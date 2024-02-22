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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美景驚人！每車只要100元拍到飽！

悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美景驚人！每車只要100元拍到飽！

2024-02-22 14:26:14 小珊珊 人氣：122
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1225篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 復興區

悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美

IG爆紅打卡景點「悠然秘境小屋」上千株櫻花進入盛開期〜015啊

整座山滿滿的櫻花，還是我愛的粉色，實在美炸了！！！045來親個

 

衝這裡看粉紅櫻花最後一波！146阿狸俠

【悠然秘境小屋】位於桃園觀音洞附近，道路蠻小條的，有些路段需要會車考驗大家技術，記得要小心行駛唷

悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美

 

附停車場，不過車位不多，客滿出一台車入一台車控管

$100/1車(不用再投幣箱$50)

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首先會看到小木屋咖啡，目前花季人手不足，所以沒有提供餐點，只販售咖啡&冷飲

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這裡也要提醒大家，這邊在山區，地形比較陡一些，所以建議穿好走的鞋子來喔！

山路爬坡大概要走10到15分鐘，但驚喜在後面，只是要有心理準備，得先費些氣力就是了

深深覺得自己年紀大了，才走沒有幾步就氣喘吁吁……..088蜷

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加油356給力〜再轉個彎就到了XD

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到達這景直接驚呼連連〜太美了(尖叫中)！！！067不要啊

這裡的櫻花樹很密集，園區栽植兩千株櫻花，品種包括八重櫻、富士櫻、吉野櫻與粉紅佳人等

滿山滿谷炸出來的櫻花海，彷彿被粉紅花海包圍，滿滿的粉色浪漫〜016飄過

現在開花約9成左右，超級好拍，我們光在這兒就拍瘋了！

拍不停，這裡真的太美太美了072真美好〜有機會一定要再來！！！

花況是2024.02.21

下面就請大家賞圖吧〜193酷哦

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小珊珊碎碎念

想要看盛開的櫻花就要把握時間好好欣賞櫻花之美！051點頭

雖然最後大概2公里左右開始有點小條的路，但是還算好開

真的很像日本櫻花祭典的感覺，還能帶毛小孩一同賞花、拍出美照，是非常值得一去的花海景點004拍手

悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美

 

【Info】

悠然秘境小屋

地址：請導航至(復興觀音洞)轉彎處都有《悠然秘境》的指示牌

營業時間：週一至週五｜10:30~17:30、週六至週日｜10:00~18:00(週二公休)

預約專線：0930 812 375

粉絲專頁：悠然秘境小屋

X提供WIFI   X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

文章標籤
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