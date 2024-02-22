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台南景點【西拉雅國家風景區】要怎麼玩呢？！這裡是國家級的風景區，開車行經國道3號嘉義台南這一帶必經過的景點，其中包含了著名的關子嶺泥漿溫泉、全台最大的曾文水庫、烏山頭水庫、同時這一帶也有好吃的桶子雞、及東山咖啡公路，三天二夜的行程真的太豐富了，怎麼玩呢？！有曾文水庫山豬島、水火同源、桶仔雞，一起深入南高屏三大名湯秘境，真的非常特別、非常好玩哦!

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西拉雅風景區 行程景點

Day1：

午餐 : 臺南白河善知院→水火同源→碧雲寺觀夕陽 → 晚餐 : 原味山產餐廳 →嶺頂公園散步 →夜宿 : 新紅葉溫泉山

午餐 臺南白河善知院→水火同源→碧雲寺觀夕陽 → 晚餐 原味山產餐廳 →嶺頂公園散步 →夜宿 新紅葉溫泉山 Day2：

關子嶺溫泉鄉散步路線→午餐 :懷香食堂 →十方源咖啡 →夜宿 : 仙湖農場

關子嶺溫泉鄉散步路線→午餐 →十方源咖啡 →夜宿 仙湖農場 Day3：

仙湖農場巡禮→午餐 : 曾文水庫觀景樓→曾文水庫遊湖趣→再見西拉雅 善知院 我們行程的第一站是從台南白河的善知院開始的!! 這裏這裡結合景觀、養生美食、禪修，還提供住宿，從生活中落實禪的精神，同時也是內政部選為5大宗教樂活行程之一。

傳法洞裏面是達摩祖師，也是禪宗的始祖!

一踏入忘憂門，我們便好像來到另一個世界一樣，這裏好安靜，好舒服~~而且頭頂著藍天，身旁就是綠地，加上這裏的地勢比較高，居高臨下，清風徐徐吹來，真的好愜意

不過呢，我們主要是來這裏用餐的，理所當然的，這裏提供美味的素食餐點!! 這道是火鍋料理，融合了多種食材，湯鮮味美，其中又包含自家種的多種野菜，非常清甜好吃，真的是都市吃不到的美味

香樁口味的義大利麵! 搭配一旁的杏鮑菇! 這道大家吃的也是心滿意足啊

這裏的住宿環境也相當棒!! 踏入這裏的環境，彷彿身心靈都可以放輕鬆!! 如果仔細看的話，就會知道房間內連電視都沒有哦(有一台在一樓大廳)，少了電視的干擾，偶而來放空個一二天真的很不錯!!

這裏也根據四時的變化設計各項農禪體驗，像是香菇食品製作、麻竹筍採收、現摘溫室有機蔬菜等，從日常生活中體會禪的真意!

我們還抽空看了這裏的菜園呢，原來午餐的美味就是來目這裏純淨的生長環境~~這裏吃的好、住的舒服，難怪很多人經常不遠千里而來，就是要體驗這裏遠離塵囂、簡單自然的生活。在這裏住上一二天絕對會身心安頓，心靈也會平靜

台南善知院 景點資訊：

地址：台南市白河區木屐寮37號

電話：06-6831338

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水火同源

離開了善知院，我們來到關子嶺這一帶盛名已久的景觀，水火同源!!

這一帶的商店街販賣當地著名的農特產品，也提供旅人一個歇腳休息的地方!! 這個招牌是在無意中看到，從左邊唸過來，從右邊唸過去，都有不同的意思，有趣吧!! 不期而遇就是旅途中最大的收獲

還沒到水水同源的地方，倒是這一排臘腸樹吸引了大家，好像大顆的馬鈴薯長在樹梢上，非常有趣!!

這就是曾紅極一時水火同源! 早期對這些自然現象比較不能了解，所以都用很崇敬的心來看待，畢竟水火不容啊，卻在這裏同處共生，真的是大自然的奇蹟啊，現在當然知道這裏有天然瓦斯，所以才有這種有趣的現象

上方供奉的是不動明王

水火同源 景點資訊：

地址：台南市白河區關嶺里水火洞

關子嶺 碧雲寺

關子嶺上方的碧雲寺也是這一帶香火鼎盛的人氣景點，除了莊嚴的寺廟外，原來還有一項奇景正等著我們!!

我們一行人特地在傍晚的5點多來到此地，就是等待這夕陽西下的美景!! 雖然雲層偏厚，我們還以為看不到了，正打算四處走走看看時，沒想到太陽又從厚重的雲層中探出頭來，我們趕緊搭上電梯到了寺廟的最高處欣賞這令人屏息的美景啊!! 果然是百聞不如一見，難怪一上來時，停車場旁早已停好停滿，原來大家等待的就是這動人的一刻，真的太美太浪漫了!

碧雲寺 景點資訊：

地址：台南市白河區仙草里火山1號

電話：06 685 2811

原味山產餐廳

晚餐我們回到關子嶺溫泉街上的餐廳! 這家餐廳樸實古拙，以紅磚為主，帶點台灣早期農村古厝的風味

來關子嶺溫泉街四處可見的美食就是桶仔雞了!! 這裏的桶仔雞真不是蓋，烤出金黃色的外皮，令人垂涎三尺! 一面拍口水都快滴下來了! 而且彷彿聽到大家同時都在吞嚥口水的聲音呢，哈哈

農村的古早味，美味的豬油拌飯!! 加了點醬油，風味絕佳

同行的在地友人說，這家可是他吃過覺得一級棒的哦!! 我們也覺得滿不錯的，尤其是沾點胡椒鹽再淋上雞油!!真的太美味、太銷魂了

其他的菜色也都很不錯!! 真正在地的鄉土風味餐，特別是中間的剝皮辣椒雞湯，也是這裏的一絕啊，微微的辣味，把雞肉的鮮美再提升一個檔次，超好吃的

原味山產餐廳 景點資訊：

地址:台南市白河區關子嶺43-2號

電話:06-6822205

營業時間：早上11:00~晚上22:00

關子嶺新紅葉溫泉山莊

第一天的住宿地點在新紅葉山莊!!

房間樸實大方!! 簡單、乾淨!!

住在這裏當然要享受世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉囉!! 泡湯之餘別忘了順便洗臉一下，這泥漿含有多種礦物質，可是美容聖品呢，在這裏的店家也可以買一整罐的哦

新紅葉溫泉在馬路的對面還有自已的大眾池，搭配不同的SPA設施，也是這一帶很受歡迎的旅店

白天看比較清楚，這就是泥漿溫泉的原色哦!!

新紅葉溫泉山莊 景點資訊：

地址：台南市白河區關嶺里65-9號

電話：06 682 2822

關子嶺溫泉

關子嶺的溫泉歷史可以追溯到日據時代。第二天一早，西拉雅風景管理處安排了導覽老師，帶著我們沿路解說，了解這裏的相關歷史!! 一般民眾也可以預約哦

西拉雅的LOGO是以「愛無國界牽手西拉雅」為設計目標，輔以嘉南大圳之父-八田技師無國界之愛為延伸發想，打造獨一無二的愛心logo。以水花湧起作為主要視覺意象，兩邊的水花也代表八田與一與妻子，湧起水花的愛心形狀，則是呈現出對臺灣付出的愛，也帶出愛是無國界的，logo顏色則是以藍色與綠色呈現，藍色代表水庫、綠色代表嘉南平原~~還好有老師的解說，每一個標誌背後都有故事，有了解說更了解其中深意!

這裏的所在地，原來是孔廟大成殿呢

白天的嶺頂公園又有另一番趣味，而且這裏原是吳晉淮廣場，他除了是著名歌手黃乙玲的老師，也是著名歌曲”關子嶺之戀”的作者。同時江蕙也是唱了他的歌”不想依” 才大紅大紫的哦

這段路其實滿有意思，嶺頂公園這一段算是近期開發的溫泉區，但畫面中寶泉橋這一帶才是最早關子嶺溫泉的起源地呢。好佳在沿路都是下坡，加上有老師講故事，聽的我們連連點頭稱是!

火王爺算是關子嶺這一帶的守護神吧!! 背後密密麻麻的管線很厲害吧!!

原來關子嶺的溫泉源頭就在火王爺的下方!! 因為地質變動的緣故，所以每隔一陣子溫泉露頭就會移動!! 很神奇吧

牆壁的造景

這一帶才是真正關子嶺的溫泉老街!!這一段開始才有一點點的日本風味! 這家關子嶺溫泉飯店的招牌，還用了日文的”飯店”一字呢

這一棟也是幾乎碩果僅存的日式老屋了!

這才是關子嶺溫泉飯店的正面!!

這就是今天這趟近二個小時的導覽終點-寶泉橋!! 也是我們前一晚”跳舞的森林”所在地，白天夜晚呈現不同的風情!! 尤其是下方真的可以看到一大堆的泥漿呢，這裏定期會有人清理，不然管線就會堵塞!!

關子嶺溫泉 景點資訊：

地址： 732台南市白河區

嶺頂公園

吃飽了、喝足了，剛好走到嶺頂公園這裏走走散步一下!! 這裏有街燈下的祝福的藝術造景!! 打上燈光後，變的很有特色

這裏晚上也挺熱鬧的，南部的晚上氣溫剛剛好，出來走走很舒服的

搭配燈光的變化讓這裏更多姿多彩!!

晚上的關子嶺一點都不會無聊耶，嶺頂公園下方的寶泉橋，可說是關子嶺溫泉的發源地!! 這裏現在也有”跳舞的森林”的藝術造景!

原來跳舞的森林就是利用燈光加上音樂的變化，讓漆黑森林產生不同的風采!! 還滿有意思的哦

這是連續按下快門的成果，幾乎就在一二秒內就有這麼精采的聲光秀!! 好精采!!

嶺頂公園 景點資訊：

地址：台南市白河區175縣道28-3號

此為台南市白河區關子嶺遊客服務中心

懷香食堂

經過二個小時的小旅行，也該找個地方休息一下了!! 這家懷香料理聽說是這一帶唯一不供應桶仔雞料理的餐廳耶，好特別

嘿嘿，雖然沒有桶仔雞，但料理一樣美味~~尤其是我們走了好一段路，來碗有多種中藥材的藥膳熱湯，補充一下體力與水份，感覺又元氣滿滿了

泰式料理風味的豬及，好Q好清爽!! 超下飯的

懷香食堂 店家資訊：

地址：732台南市白河區65之4號

電話： 06 682 2591

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00 週二三公休

十方源咖啡館

其實西拉雅這一帶地區遼闊，尤其是關子嶺這裏地產豐饒，早期就是以龍眼乾聞名全台，近年來又多了咖啡香! 尤其是175號東山咖啡公路現在非常熱門，這裏的咖啡店和城市裏的咖啡店全然不同，帶點自然質樸的風味，非常特別。這次我們到了十方源咖啡

從馬路旁停好車後，我們還得爬上小小的一般階梯才到這裏

這一帶的咖啡廳都幾乎是自家的農園改建的，充滿質樸的野趣!! 而且上方都是龍眼樹哦

這種自然的風光真迷人!! 尤其是好多人就一面享受咖非、三五好友自在的聊天，就可以休閒的坐一整個下午!! 老板也不會趕人!! 真的有別城市咖啡館的風景

十方源咖啡可是獲獎無數的店家!! 雖然質樸但經過多年的努力，現在生產、烘豆全都自已來!!品質當然也是一級棒的

這裏比較特別的供應的都是素食類的點心!! 除了味自慢的咖啡外，也有其他的飲品

這裏的咖啡以淺烘焙的方式為主加上塞風虹吸式的煮法，將咖啡豆的原味充份表現出來，帶有自然的果香與迷人的微酸，喝完後口齒生津，味道非常棒

這裏也盛產龍眼，特別用乾的龍眼包上咖啡豆來吃，微苦微甜，很新奇的吃法!! 別處吃不到哦，只有到東山咖啡公路這一帶才有

十方源咖啡館 店家資訊：



地址：733台南市東山區高原里北寮79-6號

開放時間：10:00–21:00

電話： 0933 690 775

第二天的晚上，我們入住仙湖農場。這裏已經傳承好幾代了，現在由新一代的慢慢接棒，要融入更新的元素，創造新的風貌!! 這裏的住宿還是以一般的小木屋為主，這裏是舊屋新蓋的房間哦

仙湖休閒農場

可以休閒的躺在這裏遠眺遠方的青山

桶仔雞真的是關子嶺的名菜了，幾乎每家店都有獨門的料理方式

改良式的餐點!! 有新意!! 味道也很不錯!!

第二天一早，農場會安排導覽!! 因為園區還滿大的，有人解說會更清楚這裏的現況~~信手拈來，幾乎到處都有故事~~

這是烘烤龍眼乾的土窯，原來柴燒的龍眼乾那麼費工夫，所以成本相對的也較高，但柴燒烘烤的滋味可不是機器比的上的

農場裏當然會有一些小雞小鴨的小動物!!感覺這些小動物過的比人還舒服呢

農場裏還有無邊際戲水池呢!! 要是天氣好的時候一定很棒!!

農場特有的龍眼花鮮奶茶! 帶有龍眼的香氣，好喝!!

農場還有好玩的DIY活動，這次我們玩的是做紅龜粿的活動!!

將麵糰揉好後，放入模型裏，再放入蒸籠烘烤後，就是傳統鄉土美食啦

現做現烘的點心，香甜入口好吃啦

台南這一帶也是柑橘柳丁的盛產地! 我們也到農場裏現場採摘了一番，新鮮就是王道，真的是樹頭鮮啊

仙湖休閒農場 景點資訊：

地址：733台南市東山區一鄰6-2號

電話： 06 686 3635

營業時間：10:00–16:00

平均消費：100元 /全票 (門票可折抵消費)

曾文水庫

下午我們到曾文水庫一遊!! 這個地點也是我們超想來的地方之一。曾文水庫是供應嘉南平原重要的水源之一!! 而且早就耳聞這裏風景超美的

這個特別的建築物就是這裏觀景樓的電梯，造型夠酷夠前衛吧!!

登高望遠，果然水庫的風景盡收眼底!! 加上位於高處，清風徐徐吹來，真的太棒了!

這個觀景樓幾乎可以360度的觀賞水庫的自然美景

曾文水庫為台灣最大的水庫，湖面面積達17平方公里，景色非常優美~~

坐在觀景樓的餐廳中可以舒服的用餐，美景佐餐，人生一大享受啊

以山豬島為品名的大埔東西也是這裏很受歡迎的人氣伴手禮，有竹炭花生，巧克力咖啡豆(原味、海鹽)、

有船過來了!! 嘿嘿，待會兒用完餐後就是我們的遊湖時間了

簡單的美味!!

檸檬黃的碼頭小屋!! 聽說現在是著名的IG 打卡點哦

大家也紛紛把握良機，留下美麗的倩影!! 真的太好拍了

一面遊湖一面聽著專業的解說，了解曾文水庫的來由!! 因為有了曾文水庫才能成就富饒的嘉南平原!

會聽歌劇的山豬出現了!! 這已經是曾文水庫的地標了，連剛剛的伴手禮都以山豬島來命名呢

原本是野放的山豬，後來船隻不定時的餵養!! 不知從何時開始，船家播放”公主徹夜未眠”的歌劇，後來聽到音樂，就紛紛踏上這個平台來吃飼料了，很有趣吧

連小朋友也不怕呢!!! 哈哈，應該小朋友比較怕吧!!

船隻航行進入黑鷹峽谷時，可以欣賞山壁的特殊紋理，真的是個活的地理教室啊

其實一開始就說會來釣魚，而且是釣魚保證班!! 哈哈，原來是到這個以魚為造型的釣魚平台

這裏好玩的是，這裏不用餌!! 只要把有魚鉤的釣竿伸入湖中就可以了!!

沒花多少時間，魚兒紛紛被釣上岸，成就感超高的!! 難怪號稱釣魚保證班

釣上的小魚要幹嘛呢，原來要來餵老鷹的!! 這是一種名為黑鳶的鷹，釣魚平台附近的山上經常聚集一群覓食的黑鳶。一邊垂釣可一邊欣賞黑鳶瞬間俯衝捕魚的景象。而且我們直接將魚投入海中，黑鳶會順著氣流下來撿魚!! 非常好玩的活動。保證別處玩不到哦

這裏的環境真的太優了，還可以現場烤魚呢! 難怪釣魚對這裏讚不絕口，有的根本來上癮了

三天二夜的西拉雅之旅真的太有趣了，不但有美景還有美食~~這還只是西拉雅的一小部份呢，但這樣的行程就真的讓人非常滿足了，下次還要再探訪西拉雅更多迷人的風貌!!

西拉雅風景區 影片介紹

話不多說，一起來看看這趟特別的行程，下次你也可以照著玩哦!

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