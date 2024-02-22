新竹第一間麻辣烤魚火鍋！重慶道地川味香麻帶勁的麻辣烤魚火鍋重現新竹！爆川辣妹子烤魚在新竹也是小有名氣的麻辣火鍋店，比臉還要大的烤魚讓人瞠目結舌！老闆娘堅持使用正宗四川菜炒料，秘製鮮香麻辣配方讓人一吃就上癮，精選新鮮食材並結合創意手工私房菜，令人回味無窮！

最近推出『內用加一元免費送肉盤』、『烤魚買五送一』的好康活動！只到2/8！同時也有網路上團購宅配爆夯的冷凍烤魚禮盒，讓客人在家也能輕鬆享用烤魚火鍋。

新竹第一間麻辣烤魚火鍋！爆川辣妹子烤魚，正宗四川菜炒料、比臉還要大的烤魚！加一元免費送肉盤

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爆川辣妹子烤魚－店面環境與交通停車資訊

爆川辣妹子烤魚位於新竹市信義街上，就在新竹火車站、晶品城購物廣場附近，距離新竹城隍廟和遠東巨城購物中心也不遠喔！開車前往可停在林森路立體停車場，也可以搭乘大眾交通工具到新竹火車站，步行過來也很近呢！ 爆川辣妹子烤魚的內用環境很美耶！以大量的燈籠、京劇臉譜、木條等等，營造出濃濃的四川氛圍。店內主要分四人桌與六人桌，每到用餐時刻總是很多人，強烈建議大家先預約訂位嘿！ 這邊也是網美打卡牆喔！ 今天剛好遇到壽星生日，老闆娘還特別請員工穿熊貓裝，替壽星唱生日快樂歌呢！現場氣氛好歡樂喔！

牆上也可以看見各式各樣的辛香料介紹～

爆川辣妹子烤魚－自助區

自助區有幾款沾醬和高湯可以自己取，白飯是免費提供的，想吃多少拿多少，不要浪費唷！

爆川辣妹子烤魚－飲料

冰櫃裡有各式各樣的飲料和酒品，菜單上也有隱藏版飲品喔！（未滿十八歲請勿喝酒，喝酒不開車）

爆川辣妹子烤魚－二月限時好康活動

內用加一元免費送肉盤

活動時間：2024/2/1四~2024/2/8四

活動內容：凡消費 2 人/4 人/6 人套餐，即贈苕皮乙份，並享有肉品+$1元多一盤的優惠。

活動規則：

內用皆適用。

實際兌換情況依現場為主，以上爆川辣妹子烤魚保有活動變更、解釋之權利。

烤魚買五送一

當天消費買5張烤魚預購券，即可免費招待乙份烤魚，贈送的烤魚僅限內用唷！目前活動無限期，依照店家規定嘿！（實際兌換情況依現場為主，以上爆川辣妹子烤魚保有活動變更、解釋之權利）

爆川辣妹子烤魚－菜單menu

爆川辣妹子烤魚的餐點以烤魚為主，有招牌麻辣烤魚（辣度可選）、孜然青椒烤魚（微辣）、老譚子酸菜烤魚（不辣）、麻辣小龍蝦以及蒜蓉小龍蝦等，烤魚可以選江團魚或芙蓉魚，以上皆附特製麻辣鴨血、豆腐和豆芽！除此之外還有許多私房料理，像是口水雞、酸辣粉等川味特色小吃等等，很可惜今天的甜點涼粉賣光啦＞＜

點餐方式很簡單，用手機直接掃桌上的點餐QR Code就可以囉！

爆川辣妹子烤魚－餐點介紹

爆川辣妹子烤魚－四人套餐

當天我們點的是爆川辣妹子烤魚的四人套餐，套餐內容包含招牌烤魚、特選肥牛、精選豬梅花、綜合漿、滷味拼盤、馬鈴薯、綜合蔬菜盤、苕皮、手工爆打黃瓜、麥仔茶。

招牌麻辣烤魚

老闆娘說在大陸很少會有人把滷大腸跟火鍋混在一起吃，但來到台灣發現很多火鍋店都會這樣搭配，於是自己滷大腸，發現這樣吃也很讚！滑嫩多汁的鴨血也是麻辣火鍋的絕佳好夥伴！ 麻辣烤魚得經過繁複的工序，就連辣椒和辛香料都是從四川空運來台，並用擂缽將其敲碎磨成粉，老闆娘用了至少四十幾種的中藥材製作獨家烤魚醬，炒製的時間也需要好幾個小時，步驟還不只如此，烤魚還得經過200多度的高溫，耐心烤個15~20分鐘才會上桌呢！

老重頭戲來啦！麻辣烤魚的靈魂就是在那條魚身上，闆娘選自新竹北埔高山冷泉水養殖的「江團魚」，取代常見的鱸魚或草魚，印象中江團魚比草魚貴、也比較難飼養，而這也是我們第一次吃到吃江團魚。 江團魚的肉質的確軟嫩香Q又紮實，幾乎沒有細刺，這點很加分！冒著濃濃香氣跟熱煙的麻辣烤魚，吃起來很辣很爽耶！每一口盡顯出完美的鮮香與麻辣，難怪連四川重慶當地人都說道地，重點是這烤魚比臉還要大！

苕皮

這是ㄚ綾綾第一次吃純手工苕皮，這也是四川重慶的一種特色小吃，老闆娘上餐的時候也令我們在座的人驚呼了一下呢！感覺好像在欣賞古董藝術，哈哈哈！晶瑩剔透的苕皮，口感相當Q彈，果然是麻辣火鍋的好朋友啊！2024/2/1~2/8期間，凡消費套餐再送送苕皮乙份喔！

精選豬梅花

四人套餐的肉盤可以選兩種肉品，有肥牛、牛板腱、羊肉、豬五花、豬梅花、松阪豬，ㄚ綾綾特別喜歡吃豬梅花，軟嫩且有彈性，越吃越上癮呢！2024/2/1~2/8期間，店家推出加$ 1元可免費送肉盤的活動，肉肉控不要錯過啦！

綜合菜盤

多人聚餐時，加點肉片跟蔬菜就更讚啦！一邊吃肉一邊吃蔬菜，營養更均衡XD

馬鈴薯

馬鈴薯可以視個人喜好，看要煮得軟綿還是脆口一點，這個也是讓我們一口接一口呢！不用沾醬就很好吃～

特選肥牛

這道我直接讓給喜歡油脂豐厚的朋友吃，口感很軟嫩，哈哈哈哈！

綜合漿

綜合漿有手打蝦漿及手打花枝漿，我只能說這個很真材實料，輕易就能看到滿滿的蝦肉跟花枝塊，每口都好新鮮啊！

滷味拼盤

滷味拼盤有肥腸、牛肚、牛筋和牛腱，可以最先放下鍋裡煮喔！脆口的牛筋和Q彈的牛肚有夠好吃的啦！牛腱跟肥常也毫不遜色呢！

手工爆打黃瓜汁

來到爆川辣妹子烤魚，不喝上一杯老闆娘特製的【手工爆打黃瓜汁】，千萬不能走！聽說這是重慶當地吃火鍋必搭配喝的一款水果茶，也是店裡的隱藏版飲品呢！原本我還很抗拒，沒想到喝起來清甜又順口！小黃瓜味不會太濃郁，而且解膩又解辣啊！是說這一杯容量很大耶！適合兩三個人一起喝，哈哈哈！

麥仔茶

飲品喝不夠的話，四人套餐還有贈送一瓶麥仔茶唷！

爆川辣妹子烤魚－單點

口水雞

口水雞絕對是必點的一道開胃菜！光看到那紅殷殷的靈魂醬汁，就讓ㄚ綾綾口水直流啦！雞腿肉已經去骨處理，煮熟後再用冷水冰鎮，一咬下去果然Q彈鮮嫩又多汁！沾著特製麻辣醬汁，那股又酸又辣的滋味，再加上蔥花跟花生的香氣～喔天啊！真的是很下飯欸！

酸辣粉

酸辣粉是重慶常見的特色開胃菜，但我從來沒有吃過這麼好吃的酸辣粉！晶瑩剔透的酸辣粉十分咕溜滑順，冰冰涼涼的口感搭配麻辣香酸的醬汁，還有香噴噴的花生，一整個很涮嘴！這道讓我完全無法抗拒耶！

爆川辣妹子烤魚－新竹美食推薦原因

整體來說，爆川辣妹子烤魚的招牌麻辣烤魚，還有各式各樣的私房料理，都令ㄚ綾綾豎起大拇指，評價甚高！就算每周來報到也覺得很可以呢！這裡的食材新鮮美味、口味也很道地，重點是菜單價位中等，即使平時和三五好友聚餐也不傷荷包呀！還沒吃過的朋友，一定要來嘗試一下！記得先訂位才不會排隊等太久喔！

爆川辣妹子烤魚－宅配美食團購推薦外帶料理包

沒錯！爆川辣妹子烤魚推出的冷凍烤魚禮盒，也是非常的搶手！不管是在家煮來吃或是過年送禮都超級合適！人人在家也能吃到正宗道地的重慶烤魚火鍋，買三份就能免運費！可以宅配寄送或到店自取外帶喔！趕快揪親朋好友團購啦！

烤魚禮盒有【招牌麻辣烤魚】及【老罈子酸菜烤魚】兩種口味，一盒$980元，老闆娘說一盒大約是3~5人份左右，讓ㄚ綾綾覺得很貼心的是，烤魚禮盒有附容器，可以直接在卡式爐或瓦斯爐上烹煮，也太方便了吧！完完全全就是只要幾個簡單步驟，省下準備食材和香料的時間，就能在家享用道地的重慶四川烤魚耶！

爆川辣妹子烤魚－店家資訊

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