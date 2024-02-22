「青花驕麻辣鍋新莊中原店」新開幕，讓新莊在地人多了一間吃火鍋的好去處。

青花驕菜單鍋底提供青花驕麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋和酸白菜豬肉鍋選擇，消費以單點為主，也有雙人、四人和六人套餐推薦，內用還有白飯、鴨血和豆腐免費續用吃到飽。

青花驕麻辣鍋新莊中原店 地點

「青花驕麻辣鍋新莊中原店」地址位在新莊中原路，旁邊就是台灣聯通停車場-中原一場(半小時/15元)，附近也有許多機車格，開車或騎車都方便，營業時間至凌晨一點，搜尋新莊宵夜推薦。

青花驕麻辣鍋新莊中原店

地址：新北市新莊區中原路558號2樓

電話：02 8522 7577

營業時間：早上11:30–凌晨01:00 (最後點餐時間23:00)

粉絲團：青花驕麻辣鍋

官網：青花驕麻辣鍋

食記：【新莊火鍋】青花驕麻辣鍋新莊中原店，新莊聚餐餐廳

青花驕麻辣鍋新莊中原店2024過年春節營業時間

2024/02/09(五)除夕公休一日

青花驕麻辣鍋新莊中原店的入口處在角落，位置不算明顯，最顯眼的地標就是大樓的犀牛景觀。

超人氣的青花驕麻辣鍋新莊中原店新開幕就受到新莊在地人喜愛，平日也不少人來吃火鍋，用餐時間一樓還有服務人員帶位。

青花驕麻辣鍋新莊中原店 環境

「青花驕麻辣鍋新莊中原店」空間超大，入口處就能感受到氣派的裝潢，很震撼！也是我目前吃過新莊最大的火鍋店。

接待櫃檯旁的迎賓生啤酒吧台相當吸睛。

青花驕支援多種付費方式，相當方便。

青花驕麻辣鍋新莊中原店開幕活動

即日起至2024/2/29，王品瘋美食會員消費享瘋點數 3%加碼回饋，搭配銀行卡最高享13%回饋。

翡翠花磚牆讓空間呈現古典優雅，桌距間隔寬敞，很舒適的用餐空間。

2樓空間真的好大，樓空間真的好大，走去洗手間都繞了一圈。

白天採光極佳的用餐區，才低調開幕的青花驕麻辣鍋新莊中原店，之後一定更多人。

青花驕麻辣鍋新莊中原店有三間大包廂

可容納公司和大家庭等多人數聚餐

醬料自取區清楚列出醬料名和調醬比例推薦

記得第一次和朋友吃青花驕點了酸白菜鍋，搭配胡麻醬真的很好吃

青花驕的白飯免費續用吃到飽，超適合我這澱粉控，每次配麻辣鍋都會不小心吃兩碗以上，而且這裡的白飯煮的很好吃。

平日下午兩點吃火鍋的人還真不少，尤其這時間能約出來一起吃火鍋的朋友真是難得。

桌子側邊還有USB充電，拍照打卡不怕沒電。

打開桌子側邊抽屜有提供紙巾、濕紙巾和牙線。

青花驕麻辣鍋新莊中原店 菜單價錢

青花驕菜單價錢

每人鍋底費用130元（白飯、鴨血、豆腐吃到飽免費續）

每人低消300元（不含鍋底費）

鍋物品項豐富，鍋底提供青花驕麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋和酸白菜豬肉鍋三種選擇，可選單鍋也能選鴛鴦鍋，費用不同，另收10％服務費。

青花驕菜單很多張，更多品項請看官網～

青花驕菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

青花驕麻辣鍋新莊中原店 餐點推薦

這次和朋友聚餐吃火鍋剛好四個人

直接點了菜單的四人青花宴，份量豐富又多，吃完超飽。

四人青花宴可以吃到海鮮和大肉盤，份量飽足。

平均一個人一千初，鍋底吃不完還可以打包，加入麵條也很好吃。

奉茶 招待



內用免費招待的青花椒黑美人烏龍茶

茶湯入喉微微的麻香，尾韻有著明顯的果香，溫潤順口，喝完還可以續。

之前和朋友聚餐吃過酸白菜豬肉鍋

這次就點青花驕麻辣鍋和青麻椒肥牛鍋

這次選了青花椒麻辣鍋和青麻椒肥牛鍋這兩種會辣的鍋底

青紅雙鍋配色誘人可口，光是鍋底就看起來相當好吃

紅通通的麻辣鍋底以多種辛香藥材熬製，加入朝天椒、郫縣豆瓣和牛油等食材拌炒的麻炒的麻辣醬，湯頭風味又麻又香，滋味醇厚、不會嗆辣，是可以喝的麻辣湯。

孔洞吸湯的豆腐、Ｑ嫩彈牙的鴨血相當好吃，我們續了好幾次呢！

麻辣鍋底太下飯了！白飯淋點麻辣湯汁就很正點。

青花驕獨家首創的青麻椒肥牛鍋底是綠色麻辣鍋

還附贈青鍋雙寶：特選肥牛和東坡烤麩

湯底呈現透亮青綠色

以重慶江津九葉青花椒加上10幾種辛香料精煉，加上青辣椒、蒜頭、紅蔥頭、洋蔥拌炒製成青麻底醬，讓青鍋湯頭風味呈現鮮麻韻味。

微辣且不含牛油成份，不吃牛的人也可以吃的鍋底（可以請店家將附贈的特選肥牛換成豬或雞肉）

雙層架是青鍋雙寶附贈的特選肥牛和東坡烤麩。選這鍋底很超值呢！

東坡烤麩造型可愛長得很像東坡肉，裡頭還藏著滋味鹹香的肉餡，加入青鍋煮熟，孔洞吸滿湯汁，咬下去鬆軟飽滿，一開始還以為是凍豆腐，入口很有層次，朋友吃一塊東坡烤麩直呼超好吃！

擺盤好看的彩蔬寶盒會依季節食材有所調整

這天吃到芋頭、玉米、娃娃菜、南瓜、美白菇、黑木耳和番茄等等食材

牛三拼盛宴

店員在肉片撒上現磨青花椒

牛三拼裝盛的盤子比鍋子還大

出場來勢洶洶，這道非常氣派，份量也很多



牛三拼盛宴有安格斯無骨肩小排、雪花牛和牛梅花

可以一次吃到三種不同肉品，涮紅鍋或青鍋都很對味，尤其是肥嫩的雪花牛更是深得我心，而且份量超多，四個人吃完超級飽。

青花驕提供鴨血和豆腐免費續吃到



帶皮豬五花

四人青花宴的份量真的不少，還有經典肉品擇二

豬五花有著美好比例的肥瘦口感，油脂清香不膩口

滑嫩去骨雞腿肉

雞腿肉切塊去皮，加入青鍋煮熟的味道很不錯。

店員建議入鍋煮五分鐘最好吃，還有提供計時漏斗。



牽腸掛肚滷味拼盤 拼盤可以吃到牛肚、牛筋和大腸頭

這三樣已經先滷過，軟Ｑ入味好吃 通通加入麻辣鍋底最對味。 鮮蝦滑 煮熟鮮嫩扎實飽滿

整塊蝦肉Ｑ彈新鮮，吸附湯汁更有層次 老油條 麻辣搭擋有老油條、手工拉麵和紅薯粉條可選擇其中兩種

每次吃麻辣鍋都必點酥脆的老油條，當然要來一份

紅薯粉條 除了白飯，紅薯粉條也很飽足

口感古溜，有點ＱＱ的彈牙，掛湯能力很強，加入兩種湯底煮熟都很推薦。 四人青花宴有附一瓶秘製酸梅汁

另外給一個裝滿冰塊的小冰桶

酸梅汁和麻辣鍋很搭，酸甜滋味

套餐加購 青花椒啤酒一組(兩瓶)優惠價360元

單點一瓶198元 青花驕提供多種酒飲可另外單點

沁涼暢快的青花椒啤酒，和朋友一起來一杯～乾啦！ 開車不喝酒，未成年請勿飲酒 套餐加購 青花椒冰淇淋 一個58元

單點一個88元 有加購優惠的獨家冰淇淋

除了單吃香草原味，還可以依照自己喜好加上花椒油或海鹽

男友超愛的創意吃法，尤其是帶有麻香的花椒油，很有層次 飯後招待甜點 美人銀耳釀 滋味清爽解辣的木耳露

吃完重口味的鍋物很適合搭配

新莊多了一間火鍋店推薦，「青花驕麻辣鍋新莊中原店」空間大、座位多，很適合公司團體聚餐、尾牙春酒訂位選擇，還設有三間大包廂更隱密。 還記得第一次在台北中山吃青花驕，吃完念念不忘，現在新北市新莊也能吃到囉！ 菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀