進行桌邊炒鍋

炒雞是以甩鍋方式大火翻炒，不但可以保留食材原味，起鍋前的多重炙燒則是美味關鍵，最後放入各種食材配料，悶煮後拌炒的美味料理

拌炒同時，香氣四溢，實在令人食指大動，也可加點熔岩起司絲(70g)$49元/份

加入炒鍋內，上面熱騰騰的冒著熱氣，看著起司慢慢融化，食在好療癒

加了起司，口感更加濃郁，慢慢牽絲也好誘人啊，無論是年糕及雞塊，搭配濃香的起司，都更添滋味，美味瞬間爆棚

裹滿醬汁及起司的炒雞，相當美味誘人，外層鹹香好吃，內層肉質相當軟嫩多汁，帶點微辣的氣息，美好滋味在口中縈繞，實在是好吃停不了

也可以將炒雞夾入麥芬堡中，麥芬堡帶有飄香的麵香，搭配鹹甜辣的炒雞，簡直是美味更上層，大家一定試試看

炒雞、炒豬可續點，想換吃火鍋，也可點選火鍋肉片(牛肉/豬肉/雞肉塊)，均能無限續點

自助吧也有眾多食材配料，可以加入鍋內一起煮成火鍋喔

加入柴魚高湯，瞬間煮成了美味火鍋，冬天吃好暖胃

我們點選牛肉片，肉片油潤肥美，入鍋後也軟嫩好吃

如果還覺得不夠，肉品(牛肉/豬肉/雞肉塊)，都是無限供應喔

瞬間煮成了部隊鍋，好豐盛的一鍋，吃得超級飽足的

再加入韓國泡麵，更加道地韓味了，泡麵簡直是火鍋的靈魂，絕對必吃啊

吃完炒鍋還可以做成炒飯，加點熔岩起司，就會馬上升級美味的起司炒飯喔

冰淇淋有四種口味，瑞士巧克力、青芒果、香檳葡萄、草莓，做為今天完美的ending

現在想吃道地的韓式炒雞，不用飛去韓國啦，現在台灣也吃得到了

口味眾多，共有七種口味可選擇，而且可以無限續，真是太過癮了，可以炒雞、炒飯、火鍋，吃法有三吃，絕對要記得

還有多種道地韓食可品嚐，完全進口韓國當地醬料製作，全部原汁原味呈現，環境寬敞舒適，相當適合各式聚餐及餐敘，每人只要$469+10%，實在美味又CP值爆高

喜歡韓式料理的朋友，千萬不要錯過喔，覺得不錯，推薦給大家囉^^

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