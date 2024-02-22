2023年底才開放的國家漫畫博物館是台中最新景點，原本是台中刑務所的所在地，如今搖身一變成了國家漫畫博物館籌備處，也是目前台中最夯的 免費景點 ！一共由15棟日式建築改建的國家漫畫博物館園區，不但成功掀起一波話題，更是最近來台中必訪的熱門景點；畢竟在台中市區想找一個佔地廣闊，懷舊又好逛的地方，國家漫畫博物館應該不會讓你失望！

國家漫畫博物館在哪裡?

國家漫畫博物館所在地就是以前的台中刑務所演武場，就在台中地方法院對面的林森路上，介於建國路和三民路之間，光明國中也在旁邊，占地2.75公頃，目前開放的只是東側園區，預計2028年還會再開放北側園區，屆時肯定更具可看性

國家漫畫博物館交通

🚌：台中火車站有很多公車可搭，大約10分鐘可達

🚲：從台中火車站騎ubike 約8 分鐘

🚶‍♀️：步行約20 分鐘，出車站左轉建國路，直走右轉林森路即可抵達

國家漫畫博物館園區分布圖

台中刑務所演武場的外面還有這個園區平面圖，不知道身處何方的人可以來按圖索驥一下

國家漫畫博物館園區介紹

我們是從三民路這邊的進去，所以第一棟參觀的是以前的台中刑務所演武場，這館目前都是靜態展示為主，有很多台灣漫畫史上最具代表性的漫畫家作品，像我這種從小磕漫畫長大的人，對於漫畫博物館的成立，真是雀躍不已，一定要手刀跑來參觀啊～🏃‍♀️

隨便舉幾個例子，包括蕭言中的《童話短路》，朱德庸的《雙響炮》，鄭問的《阿鼻劍》等，當然還有五六年級生最熟悉的《東立漫畫周刊》，當年可謂洛陽紙貴，大家都搶著看！雖然東立是以男生看的少年漫畫為主，女生當年都看《伊士曼小咪》的少女漫畫，但我這人閱讀向來不挑食，不管少年還是少女漫畫一律照單全收，講起漫畫來更是眉飛色舞，如數家珍！當年雖然就讀明星國中，但班上愛看漫畫還蔚為一股風潮，只要新出刊的連載漫畫，大家還會上台報告，真是人不輕狂枉少年啊～

沒想到竟然連《王子半月刊》和劉興欽的《機器人歷險記》都有，這些上世紀的出版刊物，應該只有像我這種德高望重的社會耆老才知道吧😅？畢竟小時候訂的《國語日報》，《王子半月刊》和《幼獅少年》，都是當年不可或缺的精神食糧！印象中台灣最早期的漫畫刊物還有一本《漫畫大王》，因為我家也訂過，每期都還有送玩具，比東立漫畫周刊早了好幾年，博物館竟然沒收錄，也沒有《小咪漫畫周刊》，實在太可惜了！

刑務所旁邊的這棟木造房舍不知有啥名堂，外面立牌寫著「圖像味移－蜂味＆風味」好奇心重的我決定進去看看，沒想到一看之下，乖乖不得了，這棟一定要進來看啊！

一走進來就看見了純白色的夢幻造景，用白色蘆葦點綴的展場很浪漫，整個走廊天花板還有垂下來的白幔，這不是活脫脫一個超好拍的網美景點嗎？

再來是林森路33號租書店，想不到他們還特地將租書店的場景如實呈現吧？二扇陳舊的木門很有歷史感，門口還有營業時間呢！平日從10:00~19:00，假日會多開一個小時到晚上8:00，週二則是公休日

《林森路33號租書店》，裡面完全是租書店的規模啊，幾個大書櫃都有分門別類，後面還有一整面貼滿便利貼的牆，可以讓大家書寫當年的青春記憶，也可以拿著標語牌打卡拍照

逛完林森路33號租書店，又跑到另外這館來參觀，裡面都是台漫雜誌，剛好看到外面草地擺了張小木椅，一定要來回味一下當年坐在租書店磕漫畫的時光，想當年每個周末我不是在租書店就是前往租書店的路上，多虧了這些漫畫，才能度過當年升學壓力下的慘綠時光

這二大書櫃都是當年很夯的少年和少女漫畫周刊，包括《星少女》和《龍少年》，不過這些後期才出來的台漫，我已經沒那麼熟悉了，就跟流行歌曲一樣，各領風騷幾十年吧！

園區內連自動販賣機都很漫畫，瞧瞧每一罐飲料上都有不同漫畫人物，是不是很應景呢？

小朋友來逛也不無聊，因為除了漫畫，竟然還有這個可以讓小孩玩得迷宮，光是在裡面追逐躲貓貓，就能讓小孩瘋半天吧？

之前曾經聲名大噪的大樹榕光光雕表演，就是這棵百年老榕樹，只可惜光雕秀只有短短幾天，以後也不知何時再辦？不過還好我有趁最後二天去搶拍到照片和影片👇

雷射燈光與音樂的搭配，果然是台中最魔幻的場景，以後如果有機會再重啟，記得要把握時間去看嘿！

忘記是逛到哪一館有這個漫拍機了，前面還有操作說明，只要用手機掃碼，就能選好合適的框，把自己的照片輸入漫畫框中，是不是很酷呢？

這間木屋也很特別，從天花板垂下來的漫畫當裝飾，不小心瞄了一下內容，似乎是頗為流行的BL漫畫，但我對同志向來沒興趣，所以這類型的都不是我的菜，自然也不會想看；倒是這裡刻意模仿日本，把原本是壁櫃衣櫥下方的空間，故意擺了一張床，不免讓人連想起小時候躲在被窩偷看漫畫的往事，真是越看越親切溜～🤭

沒想到人氣貓貓蟲咖波這裡也佔有一席之地呢！這個館裡面全都是可愛的咖波周邊商品，跟之前去過模範街的〔 咖波屋 〕差不多，也是很多禮物可買

就連外面都特地擺了一隻藍色的貓貓蟲，我猜長形的咖波本來是要人坐著歇腳用的，沒想到搶著拍照的人更多，應該是漫博館區數一數二的人氣展覽館

可能因為咖波太受歡迎了，這一館總是擠滿了人，很多人除了選購裡面的商品，還會逗留在裡面拍個不停，連拍照都要等好一會兒才有空檔

接下來要介紹我覺得最有看頭的典獄官舍，如果你時間有限，無法一一逛遍園區，那麼這個展覽館絕對是重點必看，其他館場都可以略過，這個館場卻是非看不可！

才一進門就先看到二大幅台灣漫畫家韋宗成畫的《冥戰錄》，我沒看過這套漫畫，倒是王小民一走進來就說是媽祖的故事，竟然比他老木還熟悉

不過走到裡面裡面第一間時，就看到我熟悉的《無價之畫～巴黎追光少年》，這部漫畫是關於台灣前輩畫家楊三郎的故事，之前去永和［ 楊三郎美術館 ］剛好有看到這套漫畫，沒想到也被收錄在這裡

繼續往前走到第二間，更多宗教和傳統節慶的相關漫畫，雖然我都不太認識，不過看得出來台灣漫畫家這幾年已經逐漸走出自己的路，題材更在地化也更多元了

最裡面這間就是五六年級生熟悉的漫畫人物了，上圖是里中滿智子的少女漫畫，下圖則是知名漫畫家千葉徹彌的畫作，當年他創造出來的劍道漫畫《好小子》可說是無人不知無人不曉，受歡迎程度絕不在《灌籃高》手之下，也是五六年級生的共同回憶！

由於實在太喜歡這個景點，過沒幾天又逼迫王小民陪我來一趟，這小子從小就被阿木帶去租書店和圖書館借漫畫，某次還被租書店的客人稱讚是好媽媽，其實根本是阿木自己很愛看好嗎😆？由於家學淵源的緣故，王小民對很多漫畫也是如數家珍，我還把親子共讀漫畫的經歷寫成這一篇［ 不用花大錢簡單6招教出好孩子 ］，有興趣的人不妨看一看

典獄官舍不只可看性最高，還有這個好玩的手機互動遊戲，只要掃瞄條碼就能開始玩解謎遊戲，還能瀏覽漫畫家的生平與簡介，參展的漫畫家中我還看到一個熟悉的名字【高永】，想當年在台中一中的園遊會，我還拿過他的親筆簽名的漫畫喔！當年才剛展露頭角的高永就已經畫得一手好漫畫了，可惜不知被我丟哪兒去了，不然也許價值連城了呢！（幻想中🤗）

忘記這是跟閨蜜逛到哪一館了，這裡似乎以武俠漫畫為主，但這類型的題材完全不是我的菜，只聽過香港的黃玉郎，比起武俠漫畫，我寧可看武俠小說還更有想像空間

沒想到連台劇《天橋上的魔術師》也有漫畫版，我記得當初是小說改編，前面幾集好看，後面就不知所云，這裡似乎也有互動遊戲可以玩，看到有人拿著手機認真玩遊戲也能增加不少趣味性

整個園區最美麗的取景點，莫過於這個淺淺的水池，閨蜜一直說要找這個地方，我一直說哪有？結果還真被她找到了，鋪滿各種石頭的水池，恰好可以映照出天光水影，難怪大家都喜歡在此留影

我們要一邊避開遊客，一邊找出最佳角度，等半天好不容易才等到一個空景，這還是得平日去，假日就人滿為患了

除了水池造景，閨蜜說還有一個可愛的長頸鹿泡湯池非拍不可，詢問了工作人員才知道是在這個5號館～「台中刑務所浴場」

進門入口處就有關於刑務所浴場的說明，原來早在1920年代就已經蓋好，因歷經颱風之故1941年才又整修重建，當年除典獄長官舍有浴室，其他員工都必須到這個公共浴場來洗澡，所以這個5號館就是當初台中刑務所的浴場

以前日治時期的浴場還分成男湯和女湯，外面有長頸鹿的是男湯，裡面還擺滿了白色的小圓球，拍起照來格外有趣

男湯屋這裡也有二台互動式裝置，可以讓人動手在觸控螢幕上塗鴉，選好場景之後就能用手指頭畫出自己的漫畫了，不論大人或小孩都可以玩，也可將畫出來的漫畫掃碼後存到自己手機裡

國家漫畫博物館美食

甲拉麵

來逛國家漫畫博物館也不用擔心找不到吃的，裡面就有一家拉麵店，這家「甲拉麵」有提供各種口味的拉麵，我還很佛心地拍菜單來給大家看了，拉麵價位$198~258，跟外面的日本連鎖拉麵店插不多，不過我也沒吃過，不知味道如何？那天比較想吃排骨麵，所以跑去隔二個街口的［ 一等涼牛肉麵 ］，是老台中才知道的平價美食，步行大約10分鐘，距離漫博館也不遠

吳甜Wu Sweet

原本我們是被門外這棵九重葛所吸引，在門口拍照才發現原來是一家甜點店

這家吳甜Wu Sweet，不只有賣義大利冰淇淋，也有提供冷熱飲和蜂蜜蛋糕，裡面的日式塌塌米規劃成用餐空間，不過座位有限，很多人乾脆外帶，我觀察到門口不斷有人進出排隊購買，倒是蠻熱門的

跟甲拉麵一樣，我還是盡責地拍出價目表給大家做參考，如果園區逛累了，倒不妨來此買個點心或吃個冰淇淋也不錯

總之新落成的國家漫畫博物館，不只承載著大家的兒時回憶，15棟日式官舍更是好拍，偌大的園區蠻具可看性的，何況還免收門票，絕對值得來參觀喔！👇

國家漫畫博物館地址電話 地址：台中市西區林森路33號 電話： (04)2371-0360 開放時間：平日10:00-19:00假日10:00-20:00(周二公休)